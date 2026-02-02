Tlaková myčka K 3 Premium
Věrný pomocník: Tlaková myčka K 3 Premium je ideálním nástrojem pro odstraňování nečistot na menších zahradních plochách a terasách, zahradním nábytku, autech atd.
Rozlučte se s nevzhlednou špínou - s tlakovou myčkou K 3 Premium. Díky 6metrové vysokotlaké hadici je tlaková myčka ideální pro příležitostné použití v okolí pozemku a poskytuje zářivě čisté výsledky na malých zahradních plochách a terasách, stejně jako na zahradním nábytku a automobilech. Díky systému Vario Power Spray lze tlak vody snadno přizpůsobit povrchu jednoduchým otočným pohybem. Rotační tryska bodovým paprskem uvolní i ty nejodolnější nečistoty a pro zajištění dlouhé životnosti je čerpadlo u modelu K 3 chráněno vodním filtrem. Díky kolečkům s hladkým chodem lze tlakovou myčku K 3 snadno přepravit, kamkoli je potřeba. Díky integrovanému bubnu na hadici je namotání vysokotlaké hadice hračkou a veškeré další příslušenství lze jednoduše uložit na samotný přístroj.
Charakteristické znaky a výhody
Praktické uložení hadice a příslušenství na vysavačiPřehledné a prostorově úsporné skladování: díky praktickému navijáku na hadici je vysokotlaká hadice optimálně chráněna a snadno přístupná.
Integrovaná sací hadice na prací prostředkyPohodlné a snadné použití čisticích prostředků.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Systém Quick Connect
- Snadné připojení: s vysokotlakou hadicí se snadno manipuluje, rychle se zasouvá a vysouvá ze zařízení a spouštěcí pistole. To šetří čas a námahu.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Průtok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,6
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|309 x 285 x 805
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 6 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Videa
Oblasti použití
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Terasa
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Auta
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 3 Premium
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
