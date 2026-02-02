Tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home
Kompaktní tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home je ideální pro čištění zahradních ploch a venkovního nábytku, teras a automobilů. Včetně sady Home Kit.
S kompaktní tlakovou myčkou K 3 Horizontal Plus Home je špína minulostí. Díky 5metrové vysokotlaké hadici je tlaková myčka ideální pro příležitostné použití v domácnosti a dodá zářivý lesk malým zahradním plochám a terasám, stejně jako zahradnímu nábytku a dokonce i vozidlům. Sada Home Kit zaručuje čištění větších ploch kolem domu bez rozstřiku a obsahuje čistič povrchů T 1 a 500 ml čisticího prostředku Patio & Deck. Díky postřikovací trysce Vario Power lze tlak vody snadno přizpůsobit povrchu jednoduchým otočným pohybem. Dirt Blaster s rotačním bodovým paprskem uvolní i ty nejodolnější nečistoty, zatímco čerpadlo je chráněno vodním filtrem - pro dlouhou životnost. Díky nízké hmotnosti a praktickému držadlu pro přenášení můžete vysavač K 3 Horizontal Plus Home snadno přepravit, kamkoli je potřeba. Pro větší pohodlí umožňuje systém Quick Connect snadné zacvaknutí a vycvaknutí vysokotlaké hadice ze zařízení a spouštěcí pistole. Veškeré dodávané příslušenství lze snadno uložit na samotné zařízení.
Charakteristické znaky a výhody
Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízeníPro nekomplikované uložení - nenáročné na místo, i v malých výklencích. Dá se přenášet jen jednou rukou.
Integrovaná sací hadice na prací prostředkyPohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Čistě uklizenoHadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 120
|Průtok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (W)
|1600
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 197 x 264
Obsah balení
- Sada pro domácnost: K 3 Power: Čistič povrchů T 1, čisticí prostředek „Patio & Deck“ (0,5 l)
- Prodloužení pracovního nástavce
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 5 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Navíjení kabelu
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 3 Horizontal Plus Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.