Tlakové myčky Standard
Je to vysoký standard, díky kterému si tlakové myčky této řady poradí s jednoduchými i složitými úkoly, které pro ně přichystáte. Díky výkonnostním třídám K 2, K 3 a K 4 najdete pomocníky na čištění jízdních kol, zahradního nábytku, plotů a kamenných zídek. Pro myčky řady K 3 a K 4 nejsou výzvou ani menší vozidla, motocykly a skútry.
Tlakové myčky řady Standard
