Tlaková myčka K 7 WCM FJ Home s vodou chlazeným motorem díky své čisticí síle účinně odstraňuje nečistoty z teras a vozidel. Včetně pěnové trysky a sady Home Kit.

Pro působivě výkonné čištění! K 7 WCM FJ Home je dokonalým (čisticím) partnerem pro časté používání a silné znečištění: jeho výkonný vodou chlazený motor skoncoval s nečistotami na cestách, terasách, zahradním nářadí a větších vozidlech. Sada Home Kit zaručuje čištění větších ploch kolem domu bez rozstřikování a je dodávána s čističem povrchů T 7 a 1 l čisticího prostředku na kámen a fasády. Včetně pěnové trysky a 1 l autošampónu pro maximální rozpouštěcí schopnost nečistot. Pro obzvláště účinné a šetrné čištění povrchů lze stříkací tryska Vario Power (VPS) nastavit jednoduchým otočením. Dalšími funkcemi je Dirt Blaster s rotujícím bodovým proudem, který zajišťuje vynikající výsledky čištění bez kompromisů i u odolných nečistot. Vestavěný vodní filtr také spolehlivě chrání čerpadlo před nečistotami. Veškeré příslušenství lze také uložit na samotném zařízení.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 7 WCM FJ Home: Čistě uklizeno
Čistě uklizeno
Hadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Tlaková myčka K 7 WCM FJ Home: Systém Quick Connect
Systém Quick Connect
Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Tlaková myčka K 7 WCM FJ Home: Velká kola
Velká kola
Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Průtok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Příkon (kW) 3
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 17,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 26
Rozměry (D x Š x V) (mm) 369 x 355 x 946

Obsah balení

  • Sada pro domácnost: K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád 3 v 1 (1 litr)
  • Pěnovací tryska: 0.3 l
  • Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 10 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Tryska Vario Power Jet
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Venkovní schody
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Auta
  • Obytné vozy
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
