Tlaková myčka K 3 Power Control s pistolí G 120 Q Power Control. S aplikačním poradcem prostřednictvím aplikace, který poskytuje praktické tipy pro ještě efektivnější výsledky čištění. Včetně sady pro domácnost.

Díky praktickému aplikačnímu poradci v aplikaci Home & Garden zajišťuje Kärcher ještě lepší výsledky čištění - a z uživatele dělá profesionála v úklidu. Aplikace také nabízí komplexní servis včetně informací o zařízení, aplikaci a servisním portálu Kärcher. Vhodnou úroveň tlaku lze nastavit a zkontrolovat na displeji spouštěcí pistole - pro maximální kontrolu a ideální tlak na každém povrchu. Mycí prostředek lze aplikovat rychle, jednoduše a pohodlně prostřednictvím integrované nádržky na mycí prostředek. K 3 Power Control od společnosti Kärcher se může pochlubit také výsuvnou teleskopickou rukojetí pro pohodlnou přepravu a skladování, stojanem pro větší stabilitu, držáky na příslušenství, vysokotlakou pistoli a kabel, jakož i systémem Kärcher Quick Connect. Stojan lze použít také jako rukojeť pro přenášení, což vám umožní zařízení snadno skladovat a přepravovat. Sada Home Kit zaručuje čištění větších ploch kolem domu bez rozstřiku a obsahuje čistič povrchů T 5 a 500 ml čisticího prostředku Patio & Deck.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 3 Power Control Home T5: Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Tlaková myčka K 3 Power Control Home T5: Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavci
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavci
Optimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Tlaková myčka K 3 Power Control Home T5: Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť
Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť
Pro komfortní výšku vysunutí. Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.
Čisté řešení díky nádržce
  • Čisté a pohodlné: nádrž na čisticí prostředek lze pro plnění vyjmout.
  • Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje jejich použití.
  • Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost, chrání a ošetřují povrch.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Průtok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Jmenovitý příkon (kW) 1,6
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 297 x 280 x 677

Obsah balení

  • Čistič ploch: T 5
  • Čisticí prostředek: Čistič teras RM 564 (připaraveno k použití), 0.5 l
  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q Power Control
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 7 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nádrž
  • Odnímatelná nádrž na čisticí prostředky
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
