Tlaková myčka K 4 FJ Home
K 4 FJ Home je ideální pro pravidelné čištění mírně znečištěných automobilů, ale i cest a dalších povrchů v okolí pozemku. Včetně sady Home Kit a pěnové trysky.
Tlaková myčka K 4 FJ Home je ideálním pomocníkem pro pravidelné čištění středně silných nečistot, například vozidel a středně velkých ploch v okolí domu. Mezi její funkce patří spouštěcí pistole, 6metrová vysokotlaká hadice, postřikovač Vario Power (VPS), Dirt Blaster s rotačním bodovým paprskem pro odstranění odolných nečistot a spolehlivý vodní filtr, který chrání čerpadlo před malými částečkami nečistot. Tlak na trysce lze snadno regulovat pouhým otáčením, čímž je zajištěno cílené a zároveň šetrné čištění povrchů. Dirt Blaster s rotační bodovou tryskou zaručuje důkladné výsledky čištění i odolných nečistot. Sada Home Kit zaručuje čištění větších ploch kolem domu bez rozstřiku a dodává se s čističem povrchů T 5 a 1 litrem čističe na kámen a fasády. Včetně přídavné pěnové trysky a 1 litru autošamponu pro maximální sílu rozpouštění nečistot. Veškeré dodávané příslušenství lze uložit do samotného přístroje.
Charakteristické znaky a výhody
Čistě uklizenoHadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Integrovaná sací hadice na prací prostředkyPohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 130
|Průtok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (W)
|1800
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|302 x 346 x 872
Obsah balení
- Sada pro domácnost: Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
- Prodloužení pracovního nástavce
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 6 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávání
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 4 FJ Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
