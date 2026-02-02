Tlaková myčka K 4 WCM
Výkonné čištění: K 4 WCM s vodou chlazeným motorem je ideální pro čištění vozidel, zahradních plotů nebo jízdních kol.
K 4 WCM zaujme výkonným vodou chlazeným motorem, který se vyznačuje dlouhou životností. Tlaková myčka s 6metrovou vysokotlakou hadicí byla zkonstruována pro příležitostné použití a mírné znečištění. Díky ploché trysce Vario Power a rotační trysce lze podle potřeby čistit terasy, zahradní nábytek a vozidla. Tlak vody lze přesně přizpůsobit konkrétnímu čištěnému objektu pouhým otočením trysky. Kromě toho rotační tryska s bodovým paprskem zajišťuje úspěšné čištění bez kompromisů i u odolných nečistot. Veškeré příslušenství lze uložit přímo na přístroji. Vestavěný vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo před částečkami nečistot.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkonVodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Integrovaná sací hadice na prací prostředkyPohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Čistě uklizenoHadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Průtok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,8
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|11,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|14,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|369 x 329 x 901
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 6 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Videa
Oblasti použití
- Venkovní schody
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 4 WCM
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
