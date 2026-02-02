Tlaková myčka K 5 FJ

K 5 FJ je ideálním pomocníkem pro pravidelné čištění automobilů, cest a dalších povrchů v okolí. Včetně pěnové trysky.

Tlaková myčka K 5 FJ je ideálním nástrojem pro pravidelné čištění středně silných nečistot, například vozidel a středně velkých ploch v okolí nemovitosti. Její výbava zahrnuje spouštěcí pistoli, vysokotlakou hadici o délce 8 m, postřikovací trysku Vario Power, trysku Dirt Blaster s rotujícím bodovým paprskem pro odstranění nejodolnějších nečistot, pěnový paprsek pro maximální výkon při rozpouštění nečistot a spolehlivý vodní filtr, který chrání čerpadlo před vniknutím malých částic nečistot. Tlak lze u stříkací trysky Vario Power Spray snadno regulovat pouhým otáčením - pro obzvláště cílené čištění, které je šetrné k povrchům. Dirt Blaster s rotující bodovou tryskou zajišťuje výjimečný čisticí výkon i na odolné nečistoty. Veškeré příslušenství lze snadno uložit na samotný přístroj.

Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
  • Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků.
  • Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Čistě uklizeno
  • Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Velká kola
  • Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
  • Snadná ovladatelnost.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 145
Průtok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (W) 2100
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 302 x 346 x 872

Obsah balení

  • Pěnovací tryska: 0.3 l
  • Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 8 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávání
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Sání vody
Tlaková myčka K 5 FJ
Tlaková myčka K 5 FJ
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.