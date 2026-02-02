Tlaková myčka K 2 Premium

Rozlučte se se špínou: Udržujte svůj pozemek, zahradní nábytek a menší zahradní plochy v co nejlepším stavu s tlakovou myčkou K 2 Premium.

Znečištění aut, schodů, zahradního nářadí a venkovního nábytku se stane minulostí: Tlaková myčka K 2 Premium s jednoduchým postřikovačem a čističem nečistot s rotační bodovou tryskou je ideálním řešením pro příležitostné úklidové práce kolem vašeho pozemku. Plochá tryska a rotační tryska s bodovým paprskem odstraní i odolné nečistoty. Tlaková myčka K 2 se díky kolečkům s hladkým chodem snadno přepravuje, kamkoli je potřeba. Systém Quick Connect nabízí další pohodlí, protože jeho rychlospojka umožňuje snadné zacvaknutí a vycvaknutí čtyřmetrové vysokotlaké hadice ze zařízení a spouštěcí pistole. Veškeré dodávané příslušenství lze snadno uložit na samotný přístroj K 2 Premium.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 2 Premium: Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Tlaková myčka K 2 Premium: Čistě uklizeno
Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Tlaková myčka K 2 Premium: Velká kola
Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Průtok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Jmenovitý příkon (kW) 1,4
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 242 x 285 x 790

Obsah balení

  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q
  • Jednoduchý pracovní nástavec
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 4 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Terasa
  • Pro čištění malých vozidel
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
