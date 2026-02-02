Tlaková myčka K 6 Special

Tlaková myčka K 6 Special s vodou chlazeným motorem je ideální zařízení pro časté používání a pro odstraňování větších nečistot na cestách, autech nebo v bazénech.

Tlaková myčka K 6 Special je vybavena vodou chlazeným motorem a byla navržena pro časté čištění, stejně jako pro odstraňování značného množství nečistot, které se často vyskytují na cestách, bazénech, velkých vozidlech atd. Rozsah vybavení obsahuje vysokotlakou pistoli s praktickým adaptérem Quick Connect, vysokotlakou hadici s délkou 10 m, spolehlivý vodní filtr, který chrání čerpadlo, stříkací nástavec Vario Power (VPS) a rotační trysku s bodovým paprskem. Nastavení tlaku na VPS lze upravit pouhým otočením ruky a rotační tryska zvládne i ty nejodolnější nečistoty.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 6 Special: Vynikající výkon
Vynikající výkon
Vodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností.
Tlaková myčka K 6 Special: Plug 'n' Clean
Plug 'n' Clean
Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Tlaková myčka K 6 Special: Quick Connect
Quick Connect
Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Pořádek na háku
  • Velký hák na kabel k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - max. 16
Průtok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Příkon (kW) 3
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 18,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 404 x 461 x 968

Obsah balení

  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 10 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Tryska Vario Power Jet
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Pro čištění malých vozidel
  • Venkovní schody
  • Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Obytné vozy
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 6 Special

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.