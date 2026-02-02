Tlaková myčka K 3 FJ
Tlaková myčka K 3 FJ je ideální pro čištění zahradních ploch, nábytku, automobilů a dalších míst. Je spolehlivá a obsahuje i pěnovou trysku.
Tlaková myčka K 3 FJ si poradí s každou špínou. S pěnovou tryskou, autošamponem a 6metrovou vysokotlakou hadicí zvládne úklid menších zahradních ploch, teras, zahradního nábytku i automobilů. Postřikovací tryska Vario Power umožňuje snadné nastavení tlaku podle povrchu, zatímco rotační tryska Dirt Blaster si poradí i s nejodolnějšími nečistotami. Čerpadlo chrání vodní filtr a kolečka s hladkým chodem zajišťují snadnou přepravu přístroje kamkoli je potřeba.
Charakteristické znaky a výhody
Systém Quick ConnectVysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Čistě uklizenoHadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Průtok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,6
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|242 x 285 x 805
Obsah balení
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Čisticí prostředek: Autošampon RM 562 (připraveno k použití)
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 6 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 3 FJ
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.