Čisticí prostředky pro podlahové myčky a vysávací mopy
Podlahové myčky i vysávací mopy si nejlépe rozumí s originálními čisticími prostředky Kärcher, které kromě vysokých čisticích účinků nabízejí i kvalitní péči a ochranu pro každý druh tvrdých podlah. Navíc nepění a proto je práce s nimi o to snazší.
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Výběr podle oblasti použití
Univerzální čisticí prostředek na podlahy
Univerzální čistič na podlahy do podlahových myček můžete využít na všechny tvrdé podlahy, například: kámen, PVC podlahy, linoleum nebo uzamčené parkety.
Pro výsledky beze šmouh.
Čisticí prostředek na kámen
Dopřejte si dokonalý výsledek beze šmouh na dlažbě, kameni nebo přírodním kameni. Tento čisticí prostředek do podlahové myčky odstraňuje efektivně a šetrně i stopy po obuvi a je vhodný také na vinyl, PVC a linoleum.
Čisticí prostředky na dřevěné podlahy
Pečlivě a šetrně čistí a ošetří vaše dřevěné podlahy v domácnosti.
Navíc poskytují podlahám účinnou ochranu před vodou.
Čisticí prostředek na olejované/voskované dřevěné podlahy
Dokonalá péče o dřevěné naolejované/navoskované podlahy. Zanechává hedvábně matný lesk beze šmouh a bez nutného oplachování.
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