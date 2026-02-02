Tlaková myčka K 4 WCM

Výkonné čištění: K 4 WCM s vodou chlazeným motorem je ideální pro čištění vozidel, zahradních plotů nebo jízdních kol.

K 4 WCM zaujme výkonným vodou chlazeným motorem, který se vyznačuje dlouhou životností. Tlaková myčka s 6metrovou vysokotlakou hadicí byla zkonstruována pro příležitostné použití a mírné znečištění. Díky ploché trysce Vario Power a rotační trysce lze podle potřeby čistit terasy, zahradní nábytek a vozidla. Tlak vody lze přesně přizpůsobit konkrétnímu čištěnému objektu pouhým otočením trysky. Kromě toho rotační tryska s bodovým paprskem zajišťuje úspěšné čištění bez kompromisů i u odolných nečistot. Veškeré příslušenství lze uložit přímo na přístroji. Vestavěný vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo před částečkami nečistot.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 4 WCM: Vynikající výkon
Vynikající výkon
Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Tlaková myčka K 4 WCM: Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Tlaková myčka K 4 WCM: Čistě uklizeno
Čistě uklizeno
Hadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Průtok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Jmenovitý příkon (kW) 1,8
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 11,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 14,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 369 x 329 x 901

Obsah balení

  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 6 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Tlaková myčka K 4 WCM
Tlaková myčka K 4 WCM
Tlaková myčka K 4 WCM

Videa

Oblasti použití
  • Venkovní schody
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 4 WCM

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.