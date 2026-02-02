TLAKOVÁ MYČKA K 3 POWER CONTROL CAR
Tlaková myčka K 3 Power Control s tlakovou pistolí G 120 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario Power Jet a rotační tryskou. Včetně sady na čištění automobilů. Pro ještě lepší výsledky čištění si stáhněte naši chytrou mobilní aplikací Home & Garden > Stáhnout aplikaci
S tlakovou myčkou K 3 Power Control Car snadno uklidíte dvůr, vyčistíte špinavé obložení i zahradní nábytek. Postará se ovšem také o profesionální péčí o váš vozový park. Ať už fandíte autům nebo motocyklům. Sedmimetrová vysokotlaká hadice a praktická kolečka vám umožní snadno opláchnout vůz ze všech stran. Díky silnému motoru s příkonem 1600 W čistič vyvine tlak až 120 barů, kterému podlehne i odolnější špína. Dva pracovní nástavce umožní nastavit proud vody podle konkrétní situace. Volit můžete ze tří stupňů výkonu pro účinné čištění každého povrchu. Tipy pro nejúčinnější konfiguraci myčky vám dá mobilní aplikace Kärcher Home & Garden, se kterou se každý stane odborníkem na čištění. Veškerá nastavení navíc přístroj zobrazí na displeji tlakové pistole, vše tak máte plně pod kontrolou. Pěnovací nástavec a mycí kartáč zajistí šetrné a kvalitní čištění karoserie vašeho vozu. Perfektních výsledků dosáhnete s využitím autošamponu Kärcher, který stačí nalít do odnímatelné nádržky přístroje.
Charakteristické znaky a výhody
Mobilní aplikace Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavciOptimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Výškově nastavitelná teleskopická rukojeťPro komfortní výšku vysunutí. Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.
Čisté řešení díky nádržce
- Čisté a pohodlné: nádrž na čisticí prostředek lze pro plnění vyjmout.
- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje jejich použití.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost, chrání a ošetřují povrch.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Průtok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,6
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|297 x 280 x 677
Obsah balení
- Sada pro auto: Mycí kartáč, pěnovací tryska, autošampon (0,5 l)
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q Power Control
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 7 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nádrž
- Odnímatelná nádrž na čisticí prostředky
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
