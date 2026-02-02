Tlaková myčka K 7 Comfort Premium
Tlaková myčka K 7 Comfort Premium s výkonem 60 m²/h, vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem na hadici je ideální pro silné znečištění.
Tlaková myčka K 7 Comfort Premium je ideální pro odstranění silného znečištění z domu a automobilu. Vodou chlazený a tudíž odolný motor je navržen pro časté čištění a zaručuje spolehlivý výkon. Integrovaný naviják hadice s hadicí PremiumFlex nabízí pohodlí a velkou flexibilitu. Kromě toho spoušťová pistole G 180 Q COMFORT!Hold výrazně snižuje tlak potřebný k držení, což umožňuje práci bez únavy, a díky systému Quick Connect lze vysokotlakou hadici připojit rychle a snadno. Inovativní 4v1 multifunkční tryska kombinuje 4 různé rozstřikovací vzory, které lze pohodlně nastavit otočením hlavy trysky. Koncept 2 v 1 pro čisticí prostředky navíc nabízí větší pohodlí a perfektní aplikaci čisticího prostředku podle daného úkolu. Kromě kabelu lze na zařízení snadno uložit také příslušenství a teleskopická rukojeť a kolečka s měkkým povrchem usnadňují přepravu. Pro co nejlepší podporu při používání nabízí aplikace Kärcher Home & Garden integrovaného poradce pro použití a užitečné tipy a triky.
Charakteristické znaky a výhody
Chytrý koncept zařízení
- Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
- Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
4-in-1 Multi Jet
- Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
- Pro větší pohodlí není třeba měnit trysku. Stačí otočit hlavici trysky a změnit tak tvar proudu.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
- Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
- Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.
- Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
- Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
- Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
- Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
- Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
- Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
- Udržitelné obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|18,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|25,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství.
Obsah balení
- Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Snížení udržovacího tlaku na spouštěcí pistoli
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
- Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
- Teleskopické madlo
- Integrované madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Uložení příslušenství na přístroji
- 2 háky na kabel: s funkcí rychlého sejmutí
- Kola s měkkým povrchem
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Ploty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Auta
- Obytné vozy
- Jízdní kola
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 7 Comfort Premium
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.