Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Connect
Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Connect s vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem hadice nabízí výkon 40 m²/h a je ideální pro domácnost a auto.
Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Connect je vybavena vodou chlazeným motorem s dlouhou životností, který zajišťuje konstantní výkon, zatímco praktický naviják s hadicí PremiumFlex nabízí maximální flexibilitu. Spouštěcí pistole G 180 Q Comfort Connect výrazně snižuje tlak potřebný k držení, což umožňuje pohodlnou práci bez únavy. LCD displej spouštěcí pistole nabízí 3 úrovně tlaku, režim eco!Mode a 2 úrovně čisticího prostředku, které se přizpůsobují různým úklidovým úkolům. Nastavení úrovně na spouštěcí pistoli také zajišťuje lepší ergonomii při použití. Díky systému Quick Connect lze vysokotlakou hadici připojit rychle a bez námahy a inovativní 4v1 multi jet postřiková tryska kombinuje 4 různé rozstřikovací vzory, které lze pohodlně nastavit otočením hlavy stříkací trysky. Koncept čisticího prostředku 2 v 1 navíc nabízí větší pohodlí a dokonalé nanášení čisticího prostředku podle daného úkolu. Tlak lze nastavit na smartphonu přes Bluetooth připojení k aplikaci Kärcher Home & Garden, která nabízí také integrovaného poradce pro použití a tipy a triky.
Charakteristické znaky a výhody
Chytrý koncept zařízení
- Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
- Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
Pohodlná spoušťová pistole s funkcemi COMFORT!Hold a Quick Connect
- COMFORT! Hold výrazně snižuje přítlak. Obzvláště výhodné při dlouhodobém použití při čištění velkých ploch.
- Nastavení úhlu spouštěcí pistole v rozsahu 180° umožňuje ergonomické čištění a větší flexibilitu při aplikaci.
4-in-1 Multi Jet
- Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
- Pro větší pohodlí není třeba měnit postřikovací trysku
Koncept detergentu 2Way!Wash™
- Inovativní koncept čisticích prostředků poskytuje maximální flexibilitu a optimální dávkování pro každý úklidový úkol.
- Detergent lze dávkovat pomocí zařízení a trysky Multi Jet nebo, pro větší množství pěny, pomocí pěnové trysky včetně dávkování detergentu.
- Pohodlné a snadné použití mycích prostředků. Mycí prostředky Kärcher (dostupné jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale také přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
- Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
- Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.
- Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
- Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
- Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
- Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
- Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
- Design s 25 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
- Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|2,1
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|19,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění.
Obsah balení
- Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
- Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
- Uložení příslušenství na přístroji
- 2 háky na kabel: s funkcí rychlého sejmutí
- Kola s měkkým povrchem
- Připojení přes Bluetooth
- Provoz pomocí aplikace
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění malých vozidel
- Venkovní schody
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 5 Comfort Premium Connect
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.