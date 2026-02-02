Tlaková myčka K 5 WCM
K 5 WCM nabízí výkon s vodou chlazeným motorem, ideální na odstraňování nečistot z cest, teras i vozidel.
Model K 5 WCM je synonymem výkonu a spolehlivosti. Díky vodou chlazenému motoru odstraní nečistoty rychle a efektivně. Postřikovací tyč Vario Power umožňuje pohodlné nastavení tlaku otáčením, což je ideální pro šetrné a účinné čištění teras, cest i vozidel. Rotující bodový proud si poradí s odolnou špínou a integrovaný vodní filtr chrání čerpadlo před nečistotami, což prodlužuje jeho životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
- Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Čistě uklizeno
- Hadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
- Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
- Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|2,1
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|15,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|369 x 329 x 901
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 8 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Venkovní schody
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 5 WCM
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
