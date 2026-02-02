Tlaková myčka K 7 WCM FJ

Tlaková myčka K 7 WCM FJ s vodou chlazeným motorem účinně odstraňuje nečistoty z teras a vozidel díky svému čisticímu výkonu. Včetně pěnové trysky.

Pro působivě výkonné čištění! K 7 WCM FJ je dokonalým čisticím partnerem pro časté používání a silné znečištění: jeho výkonný vodou chlazený motor skoncuje se špínou na cestách, terasách, zahradní technice i větších vozidlech. Pro obzvláště účinné a šetrné čištění povrchů lze jednoduchým otočením nastavit postřikovací trysku Vario Power. Včetně pěnové trysky pro dobře přilnavou pěnu a maximální výkon při rozpouštění nečistot a 1 l autošamponu. Mezi další funkce patří Dirt Blaster s rotační bodovou tryskou, která zajišťuje vynikající výsledky čištění bez kompromisů i u odolných nečistot. Vestavěný vodní filtr navíc spolehlivě chrání čerpadlo před částečkami nečistot. Veškeré příslušenství, které je součástí balení, lze uložit i do samotného přístroje.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 7 WCM FJ: Čistě uklizeno
Čistě uklizeno
Hadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Tlaková myčka K 7 WCM FJ: Systém Quick Connect
Systém Quick Connect
Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Tlaková myčka K 7 WCM FJ: Velká kola
Velká kola
Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Průtok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Příkon (kW) 3
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 17,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 23
Rozměry (D x Š x V) (mm) 369 x 355 x 946

Obsah balení

  • Pěnovací tryska: 0.3 l
  • Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 10 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Tryska Vario Power Jet
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Tlaková myčka K 7 WCM FJ
Tlaková myčka K 7 WCM FJ
Tlaková myčka K 7 WCM FJ
Oblasti použití
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Venkovní schody
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Auta
  • Obytné vozy
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 7 WCM FJ

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.