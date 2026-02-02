Tlaková myčka K 7 Smart Control Flex
Pro větší výkon: Tlaková myčka K 7 Smart Control Flex s hadicí PremiumFlex, spouštěcí pistole G 180 Q Smart Control, vhodná pro odolné nečistoty na terasách, cestách a autech.
Tlakovou myčku K 7 Smart Control Flex jednoduše propojte s aplikací Kärcher Home & Garden ve svém chytrém telefonu přes Bluetooth - čištění bude ještě snazší a efektivnější. Poradce v aplikaci totiž poskytuje praktické tipy a triky pro mnoho čisticích situací a úkonů. Aplikace nabízí také mnoho dalších užitečných funkcí, jako jsou návody k montáži, údržbě a ošetřování, a také servisní portál Kärcher. Přístroj má režim boost pro extra výkon, což znamená, že ani odolná špína není problém. Úrovně tlaku lze nastavit na spouštěcí pistoli G 180 Q Smart Control s LCD displejem nebo přenést do spouštěcí pistole pomocí aplikačního poradce přes aplikaci - aby se při čištění nic nezkazilo. K dalším detailům výbavy patří postřikovací tyč Multi Jet 3 v 1 pro širokou škálu aplikací bez nutnosti výměny postřikovací tyče, vysokotlaká hadice PremiumFlex, systém Plug 'n' Clean pro snadnou výměnu čisticího prostředku, vysoce kvalitní hliníková teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu a skladování, jakož i parkovací poloha pro snadno dostupné příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Spouštěcí pistole Smart Control s režimem Boost a stříkací tyčí Multi Jet 3 v 1Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Obsahuje režim Boost pro extra výkon pro boj s odolnou špínou. Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Aplikace přenáší optimální tlak do tlakové myčky přes Bluetooth.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|17,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|458 x 330 x 669
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Připojení přes Bluetooth
- Provoz pomocí aplikace
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
Oblasti použití
- Terasa
- Ploty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Auta
- Obytné vozy
- Jízdní kola
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek

