Tlaková myčka K 3 FJ Home
K 3 FJ je spolehlivý pomocník na lehké nečistoty na malých zahradních plochách, terasách a nábytku. Obsahuje Home Kit a pěnovou trysku.
Tlaková myčka K 3 FJ Home se snadno postará o špínu na zahradě, terasách nebo autech. Šestimetrová vysokotlaká hadice zajišťuje dostatečný akční rádius, zatímco sada Home Kit s čističem povrchů T 1 a čisticím prostředkem Patio & Deck usnadňuje péči o větší plochy. Postřikovací tryska Vario Power umožňuje jednoduché nastavení tlaku, zatímco rotační Dirt Blaster si poradí s odolnou špínou. Přídavná pěnová tryska a autošampon zajistí maximální účinnost, zatímco kolečka s hladkým chodem zaručují snadnou manipulaci a přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Systém Quick ConnectVysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Čistě uklizenoHadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Průtok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,6
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|242 x 285 x 805
Obsah balení
- Sada pro domácnost: K 3 Power: Čistič povrchů T 1, čisticí prostředek „Patio & Deck“ (0,5 l)
- Prodloužení pracovního nástavce
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Čisticí prostředek: Autošampon RM 562 (připraveno k použití)
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 6 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 3 FJ Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.