Tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home

Kompaktní tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home je ideální pro čištění zahradních ploch a venkovního nábytku, teras a automobilů. Včetně sady Home Kit.

S kompaktní tlakovou myčkou K 3 Horizontal Plus Home je špína minulostí. Díky 5metrové vysokotlaké hadici je tlaková myčka ideální pro příležitostné použití v domácnosti a dodá zářivý lesk malým zahradním plochám a terasám, stejně jako zahradnímu nábytku a dokonce i vozidlům. Sada Home Kit zaručuje čištění větších ploch kolem domu bez rozstřiku a obsahuje čistič povrchů T 1 a 500 ml čisticího prostředku Patio & Deck. Díky postřikovací trysce Vario Power lze tlak vody snadno přizpůsobit povrchu jednoduchým otočným pohybem. Dirt Blaster s rotačním bodovým paprskem uvolní i ty nejodolnější nečistoty, zatímco čerpadlo je chráněno vodním filtrem - pro dlouhou životnost. Díky nízké hmotnosti a praktickému držadlu pro přenášení můžete vysavač K 3 Horizontal Plus Home snadno přepravit, kamkoli je potřeba. Pro větší pohodlí umožňuje systém Quick Connect snadné zacvaknutí a vycvaknutí vysokotlaké hadice ze zařízení a spouštěcí pistole. Veškeré dodávané příslušenství lze snadno uložit na samotné zařízení.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home: Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení
Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení
Pro nekomplikované uložení - nenáročné na místo, i v malých výklencích. Dá se přenášet jen jednou rukou.
Tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home: Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home: Čistě uklizeno
Čistě uklizeno
Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 120
Průtok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Jmenovitý příkon (W) 1600
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 197 x 264

Obsah balení

  • Sada pro domácnost: K 3 Power: Čistič povrchů T 1, čisticí prostředek „Patio & Deck“ (0,5 l)
  • Prodloužení pracovního nástavce
  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 5 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Navíjení kabelu
