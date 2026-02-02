Tlaková myčka K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – extra tichý, kompaktní a výkonný tlakový čistič. Včetně flexibilní vysokotlaké hadice, pěnové trysky, rozstřikovací trysky Vario Power, trysky Dirt Blaster a eco!Booster.
Ať už čistíte zablácenou podlahu, špinavý hatchback nebo zašpiněný zahradní nábytek – K Silent eco!Booster od Kärcheru odstraní středně silné znečištění během chvilky. Inovativní tichá technologie snižuje vnímanou hladinu hluku o 50 procent ve srovnání s jinými tlakovými čističi stejné třídy. Můžete tak čistit vysokým tlakem, aniž byste rušili svou rodinu nebo sousedy. Tři rozstřikovací trysky, které jsou součástí dodávky, nabízejí perfektní řešení pro každý úklidový úkol. Pomocí rozstřikovací trysky Vario Power lze tlak přesně nastavit tak, aby vyhovoval jakémukoli povrchu. eco!Booster je ideální pro citlivé povrchy a díky o 50 procent vyššímu čisticímu výkonu ve srovnání s plochým proudem šetří vodu, energii a čas. Dirt Blaster s rotujícím bodovým proudem zaručuje důkladné výsledky čištění u odolných nečistot. Součástí dodávky je také spouštěcí pistole, 6metrová vysokotlaká hadice PremiumFlex a pěnová tryska. Díky svým kompaktním rozměrům lze K Silent eco!Booster skladovat uvnitř i venku, aniž by zabíral mnoho místa.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní tichá technologiePadesátiprocentní snížení vnímané hladiny hluku ve srovnání s jinými tlakovými myčkami ve stejné třídě. Příjemnější zvuk ve srovnání s jinými tlakovými myčkami ve stejné třídě.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexVysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Kompaktní a lehký přístrojLze je snadno skladovat ve vnitřních i venkovních prostorách. Snadná přeprava pro flexibilní čištění.
Komfortní uložení příslušenství
- Hadice, pracovní nástavce a pistole lze uložit bez problémů a s úsporou místa.
Praktické navíjení kabelů
- Snadno a rychle navíjejte a odvíjejte napájecí kabel.
Systém Quick Connect
- Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak ( /bar)
|20 / max. 130
|Průtok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,8
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|313 x 262 x 419
Obsah balení
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- eco!Booster
- Vysokotlaká hadice: 6 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Navíjení kabelu
Oblasti použití
- Balkon
- Moskytiéra
- Pro čištění malých vozidel
- Jízdní kola
Náhradní díly K Silent eco!Booster
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.