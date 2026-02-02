Tlaková myčka K 5 Classic Car & Home
Tlakovou myčku K5 Classic Car & Home lze během chvilky uskladnit a snadno přenášet. Součástí balení je sada na čištění auta a sada pro domácnost.
Tlaková myčka K5 Classic Car & Home je ideální pro příležitostné použití a odstraňování středně silných nečistot v domácnosti. Díky výkonnému univerzálnímu motoru dosahuje tlaková myčka oslnivých výsledků všude, od jízdních kol přes kamenné zdi až po vozy SUV. Sada na čištění automobilů zaručuje účinné čištění vozidel. Tryska na pěnu o objemu 0,3 l zajišťuje, že pěna dobře drží a optimálně rozpouští nečistoty, a rotační mycí kartáč účinně uvolňuje šedý film. Sada Home Kit s čističem na kámen a fasády 3 v 1 (1 l) a čističem povrchů T5 zajišťuje bezstřikové a vysoce účinné výsledky čištění hladkých povrchů. Přístroj je navíc vybaven spouštěcí pistolí se systémem Quick Connect a dodává se s 8m vysokotlakou hadicí. Plochá tryska umožňuje uživateli během okamžiku nastavit tlak tak, aby dokonale vyhovoval povrchu. Rotační tryska na nečistoty odstraní i ty nejodolnější nečistoty a vodní filtr chrání čerpadlo před malými částečkami nečistot.
Charakteristické znaky a výhody
Uložení hadice na předním krytuHadici lze pohodlně zavěsit přes Frontcover.
Teleskopické madloHliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.
Použití čisticího prostředkuPřisávací hadička pro používání čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.
Integrované úložiště příslušenství na stroji
- Pohodlné a prostorově úsporné úložiště příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|2,1
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|188 x 252 x 445
Obsah balení
- Sada pro domácnost: Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
- Prodloužení pracovního nástavce
- Rotační mycí kartáč
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Suchá utěrka
- Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 8 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávání
- Teleskopické madlo
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění malých vozidel
- Venkovní schody
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Fasáda
