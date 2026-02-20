Tlaková myčka K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
K 7 Premium Smart Control: tlaková myčka s Bluetooth, aplikací, režimem boost, spouštěcí pistole G 180 Q Smart Control, postřikovací tyč Multi Jet 3 v 1, naviják na hadici. Včetně sady Home Kit a pěnové trysky.
Tlakovou myčku K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ lze snadno propojit s chytrým telefonem prostřednictvím Bluetooth. Uživatel tak má k dispozici aplikaci Kärcher Home & Garden s tipy, triky a nastaveními pro mnoho čisticích situací a úkonů. Aplikace poskytuje užitečné funkce, jako je aplikační poradce pro ještě lepší výsledky čištění, návod k montáži, pokyny k údržbě a ošetřování a také servisní portál Kärcher. Režim boost pro extra výkon pomáhá vypořádat se s odolnými nečistotami. Maximální kontrolu nabízí také spouštěcí pistole G 180 Q Smart Control s LCD displejem a postřikovací tyč Multi Jet 3 v 1: nastavení tlaku se nastavuje přímo na spouštěcí pistoli nebo se do ní přenáší pomocí aplikace. Pomocí LCD displeje lze zkontrolovat, jaká úroveň tlaku je nastavena. Mezi další detaily výbavy patří naviják hadice, vysokotlaká hadice PremiumFlex, systém čisticích prostředků Plug 'n' Clean, hliníková teleskopická rukojeť a parkovací poloha pro snadno dostupné příslušenství. Součástí je sada Home Kit a pěnová tryska s čističem povrchů T 7, 1 l čističe kamene a fasád a 1 l autošamponu.
Charakteristické znaky a výhody
Spouštěcí pistole Smart Control s režimem Boost a stříkací tyčí Multi Jet 3 v 1Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Obsahuje režim Boost pro extra výkon pro boj s odolnou špínou. Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Aplikace přenáší optimální tlak do tlakové myčky přes Bluetooth.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|17,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|459 x 330 x 666
Obsah balení
- Sada pro domácnost: K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád 3 v 1 (1 litr)
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Připojení přes Bluetooth
- Provoz pomocí aplikace
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
