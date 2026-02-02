Tlaková myčka K 5 Smart Control Flex
K 5 Smart Control Flex s hadicí PremiumFlex a pistolí G 180 Q zvládne silné znečištění na terasách, zahradním nábytku i autech.
Tlaková myčka K 5 Smart Control Flex nabízí spojení výkonu a chytré technologie. Díky Bluetooth propojení s aplikací Kärcher Home & Garden získáte užitečné rady a návody pro efektivní čištění, ať už jde o montáž, údržbu nebo samotnou práci. Myčka je vybavena režimem Boost pro extra výkon, spouštěcí pistolí G 180 Q Smart Control s LCD displejem a tryskou 3 v 1 Multi Jet. Tlak lze nastavit přímo na pistoli nebo přenést z aplikace. Další výbavou je systém Plug 'n' Clean, flexibilní hadice PremiumFlex, teleskopická rukojeť, systém Quick Connect a praktická parkovací poloha pro snadnou dostupnost příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Spouštěcí pistole Smart Control s režimem Boost a stříkací tyčí Multi Jet 3 v 1Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Obsahuje režim Boost pro extra výkon pro boj s odolnou špínou. Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Aplikace přenáší optimální tlak do tlakové myčky přes Bluetooth.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|2,1
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
- Připojení přes Bluetooth
- Provoz pomocí aplikace
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 5 Smart Control Flex
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
