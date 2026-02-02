Tlaková myčka K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition - mimořádně tichá a výkonná tlaková myčka v limitované barevné edici se speciálním příslušenstvím k 90. výročí založení společnosti.
Výroční edice K Silent Anniversary Edition k 90. výročí založení společnosti je limitovaná speciální edice se speciálními barvami a doplňky. Inovativní tichá technologie snižuje vnímanou hladinu hluku o 50 % ve srovnání s jinými tlakovými myčkami stejné třídy. Můžete tak čistit vysokým tlakem, aniž byste rušili svou rodinu nebo sousedy. Tři stříkací trysky, které jsou součástí dodávky, nabízejí dokonalé řešení pro každý úklid. Pomocí postřikovací tyče Vario Power lze přesně nastavit tlak na jakýkoli povrch. Tryska eco!Booster je ideální pro citlivé povrchy a díky o 50 % vyššímu čisticímu výkonu ve srovnání s plochou tryskou šetří vodu, energii a čas. Dirt Blaster s rotační bodovou tryskou zaručuje důkladné výsledky čištění odolných nečistot. Součástí dodávky je také spouštěcí pistole, šestimetrová vysokotlaká hadice PremiumFlex, pěnová tryska, mycí kartáč a 500 ml autošamponu. Kompaktní model K Silent Anniversary Edition lze skladovat v interiéru i exteriéru, aniž by zabíral mnoho místa.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní tichá technologiePadesátiprocentní snížení vnímané hladiny hluku ve srovnání s jinými tlakovými myčkami ve stejné třídě. Příjemnější zvuk ve srovnání s jinými tlakovými myčkami ve stejné třídě.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexVysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Kompaktní a lehký přístrojLze je snadno skladovat ve vnitřních i venkovních prostorách. Snadná přeprava pro flexibilní čištění.
Komfortní uložení příslušenství
- Hadice, pracovní nástavce a pistole lze uložit bez problémů a s úsporou místa.
Praktické navíjení kabelů
- Snadno a rychle navíjejte a odvíjejte napájecí kabel.
Systém Quick Connect
- Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak ( /bar)
|20 / max. 130
|Průtok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,8
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|313 x 262 x 419
Obsah balení
- Sada pro auto: Mycí kartáč, autošampon 0,5 l
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- eco!Booster
- Vysokotlaká hadice: 6 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Navíjení kabelu
Oblasti použití
- Balkon
- Moskytiéra
- Pro čištění malých vozidel
- Jízdní kola
