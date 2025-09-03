Podlahové myčky pro domácnost

Chcete, aby čištění vaší podlahy bylo jednodušší, rychlejší a pohodlnější? Nebo abyste byli schopni celý proces čištění podlahy dokončit najednou, ideálně bez nutnosti předchozího vysávání? Máme úžasné řešení pro každou úlohu - a volba je na vás. 

Podlahové myčky na suché i mokré nečistoty

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství pro podlahové myčky

> Čisticí prostředky pro podlahové myčky

Náhradní díly k podlahovým myčkám

Kärcher radí


> Jak vybrat podlahovou myčku?

> Jak pracovat s podlahovou myčkou?

Co dělat když: nejčastější dotazy k podlahovým myčkám.


Podlahová myčka Kärcher

Mále ani velké nehody vás už nezaskočí



FC 8 Signature Line: Chytré vylepšení pro dokonale čisté podlahy

FC 8 Smart Signature Line vytváří nová pravidla pro mopování. Zapomeňte na minulost, kdy bylo potřeba nejprve vysávat a pak mopovat. Podlahová myčka FC 8 snadno odstraní veškerou suchou i mokrou špínu každodenního života. Její dva protiběžně rotující páry válců Duo!Move se okamžitě pustí do práce a vrátí vaší podlaze její původní lesk za poloviční čas.** Nyní s atraktivním LCD displejem a možností připojení k aplikaci: výberte si z deseti režimů čištění, optimalizovaných pro různé typy podlah, přímo na zařízení nebo si nastavte vlastní režimy pro dokonalé výsledky čištění.

APLIKACE Home & Garden

Dosáhněte dokonalých výsledků čištění s řadou FC 8 Smart Signature Line. Stačí propojit podlahovou myčku prostřednictvím Bluetooth na chytrém telefonu s aplikací Home & Garden. Najdete zde naše odborné tipy a řadu doporučených režimů čištění pro různé typy podlah nebo si vytvořte vlastní režimy na míru.

Zjistit více
Logo Apple App Store

App Store

> Stáhnout na App Store

Logo Google Play Store

Google Play

> Stáhnout na Google Play Store

FC 8 Signature Line

Dva standardní režimy čištění a funkce boost

Správné nastavení pro každý druh nečistot. Na přístroji jsou přednastaveny dva standardní čisticí režimy s různým objemem vody a rychlostí válců a funkce boost pro odolné nečistoty. To znamená, že každou podlahu vyčistíte šetrně a efektivně.

FC 8 Signature Line režim čištění

10 režimů čištění pro 10 typů podlah prostřednictvím aplikace

Přizpůsobte si proces čištění svým individuálním potřebám. Pomocí aplikace si můžete do zařízení přenést výběr z deseti režimů čištění – každý z nich nabízí různé objemy vody a rychlosti válců pro různé typy podlah. To znamená, že vždy dosáhnete nejlepších výsledků čištění pro každou podlahu.

FC 8 Signature Line koupelna

25 možných kombinací pro individuální režimy čištění

Nakonfigurujte si vlastní režimy čištění nastavením objemu vody a rychlosti válců v pěti stupních a najděte optimální kombinaci pro vaše podlahy.

FC 8 Signature Line podrobné pokyny a varování

Podrobné pokyny a varování

Pokyny a varování v aplikaci i na displeji vás dokonale provedou celým procesem čištění a poskytnou vám užitečné tipy.

FC 8 Signature Line settings individuální nastavení

Individuální nastavení

Přizpůsobte si uživatelský zážitek podle svých představ. Praktická nastavení, jako je indikátor baterie a výběr 36 jazyků, lze upravit prostřednictvím displeje na samotném zařízení. Prostřednictvím aplikace lze nastavit personalizované uvítání, LED diody, dobu předvlhčení, boost a zobrazení oznámení.

FC 8 Signature Line aktualizace systému

Aktualizace systému

Pokud jsou pro vaše zařízení k dispozici nové aktualizace systému, zobrazí se v aplikaci oznámení a aktualizaci lze dokonce spustit z aplikace.

Nejlepší podlahové myčky Signature Line Alfred Kärcher

Signature Line

WOW. Pouze ty nejlepší a nejinovativnější výrobky z kategorií indoor nesou podpis Alfreda Kärchera a jsou součástí řady Signature Line.

Více o Signature Line

Jak použít FC 8 Smart Signature Line

Řešení, která dělají rozdíly

Patentovaná technologie stírání: 500 otáček válce za minutu pro výkonné čištění

Díky inovativnímu, patentovanému stírání nepotřebují podlahové čističe Kärcher vůbec sací jednotku. Válečky se samočisticí funkcí jsou nepřetržitě smáčeny čerstvou vodou a účinně čistí podlahu až 500 otáčkami za minutu. Vzniklá špinavá voda je účinně setřena a shromažďována v samostatné nádrži.

FC 8

Podlahy umyté za 50 % kratší dobu**

Díky patentovanému stírání dosáhnete s našimi podlahovými myčkami 2 v 1 perfektních výsledků čištění. V jednom kroku vytírají a sbírají všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot – bez námahy se dostanou i do rohů a hran. Integrované hřebeny spolehlivě sbírají i chloupky.

Rychlé čištění s podlahovými čističi Kärcher

Bez námahy uklízejte s technologií Duo!Move

Zažijte snadný úklid díky technologii Duo!Move u modelů FC 7 a FC 8. Dva proti sobě se otáčející páry válců odstraní až dvojnásobné množství nečistot a ušetří 50 % času. Díky „hover“ efektu se přístroje doslova vznášejí nad podlahou, takže při úklidu musíte vyvinout mnohem menší sílu.

Flexibilní kloub umožňuje snadné manévrování kolem nábytku i v rozích.

Podlahové myčky efekt "vznášení"

Lze manévrovat až o 180° pro snadný přístup pod nábytek

180° Pass!Under: konečně přístroj, který uklidí všude! 

Podlahové myčky Kärcher se bez námahy dostanou do každého kouta. Díky štíhlé konstrukci se dají otočit o 180° a snadno se dostanou pod nábytek, čímž odstraní nečistoty a skvrny i na těžko dostupných místech.

Podlahové myčky úklid pod nábytkem

Úklid může být opravdu tak tichý

Konec hlučné domácí práce! Díky patentované technologii stírání pracují podlahové myčky Kärcher bez sacího ventilátoru a čistí silně, ale tiše. To znamená, že můžete uklízet, zatímco vaše děti spí nebo si hrají, a vaši domácí mazlíčci se nemusí rozrušit hlukem úklidu.

Podlahové myčky - tichý a efektivní úklid
Samočisticí systém System!Clean

Samočisticí systém System!Clean

Čištění válců – bleskově! Díky integrované samočisticí funkci System!Clean se únavné čištění válců stává minulostí. Jednoduše aktivujte režim samočištění a válce se budou otáčet rychlostí 400 otáček za minutu, čímž efektivně odstraní nečistoty a vlasy z válců. U FC 8 lze toto provést dokonce i prostřednictvím nabídky na displeji pro větší pohodlí. Pro větší hygienu lze válce prát v pračce až do 60 °C. Ušetřete čas a užijte si pohodlí samočisticího systému.

Nastavitelné režimy čištění pro různé typy podlah a nečistot

Nastavitelné režimy čištění pro různé typy podlah a nečistot

Naše podlahové čističe nabízejí různá nastavení pro různé typy podlah a nečistot. U modelu FC 8 lze pomocí aplikace přenést do zařízení výběr z deseti režimů čištění. Tento model také nabízí možnost konfigurace vlastních režimů čištění, které splní všechny vaše požadavky.

Podlahové myčky odstraní až 99,9 % bakterií

Odstraní až 99,9 % bakterií

Díky technologii Hygienic!Spin odstraňují podlahové myčky Kärcher až 99,9 % všech běžných bakterií v domácnosti ze všech běžných tvrdých podlah v domácnosti.****

Bezproblémové čištění podlah

Bezproblémové čištění podlah

Konec ručního drhnutí. Konec únavného ždímání utěrek, protože nečistoty jsou z válců průběžně odstraňovány samočisticí funkcí. Konec tahání kbelíku díky samostatně integrované a snadno vyjímatelné nádrži na čistou a špinavou vodu.

Podlahové myčky vhodné pro všechny tvrdé podlahy

Vhodné pro všechny tvrdé podlahy

Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou vhodné pro všechny tvrdé podlahy (kámen, dlaždice, parkety, laminát, vinyl). Podlahy jsou opět pochozí velmi rychle. Dokonalá péče o podlahy v kombinaci s čisticími a ošetřujícími prostředky Kärcher.

Dokonalé čištění hran s podlahovými myčkami

Dokonalé čištění hran a rohů

Centrální pohon válců zajišťuje vynikající výsledky čištění v rozích a podél hran.

Omyvatelné válečky

Omyvatelné válečky Pure!Roll

Vysoce kvalitní válečky Pure!Roll se snadno a rychle nasazují a sundávají. Válečky lze prát v pračce až do 60 °C.

Úspora vody až 93 %*** s podlahovými myčkami

Úspora vody až 93 %***

Ve srovnání s úklidem tradičním mopem a kbelíkem.***

Samostatně stojící podlahové myčky

Samostatně stojící

Ideální na přestávku – naše podlahové čističe stojí samy.

Technologie čističe tvrdých podlah Kärcher

Průkopník v oblasti čištění tvrdých podlah

Díky své patentované technologii stírání se Kärcher stal jednou z prvních značek na světě, která uvedla na trh zařízení pro čištění 2 v 1 (sběr hrubých nečistot a vytírání v jednom kroku), a otevřel tak zcela novou kategorii produktů.

Navraťte lesk vašim podlahám

Naše podlahové myčky si poradí s různými nečistotami na různých typech podlah a vše jednoduše vyčistí.

Výhody podlahové myčky Kärcher FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Plošný výkon cca. 230 m² na jedno nabití baterie

  • Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
  • Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
  • Cca. Výdrž baterie 60 minut
  • Vhodný pro všechny tvrdé podlahy + 2 standardní režimy čištění + režim boost + libovolný počet dalších režimů čištění pomocí aplikace
  • Perfektní čištění v rozích a podél hran
  • 2 protiběžné páry válečků Duo!Move
  • Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
  • Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
  • Atraktivní LCD displej a připojení k aplikaci Home & Garden
  • Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

FC 7 CORDLESS

 

Plošný výkon cca. 175 m² na jedno nabití baterie

  • Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
  • Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
  • Cca. Výdrž baterie 45 minut
  • Vhodné pro všechny tvrdé podlahy + 2 úrovně čištění + režim boost
  • Perfektní čištění v rozích a podél hran
  • 2 protiběžné páry válečků Duo!Move
  • Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
  • Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu

* Podlahové myčky Kärcher dosahují v testovací kategorii „stírání“ až o 20 procent lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s potahem z utěrky. Vztahuje se na průměrné výsledky testů účinnosti čištění, zachycování nečistot a čištění okrajů.

** Čističe podlah Kärcher mohou zkrátit dobu čištění na polovinu, protože běžné nečistoty v domácnosti lze z tvrdých podlah odstranit v jednom kroku, takže před vytíráním není nutné vysávat.

*** Výsledky interních testů: Při čištění podlahové plochy 60 metrů čtverečních spotřebují podlahové čističe Kärcher až o 85–93 procent méně vody ve srovnání s běžným mopem a kbelíkem naplněným 5 litry. Interní výpočet je založen na průměrných hodnotách spotřeby vody pro čištění podlah a samočištění stroje. Skutečná úspora vody se liší v závislosti na třídě stroje a stupni znečištění.

**** Při čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem je zničeno až 99,9 % všech běžných bakterií v domácnosti, které se nacházejí na hladkých tvrdých površích v domácnosti (testovací zárodek: Enterococcus hirae). Podle 4polového testu (na základě DIN EN 16615:2015-06).

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.