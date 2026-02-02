Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem

Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem umožňuje autonomní a na síti nezávislou práci daleko od jakékoliv zásuvky. Navíc přesvědčí vynikajícím výkonem.

Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem nabízí maximální flexibilitu. Zcela bez elektrické energie s touto vapkou vyčistíte i prostory, kde není k dispozici připojení k sítí. Díky výkonnému benzinovému motoru je totiž vysokotlaký čistič nezávislý na elektrické energii. Nový pracovní nástavec pozdvihuje zážitek z čištění na lepší úroveň. Se stabilním rámem a velkými koly je G 7.180 vhodný i pro používání v náročném terénu. Jak optimalizované výhody, tak i nové příslušenství představují podstatné vylepšení dosavadní G řady. Vysokotlaký čistič G 7.180 je ideální pro terasy, vjezdy, přívěsy, kamiony a další.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem: Skládací rám
Skládací rám
Díky skládacímu rámu lze G 7.180 snadno a pohodlně uložit.
Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem: Nové příslušenství
Nové příslušenství
Vylepšené a nové příslušenství zajišťují ještě výkonnější a pohodlnější čištění.
Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem: Vyjímatelná nádrž na čisticí prostředek
Vyjímatelná nádrž na čisticí prostředek
Díky vyjímatelné nádrži na čisticí prostředek lze čisticí prostředek snadno doplňovat. Nádrž lze pohodlně čistit.
Mimořádně velká kola
  • Mimořádně velká kola umožňují i jeho nasazení v náročném terénu.
Automatizovaný startér
  • Automatizovaný startér pro jednoduchý způsob čištění.
Specifikace

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Průtok (l/h) 590
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (hp) max. 4,7
Druh pohonu Benzín
Objem motoru (cm³) 160
Barva antracit
Hmotnost včetně obalu (kg) 36,5
Hmotnost bez příslušenství (kg) 29,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 570 x 500 x 920

Obsah balení

  • Vysokotlaká hadice: 10 m
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem
Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem
Oblasti použití
  • Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
  • Lodě
  • Obytné vozy
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly G 7.180 s benzinovým pohonem

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.