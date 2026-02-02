Tlaková myčka K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
Vysokotlaký čistič K 7 Comfort Premium Connect Home pro domácnost a auto nabízí výkon 60 m²/h s vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem hadice. Včetně Home Kit.
Díky vodou chlazenému motoru s dlouhou životností nabízí tlaková myčka K 7 Comfort Premium Connect konstantní výkon pro časté úklidové práce, zatímco integrovaný naviják hadice s hadicí PremiumFlex poskytuje velkou flexibilitu. Spouštěcí pistole G 180 Q Comfort Connect má LCD displej s 3 úrovněmi tlaku, včetně režimu eco!Mode a 2 úrovněmi detergentu. Pro použití bez únavy funkce COMFORT! Hold výrazně snižuje tlak potřebný k držení, zatímco nastavení úrovně na spouštěcí pistoli výrazně zlepšuje ergonomii. Součástí balení je sada Home Kit s čističem povrchů T 7 a 1 litrem čisticího prostředku na kámen a fasády pro čištění velkých ploch. Systém Quick Connect umožňuje snadné připojení vysokotlaké hadice a 4v1 rozstřikovací tryska Multi Jet kombinuje 4 typy rozstřiku, které lze pohodlně vybírat pouhým otočením hlavy rozstřikovací trysky. Koncept čisticího prostředku 2 v 1 také zajišťuje optimální aplikaci čisticího prostředku v závislosti na použití. Díky připojení Bluetooth k aplikaci Kärcher Home & Garden lze tlak pohodlně nastavit pomocí smartphonu. Aplikace také nabízí poradce pro použití a praktické tipy a triky.
Charakteristické znaky a výhody
Chytrý koncept zařízení
- Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
- Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
4-in-1 Multi Jet
- Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
- Pro větší pohodlí není třeba měnit trysku. Stačí otočit hlavici trysky a změnit tak tvar proudu.
Koncept detergentu 2Way!Wash™
- Detergent lze dávkovat pomocí zařízení a trysky Multi Jet nebo, pro větší množství pěny, pomocí pěnové trysky včetně dávkování detergentu.
- Pohodlné a snadné použití mycích prostředků. Mycí prostředky Kärcher (dostupné jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale také přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
- Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
- Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.
- Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
- Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
- Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
- Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
- Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
- Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
- Udržitelné obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|19
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|28,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění.
Obsah balení
- Sada pro domácnost: K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád 3 v 1 (1 litr)
- Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Snížení udržovacího tlaku na spouštěcí pistoli
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
- Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
- Teleskopické madlo
- Integrované madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Uložení příslušenství na přístroji
- 2 háky na kabel: s funkcí rychlého sejmutí
- Kola s měkkým povrchem
- Připojení přes Bluetooth
- Provoz pomocí aplikace
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Ploty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Auta
- Obytné vozy
- Jízdní kola
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.