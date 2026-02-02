Tlaková myčka K 2 Premium FJ Home

Rozlučte se se špínou: udržujte svůj pozemek, zahradní nábytek a menší zahradní plochy v tom nejlepším stavu s tlakovou myčkou K 2 Premium FJ Home. Včetně sady Home Kit a pěnové trysky.

Rozlučte se se špínou na autech, schodech, zahradním nářadí a venkovním nábytku: tlaková myčka K 2 Premium Home FJ včetně sady Home Kit s čističem povrchů T 1 a 500 ml čisticího prostředku Patio & Deck je ideálním řešením pro čištění větších ploch bez rozstřiku. Tlaková pistole K 2 Premium Home FJ s jednoduchým postřikovačem a čističem nečistot s rotačním bodovým paprskem je ideálním řešením pro všechny příležitostné úklidové práce kolem vašeho pozemku. S přídavnou pěnovou tryskou a 500 ml autošamponu pro maximální výkon při rozpouštění nečistot. Díky kolečkům s hladkým chodem se čistič K 2 Premium Home FJ snadno přepravuje, kamkoli je potřeba. Pro větší pohodlí umožňuje systém Quick Connect snadné zacvaknutí a vycvaknutí 4metrové vysokotlaké hadice ze zařízení a spouštěcí pistole. Veškeré dodávané příslušenství lze snadno uložit do samotného přístroje K 2 Premium Home FJ.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 2 Premium FJ Home: Čistě uklizeno
Čistě uklizeno
Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Tlaková myčka K 2 Premium FJ Home: Velká kola
Velká kola
Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Tlaková myčka K 2 Premium FJ Home: Systém Quick Connect
Systém Quick Connect
Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Průtok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Jmenovitý příkon (kW) 1,4
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 242 x 285 x 790

Obsah balení

  • Sada pro domácnost: K 3 Power: Čistič povrchů T 1, čisticí prostředek „Patio & Deck“ (0,5 l)
  • Prodloužení pracovního nástavce
  • Pěnovací tryska: 0.3 l
  • Čisticí prostředek: Autošampon RM 562 (připraveno k použití)
  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q
  • Jednoduchý pracovní nástavec
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 4 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Tlaková myčka K 2 Premium FJ Home
Tlaková myčka K 2 Premium FJ Home
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 2 Premium FJ Home

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.