Tlakové myčky Power Control

Tlakové myčky Kärcher třídy Power Control nabízejí efektivní čištění díky spouštěcí pistoli Power Control, která zobrazuje nastavený tlak přímo na displeji. Výhodou je i chytrá aplikace Home & Garden, která vám pomocí vašeho telefonu pomůže čistič vybrané povrchy ještě efektivněji. Poradí například jak správně čistit auto nebo terasu.

Tlakové myčky Power Control produkty:

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k tlakovým myčkám

> Čisticí prostředky do tlakových myček

Náhradní díly k tlakovým myčkám



Power Control: čistěte jako profesionál

 

Tlakové myčky Power Control lze propojit s chytrou aplikací Home & Garden a využívat tyto funkce:

  • Registrace přístroje a snadné uvedení stroje do chodu krok za krokem.
  • Rádce pro správné čištění konkrétního předmětu: ideální tlak a postup.
  • Tipy na příslušenství, které by se vám mohlo hodit: lze zakoupit přímo z aplikace.
  • Porovnání před a po - zaznamenejte si váš úspěch.
  • Vše kompletně v českém jazyce.

 

> Více o aplikaci Home & Garden

Chytré tlakové myčky
Power Control

Výkonné tlakové myčky Power Control

 

Dokonalé čistění vyžaduje tu správnou technologii. A právě to nabízí řada talkových myček Kärcher Power Control: plný výkon, chytré detaily a výkonné příslušenství.

Spouštěcí pistole Power Control zobrazuje nastavený tlak přímo na displeji a lze snadno přepnout z tlakového režimu do režimu čisticího prostředku.

Díky naší aplikaci Home & Garden, kterou si můžete propojit s vaším chytrým telefonem, si snadno účinnost tlakové myčky ještě více zefektivníte.

Mezi další praktické detaily vybavení patří:

  • Čisticí systém Plug 'n' Clean pro rychlou výměnu čisticího prostředku bez kapání.
  • Vysoce kvalitní hliníková teleskopická rukojeť pro jednoduché přenášení a praktické skladování.
  • Systém Quick Connect pro snadné a časové úsporné připojení a odpojení vysokotlaké hadice.
  • Parkovací poloha pro příslušenství, které máte vždy po ruce.


Aplikace Home & Garden

