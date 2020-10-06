Tlakové myčky Power Control
Tlakové myčky Kärcher třídy Power Control nabízejí efektivní čištění díky spouštěcí pistoli Power Control, která zobrazuje nastavený tlak přímo na displeji. Výhodou je i chytrá aplikace Home & Garden, která vám pomocí vašeho telefonu pomůže čistič vybrané povrchy ještě efektivněji. Poradí například jak správně čistit auto nebo terasu.
Tlakové myčky Power Control produkty:
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k tlakovým myčkám
> Čisticí prostředky do tlakových myček
Power Control: čistěte jako profesionál
Tlakové myčky Power Control lze propojit s chytrou aplikací Home & Garden a využívat tyto funkce:
- Registrace přístroje a snadné uvedení stroje do chodu krok za krokem.
- Rádce pro správné čištění konkrétního předmětu: ideální tlak a postup.
- Tipy na příslušenství, které by se vám mohlo hodit: lze zakoupit přímo z aplikace.
- Porovnání před a po - zaznamenejte si váš úspěch.
- Vše kompletně v českém jazyce.
Výkonné tlakové myčky Power Control
Dokonalé čistění vyžaduje tu správnou technologii. A právě to nabízí řada talkových myček Kärcher Power Control: plný výkon, chytré detaily a výkonné příslušenství.
Spouštěcí pistole Power Control zobrazuje nastavený tlak přímo na displeji a lze snadno přepnout z tlakového režimu do režimu čisticího prostředku.
Díky naší aplikaci Home & Garden, kterou si můžete propojit s vaším chytrým telefonem, si snadno účinnost tlakové myčky ještě více zefektivníte.
Mezi další praktické detaily vybavení patří:
- Čisticí systém Plug 'n' Clean pro rychlou výměnu čisticího prostředku bez kapání.
- Vysoce kvalitní hliníková teleskopická rukojeť pro jednoduché přenášení a praktické skladování.
- Systém Quick Connect pro snadné a časové úsporné připojení a odpojení vysokotlaké hadice.
- Parkovací poloha pro příslušenství, které máte vždy po ruce.
Aplikace Home & Garden
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.