Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Efektivní, snadný, bezpečný, flexibilní, časově úsporný, dle potřeby nezávislý: autonomní podlahový mycí robot s odsáváním KIRA B 50 pro ekonomické čištění středně velkých až velkých ploch.
Autonomní robot KIRA B 50 je praktickým doplňkem každého úklidového týmu. Inteligentně, autonomně a s funkcemi podlahového mycího stroje přebírá čištění podlah středních až velkých ploch efektivně a s konzistentními výsledky čištění, čímž uvolňuje tlak na úklidový tým, který se může místo toho soustředit na náročnější úkoly. Intuitivní navádění uživatele s velkým dotykovým displejem umožňuje rychlé nastavení robota bez potřeby jakýchkoli odborných znalostí. Volitelná dokovací stanice umožňuje plně autonomní práci, včetně plnění čerstvou vodou, vypouštění špinavé vody, proplachování nádrže a nabíjení lithium-železo fosfátové baterie s dlouhou životností. Hlava s válcovým kartáčem se postará o zametání a mytí v jednom pracovním kroku, zatímco integrovaný boční kartáč eliminuje potřebu ručního čištění okrajů. Vysoce výkonné senzory a software zajišťují spolehlivou navigaci, bezpečné předcházení kolizím a vyhýbání se překážkám. Pro účely dokumentace a monitorování odesílá KIRA B 50 zprávy na mobilní zařízení a vytváří podrobné zprávy o čištění na příslušném webovém portálu.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá obsluha
- Přehledné, bezpečné řízení všech funkcí zařízení pomocí dotykového displeje.
- Vedení uživatele krok za krokem pro snadnou, intuitivní obsluhu.
- Jednoduché nastavení a užívání autonomního stroje bez zvláštních znalostí.
Robustní a spolehlivá navigace
- Výkonné senzory se zorným polem 360° a sledováním stran.
- Bezpečné zamezení kolizi a objetí překážek.
- Inteligentní jízdy pro uvolnění v případě překážek.
Dokovací stanice (volitelné)
- Umožňuje plně autonomní provoz.
- Zdroje může robot autonomně doplňovat (doplňování čerstvé vody, vypouštění špinavé vody, oplachování nádrže, nabíjení baterie).
- Volitelné příslušenství, autonomní stroj lze provozovat i bez dokovací stanice.
Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
- Bezpečná a bezkontaktní detekce překážek, možných pádů a osob.
- Certifikát bezpečnosti podle normy IEC 63327.
- Vhodný pro provoz s pohybem veřejnosti.
Rychlé naučení autonomních tras
- Intuitivní zadávání čisticích tras.
- Funkce Teach & Repeat pro manuální naučení přesných tras ve stísněných prostorech.
- Funkce Smart Fill pro autonomní plánování tras ve velkých otevřených prostorech.
Intuitivní editace tras
- Všechny parametry čištění lze snadno upravit po vytvoření trasy.
- Vytvoření propojených tras čištění.
- Přidejte zóny zákazu vstupu, filtry rychlosti, zóny zákazu čištění, zóny s klaksonem a interakční zóny.
Webový portál
- Vzdálený přístup k podrobným informacím prostřednictvím systému Kärcher Equipment Management.
- Zahrnuje zprávy o čištění, upozornění, stav zařízení a další
- Odesílá upozornění a stavové zprávy na mobilní zařízení
Integrovaný postranní kartáč
- Umožňuje důkladné čištění podél krajů.
- Dopravuje nečistoty přímo do dráhy čištění.
- Snižuje manuální dočištění na minimum.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|1600
|Výkon trakčního motoru (W)
|560
|Výkon turbíny (W)
|630
|Výkon motoru kartáčů (W)
|600
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|550
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|80
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Pracovní šířka sání (mm)
|750
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|55 / 55
|Nádržka na čisticí prostředky (l)
|5
|Objem nádrže na zametené nečistoty (l)
|2
|Teoretický plošný výkon, autonomní (m²/h)
|max. 2365
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 1830
|Napětí (V)
|24
|Počet baterií
|2
|Typ baterií
|Li-Ion
|Napětí/kapacita baterie (V/Ah)
|24 / 160
|Výdrž baterie (h)
|cca 3,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|max. 5,2
|Rychlost, autonomní (km/h)
|max. 4,3
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Poloměr otáčení, autonomní (m)
|1,5
|Stoupavost (%)
|max. 6
|Průjezdní šířka, autonomní (m)
|min. 0,9
|Hmotnost (bez obsahu) (kg)
|228
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|225
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|238,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|249,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Obsah balení
- Baterie a nabíječka
- Sací lišta vč.
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Postranní kartáč
- Maják
Vybavení
- typ sacích stěrek: olejivzdorný
- DOSE
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- Velký, dotykový displej
- Vhodný pro dokovací stanici
- Ovládání rolet/vrat připraveno
- autonomní čištění
- Automatická funkce předzametání
- s režimem manuálního řízení
- Režim rampa
- Jednoduché a intuitivní nastavení bez zvláštních znalostí
- Výkonné senzory
- detekce překážek a srážek
- autonomní odbočení při překonávání překážek
- Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
- tvorba čistících zpráv
- Výstup na mobilní koncová zařízení
- Funkce kalendáře
- Automatické plnění
- Barevná světla pro zobrazení chování a provozu robotu
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Komunikační rozhraní: VDA 5050
- Dávkování čisticích prostředků
Videa
Oblasti použití
- Střední až velké plochy s tvrdými nebo elastickými podlahovými krytinami
- Lze použít tam, kde je omezený prostor, i na otevřených prostranstvích.
- Vhodné pro použití ve veřejných prostorách.
- Ideální v maloobchodě, zdravotnictví a veřejných zařízeních
- Použitelný v přepravě, průmyslu i čištění budov