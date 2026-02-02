Tlaková myčka K 3 FJ

Tlaková myčka K 3 FJ je ideální pro čištění zahradních ploch, nábytku, automobilů a dalších míst. Je spolehlivá a obsahuje i pěnovou trysku.

Tlaková myčka K 3 FJ si poradí s každou špínou. S pěnovou tryskou, autošamponem a 6metrovou vysokotlakou hadicí zvládne úklid menších zahradních ploch, teras, zahradního nábytku i automobilů. Postřikovací tryska Vario Power umožňuje snadné nastavení tlaku podle povrchu, zatímco rotační tryska Dirt Blaster si poradí i s nejodolnějšími nečistotami. Čerpadlo chrání vodní filtr a kolečka s hladkým chodem zajišťují snadnou přepravu přístroje kamkoli je potřeba.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 3 FJ: Systém Quick Connect
Systém Quick Connect
Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Tlaková myčka K 3 FJ: Čistě uklizeno
Čistě uklizeno
Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Tlaková myčka K 3 FJ: Velká kola
Velká kola
Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Průtok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Jmenovitý příkon (kW) 1,6
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 242 x 285 x 805

Obsah balení

  • Pěnovací tryska: 0.3 l
  • Čisticí prostředek: Autošampon RM 562 (připraveno k použití)
  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 6 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.