Tlakové myčky Standard

Je to vysoký standard, díky kterému si tlakové myčky této řady poradí s jednoduchými i složitými úkoly, které pro ně přichystáte. Díky výkonnostním třídám K 2, K 3 a K 4 najdete pomocníky na čištění jízdních kol, zahradního nábytku, plotů a kamenných zídek. Pro myčky řady K 3 a K 4 nejsou výzvou ani menší vozidla, motocykly a skútry.

Tlakové myčky řady Standard

Ukázat více produktů ▼ (14)
Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k tlakovým myčkám

> Čisticí prostředky do tlakových myček

Náhradní díly k tlakovým myčkám

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.