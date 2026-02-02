Tlaková myčka K 7 Comfort Premium Home

Tlaková myčka K 7 Comfort Premium Home s výkonem 60 m²/h, vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem hadice pro silné znečištění. Včetně sady Home Kit.

Tlaková myčka K 7 Comfort Premium Home je ideální pro odstranění silného znečištění z domu a automobilu. Vodou chlazený a tudíž odolný motor je navržen pro časté čištění a zaručuje spolehlivý výkon. Integrovaný naviják s hadicí PremiumFlex nabízí pohodlí a velkou flexibilitu. Spoušťová pistole G 180 Q COMFORT!Hold výrazně snižuje tlak při držení, což umožňuje práci bez únavy. Díky systému Quick Connect lze vysokotlakou hadici připojit rychle a snadno. Inovativní 4v1 rozstřikovací tryska Multi Jet kombinuje 4 různé rozstřikovací vzory, které lze pohodlně nastavit otočením hlavy rozstřikovací trysky. Součástí balení je sada Home Kit s čističem povrchů T 7 a 1 litrem čističe kamene a fasád. Koncept čisticího prostředku 2 v 1 navíc nabízí větší pohodlí a perfektní aplikaci čisticího prostředku podle daného úkolu. Kromě kabelu lze na zařízení snadno uložit také příslušenství a teleskopická rukojeť a kolečka s měkkým povrchem usnadňují přepravu. Podporu poskytuje aplikace Kärcher Home & Garden s poradcem pro použití a užitečnými tipy a triky.

Charakteristické znaky a výhody
Chytrý koncept zařízení
  • Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
  • Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
4-in-1 Multi Jet
  • Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
  • Pro větší pohodlí není třeba měnit trysku. Stačí otočit hlavici trysky a změnit tak tvar proudu.
Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Detergent lze dávkovat pomocí zařízení a trysky Multi Jet nebo, pro větší množství pěny, pomocí pěnové trysky včetně dávkování detergentu.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
  • Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
  • Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
  • Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
  • Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s ​​jednoduchým navíjením a odvíjením.
  • Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
  • Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
  • Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
  • Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
  • Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
  • Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
  • Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
  • Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
  • Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
  • Udržitelné obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Průtok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Příkon (kW) 3
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 18,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 28,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství.

Obsah balení

  • Sada pro domácnost: K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád 3 v 1 (1 litr)
  • Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 v 1
  • Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Snížení udržovacího tlaku na spouštěcí pistoli
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
  • Teleskopické madlo
  • Integrované madlo
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • 2 háky na kabel: s funkcí rychlého sejmutí
  • Kola s měkkým povrchem
Tlaková myčka K 7 Comfort Premium Home
Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Ploty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Auta
  • Obytné vozy
  • Jízdní kola
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 7 Comfort Premium Home

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.