Tlaková myčka K 7 Comfort Premium Connect Car&Home

Tlaková myčka K 7 Comfort Premium Connect Car & Home pro domácnost a auto nabízí výkon 60 m²/h s vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem hadice.

Tlaková myčka K 7 Comfort Premium Connect Car & Home s vodou chlazeným motorem s dlouhou životností poskytuje konzistentní výkon pro časté úklidové práce. Integrovaný naviják hadice s hadicí PremiumFlex umožňuje velkou flexibilitu. Spouštěcí pistole G 180 Q Comfort Connect má LCD displej s 3 úrovněmi tlaku, včetně režimu eco!Mode a 2 úrovněmi detergentu. Pro použití bez únavy funkce COMFORT! Hold výrazně snižuje tlak při držení, zatímco nastavení úrovně na spouštěcí pistoli výrazně zlepšuje ergonomii. Součástí balení je sada Car & Home Kit s čističem povrchů T 5 a 1 litrem čisticího prostředku Stone Cleaner, rotační mycí kartáč a 1 litr autošampónu. Systém Quick Connect umožňuje snadné připojení vysokotlaké hadice a univerzální 4v1 rozstřikovací tryska Multi Jet kombinuje 4 typy rozstřiku, které lze pohodlně vybrat pouhým otočením hlavy rozstřikovací trysky. Koncept čisticího prostředku 2 v 1 také zajišťuje optimální aplikaci čisticího prostředku v závislosti na oblasti použití. Díky připojení Bluetooth k aplikaci Kärcher Home & Garden lze tlak pohodlně nastavit pomocí smartphonu. Aplikace nabízí poradce pro použití a praktické tipy a triky.

Charakteristické znaky a výhody
Chytrý koncept zařízení
  • Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
  • Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
4-in-1 Multi Jet
  • Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
  • Pro větší pohodlí není třeba měnit trysku. Stačí otočit hlavici trysky a změnit tak tvar proudu.
Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Detergent lze dávkovat pomocí zařízení a trysky Multi Jet nebo, pro větší množství pěny, pomocí pěnové trysky včetně dávkování detergentu.
  • Pohodlné a snadné použití mycích prostředků. Mycí prostředky Kärcher (dostupné jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale také přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
  • Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
  • Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
  • Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
  • Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s ​​jednoduchým navíjením a odvíjením.
  • Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
  • Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
  • Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
  • Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
  • Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
  • Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
  • Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
  • Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
  • Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
  • Udržitelné obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Průtok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Příkon (kW) 3
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 19
Hmotnost včetně obalu (kg) 29,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění.

Obsah balení

  • Sada pro domácnost: K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád 3 v 1 (1 litr)
  • Sada pro auto: K 7: Rotační mycí kartáč, výměnný nástavec Car & Bike, mikrovláknová utěrka, autošampón 3 v 1, 1 l
  • Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q Connect
  • Multi Jet 4 v 1
  • Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Snížení udržovacího tlaku na spouštěcí pistoli
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
  • Teleskopické madlo
  • Integrované madlo
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • 2 háky na kabel: s funkcí rychlého sejmutí
  • Kola s měkkým povrchem
  • Připojení přes Bluetooth
  • Provoz pomocí aplikace
  • inteligentní služby/funkce v aplikaci
Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Ploty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Auta
  • Obytné vozy
  • Jízdní kola
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 7 Comfort Premium Connect Car&Home

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

