Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home

Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home s výkonem 40 m²/h, vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem na hadici odstraňuje střední znečištění. S sadou Home Kit.

Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home je ideální pro odstranění středního znečištění v okolí domu a automobilu. Součástí balení je sada Home Kit s čističem povrchů T 5 a 1 litrem čističe kamene a fasád. Zařízení je vybaveno robustním vodou chlazeným motorem a poskytuje trvale vysoký čisticí výkon. Integrovaný naviják hadice s flexibilní hadicí PremiumFlex umožňuje pohodlnou manipulaci a zajišťuje maximální volnost pohybu. Spoušťová pistole G 180 Q COMFORT!Hold výrazně snižuje tlak potřebný k držení a zajišťuje tak čištění bez únavy. Praktický systém Quick Connect také umožňuje rychlé připojení a odpojení vysokotlaké hadice. Univerzální 4v1 multi jet tryska umožňuje snadné přepínání mezi 4 rozstřikovými vzory otočením hlavy trysky, čímž se přizpůsobí různým úklidovým úkolům. Koncept čisticího prostředku 2 v 1 navíc nabízí větší pohodlí a dokonalé nanášení čisticího prostředku podle daného úkolu. Kabely a příslušenství lze snadno a kompaktně uložit na zařízení. Pro optimální podporu nabízí aplikace Kärcher Home & Garden integrovaného poradce pro použití a užitečné tipy a triky.

Charakteristické znaky a výhody
Chytrý koncept zařízení
  • Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
  • Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
Pohodlná spoušťová pistole s funkcemi COMFORT!Hold a Quick Connect
  • COMFORT! Hold výrazně snižuje přítlak. Obzvláště výhodné při dlouhodobém použití při čištění velkých ploch.
  • Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice.
4-in-1 Multi Jet
  • Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
  • Pro větší pohodlí není třeba měnit trysku. Stačí otočit hlavici trysky a změnit tak tvar proudu.
Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Inovativní koncept čisticích prostředků poskytuje maximální flexibilitu a optimální dávkování pro každý úklidový úkol.
  • Detergent lze dávkovat pomocí zařízení a trysky Multi Jet nebo, pro větší množství pěny, pomocí pěnové trysky včetně dávkování detergentu.
  • Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
  • Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
  • Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
  • Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
  • Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s ​​jednoduchým navíjením a odvíjením.
  • Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
  • Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
  • Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
  • Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
  • Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
  • Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
  • Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
  • Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
  • Design s 25 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
  • Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Průtok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (kW) 2,1
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 13,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění.

Obsah balení

  • Sada pro domácnost: Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
  • Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 v 1
  • Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Snížení udržovacího tlaku na spouštěcí pistoli
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
  • Teleskopické madlo
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Sání vody
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • 2 háky na kabel: s funkcí rychlého sejmutí
  • Kola s měkkým povrchem
Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home
Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home

Videa

Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Pro čištění malých vozidel
  • Venkovní schody
  • Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Fasáda
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 5 Comfort Premium Home

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.