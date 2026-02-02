Podlahový mycí stroj KIRA B 50

Efektivní, snadný, bezpečný, flexibilní, časově úsporný, dle potřeby nezávislý: autonomní podlahový mycí robot s odsáváním KIRA B 50 pro ekonomické čištění středně velkých až velkých ploch.

Autonomní robot KIRA B 50 je praktickým doplňkem každého úklidového týmu. Inteligentně, autonomně a s funkcemi podlahového mycího stroje přebírá čištění podlah středních až velkých ploch efektivně a s konzistentními výsledky čištění, čímž uvolňuje tlak na úklidový tým, který se může místo toho soustředit na náročnější úkoly. Intuitivní navádění uživatele s velkým dotykovým displejem umožňuje rychlé nastavení robota bez potřeby jakýchkoli odborných znalostí. Volitelná dokovací stanice umožňuje plně autonomní práci, včetně plnění čerstvou vodou, vypouštění špinavé vody, proplachování nádrže a nabíjení lithium-železo fosfátové baterie s dlouhou životností. Hlava s válcovým kartáčem se postará o zametání a mytí v jednom pracovním kroku, zatímco integrovaný boční kartáč eliminuje potřebu ručního čištění okrajů. Vysoce výkonné senzory a software zajišťují spolehlivou navigaci, bezpečné předcházení kolizím a vyhýbání se překážkám. Pro účely dokumentace a monitorování odesílá KIRA B 50 zprávy na mobilní zařízení a vytváří podrobné zprávy o čištění na příslušném webovém portálu.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá obsluha
  • Přehledné, bezpečné řízení všech funkcí zařízení pomocí dotykového displeje.
  • Vedení uživatele krok za krokem pro snadnou, intuitivní obsluhu.
  • Jednoduché nastavení a užívání autonomního stroje bez zvláštních znalostí.
Robustní a spolehlivá navigace
  • Výkonné senzory se zorným polem 360° a sledováním stran.
  • Bezpečné zamezení kolizi a objetí překážek.
  • Inteligentní jízdy pro uvolnění v případě překážek.
Dokovací stanice (volitelné)
  • Umožňuje plně autonomní provoz.
  • Zdroje může robot autonomně doplňovat (doplňování čerstvé vody, vypouštění špinavé vody, oplachování nádrže, nabíjení baterie).
  • Volitelné příslušenství, autonomní stroj lze provozovat i bez dokovací stanice.
Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
  • Bezpečná a bezkontaktní detekce překážek, možných pádů a osob.
  • Certifikát bezpečnosti podle normy IEC 63327.
  • Vhodný pro provoz s pohybem veřejnosti.
Rychlé naučení autonomních tras
  • Intuitivní zadávání čisticích tras.
  • Funkce Teach & Repeat pro manuální naučení přesných tras ve stísněných prostorech.
  • Funkce Smart Fill pro autonomní plánování tras ve velkých otevřených prostorech.
Intuitivní editace tras
  • Všechny parametry čištění lze snadno upravit po vytvoření trasy.
  • Vytvoření propojených tras čištění.
  • Přidejte zóny zákazu vstupu, filtry rychlosti, zóny zákazu čištění, zóny s klaksonem a interakční zóny.
Webový portál
  • Vzdálený přístup k podrobným informacím prostřednictvím systému Kärcher Equipment Management.
  • Zahrnuje zprávy o čištění, upozornění, stav zařízení a další
  • Odesílá upozornění a stavové zprávy na mobilní zařízení
Integrovaný postranní kartáč
  • Umožňuje důkladné čištění podél krajů.
  • Dopravuje nečistoty přímo do dráhy čištění.
  • Snižuje manuální dočištění na minimum.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Jmenovitý příkon (W) 1600
Výkon trakčního motoru (W) 560
Výkon turbíny (W) 630
Výkon motoru kartáčů (W) 600
Pracovní šířka kartáčů (mm) 550
Přítlak kartáčů (g/cm²) 80
Počet otáček kartáčů (rpm) 1200
Pracovní šířka sání (mm) 750
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 55 / 55
Nádržka na čisticí prostředky (l) 5
Objem nádrže na zametené nečistoty (l) 2
Teoretický plošný výkon, autonomní (m²/h) max. 2365
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 1830
Napětí (V) 24
Počet baterií 2
Typ baterií Li-Ion
Napětí/kapacita baterie (V/Ah) 24 / 160
Výdrž baterie (h) cca 3,5
Doba nabíjení baterie (h) max. 5,2
Rychlost, autonomní (km/h) max. 4,3
Hladina hluku (dB(A)) 69
Poloměr otáčení, autonomní (m) 1,5
Stoupavost (%) max. 6
Průjezdní šířka, autonomní (m) min. 0,9
Hmotnost (bez obsahu) (kg) 228
Hmotnost bez příslušenství (kg) 225
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 238,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 249,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1100 x 750 x 1200

Obsah balení

  • Baterie a nabíječka
  • Sací lišta vč.
  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Postranní kartáč
  • Maják

Vybavení

  • typ sacích stěrek: olejivzdorný
  • DOSE
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • Velký, dotykový displej
  • Vhodný pro dokovací stanici
  • Ovládání rolet/vrat připraveno
  • autonomní čištění
  • Automatická funkce předzametání
  • s režimem manuálního řízení
  • Režim rampa
  • Jednoduché a intuitivní nastavení bez zvláštních znalostí
  • Výkonné senzory
  • detekce překážek a srážek
  • autonomní odbočení při překonávání překážek
  • Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
  • tvorba čistících zpráv
  • Výstup na mobilní koncová zařízení
  • Funkce kalendáře
  • Automatické plnění
  • Barevná světla pro zobrazení chování a provozu robotu
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Komunikační rozhraní: VDA 5050
  • Dávkování čisticích prostředků
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50
Podlahový mycí stroj KIRA B 50

Videa

Oblasti použití
  • Střední až velké plochy s tvrdými nebo elastickými podlahovými krytinami
  • Lze použít tam, kde je omezený prostor, i na otevřených prostranstvích.
  • Vhodné pro použití ve veřejných prostorách.
  • Ideální v maloobchodě, zdravotnictví a veřejných zařízeních
  • Použitelný v přepravě, průmyslu i čištění budov
Příslušenství