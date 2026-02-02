Tlaková myčka K 6 Special
Tlaková myčka K 6 Special s vodou chlazeným motorem je ideální zařízení pro časté používání a pro odstraňování větších nečistot na cestách, autech nebo v bazénech.
Tlaková myčka K 6 Special je vybavena vodou chlazeným motorem a byla navržena pro časté čištění, stejně jako pro odstraňování značného množství nečistot, které se často vyskytují na cestách, bazénech, velkých vozidlech atd. Rozsah vybavení obsahuje vysokotlakou pistoli s praktickým adaptérem Quick Connect, vysokotlakou hadici s délkou 10 m, spolehlivý vodní filtr, který chrání čerpadlo, stříkací nástavec Vario Power (VPS) a rotační trysku s bodovým paprskem. Nastavení tlaku na VPS lze upravit pouhým otočením ruky a rotační tryska zvládne i ty nejodolnější nečistoty.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkonVodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností.
Plug 'n' CleanRychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Quick ConnectVysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Pořádek na háku
- Velký hák na kabel k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|18,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|404 x 461 x 968
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 10 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Tryska Vario Power Jet
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění malých vozidel
- Venkovní schody
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Obytné vozy
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 6 Special
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.