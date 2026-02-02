Tlaková myčka K 7 WCM FJ Home
Tlaková myčka K 7 WCM FJ Home s vodou chlazeným motorem díky své čisticí síle účinně odstraňuje nečistoty z teras a vozidel. Včetně pěnové trysky a sady Home Kit.
Pro působivě výkonné čištění! K 7 WCM FJ Home je dokonalým (čisticím) partnerem pro časté používání a silné znečištění: jeho výkonný vodou chlazený motor skoncoval s nečistotami na cestách, terasách, zahradním nářadí a větších vozidlech. Sada Home Kit zaručuje čištění větších ploch kolem domu bez rozstřikování a je dodávána s čističem povrchů T 7 a 1 l čisticího prostředku na kámen a fasády. Včetně pěnové trysky a 1 l autošampónu pro maximální rozpouštěcí schopnost nečistot. Pro obzvláště účinné a šetrné čištění povrchů lze stříkací tryska Vario Power (VPS) nastavit jednoduchým otočením. Dalšími funkcemi je Dirt Blaster s rotujícím bodovým proudem, který zajišťuje vynikající výsledky čištění bez kompromisů i u odolných nečistot. Vestavěný vodní filtr také spolehlivě chrání čerpadlo před nečistotami. Veškeré příslušenství lze také uložit na samotném zařízení.
Charakteristické znaky a výhody
Čistě uklizenoHadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Systém Quick ConnectVysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|17,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|26
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|369 x 355 x 946
Obsah balení
- Sada pro domácnost: K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád 3 v 1 (1 litr)
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 10 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Tryska Vario Power Jet
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Venkovní schody
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Auta
- Obytné vozy
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 7 WCM FJ Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.