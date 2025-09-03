Podlahové myčky pro domácnost
Chcete, aby čištění vaší podlahy bylo jednodušší, rychlejší a pohodlnější? Nebo abyste byli schopni celý proces čištění podlahy dokončit najednou, ideálně bez nutnosti předchozího vysávání? Máme úžasné řešení pro každou úlohu - a volba je na vás.
Podlahové myčky na suché i mokré nečistoty
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Mále ani velké nehody vás už nezaskočí
FC 8 Signature Line: Chytré vylepšení pro dokonale čisté podlahy
FC 8 Smart Signature Line vytváří nová pravidla pro mopování. Zapomeňte na minulost, kdy bylo potřeba nejprve vysávat a pak mopovat. Podlahová myčka FC 8 snadno odstraní veškerou suchou i mokrou špínu každodenního života. Její dva protiběžně rotující páry válců Duo!Move se okamžitě pustí do práce a vrátí vaší podlaze její původní lesk za poloviční čas.** Nyní s atraktivním LCD displejem a možností připojení k aplikaci: výberte si z deseti režimů čištění, optimalizovaných pro různé typy podlah, přímo na zařízení nebo si nastavte vlastní režimy pro dokonalé výsledky čištění.
APLIKACE Home & Garden
Dosáhněte dokonalých výsledků čištění s řadou FC 8 Smart Signature Line. Stačí propojit podlahovou myčku prostřednictvím Bluetooth na chytrém telefonu s aplikací Home & Garden. Najdete zde naše odborné tipy a řadu doporučených režimů čištění pro různé typy podlah nebo si vytvořte vlastní režimy na míru.Zjistit více
Dva standardní režimy čištění a funkce boost
Správné nastavení pro každý druh nečistot. Na přístroji jsou přednastaveny dva standardní čisticí režimy s různým objemem vody a rychlostí válců a funkce boost pro odolné nečistoty. To znamená, že každou podlahu vyčistíte šetrně a efektivně.
10 režimů čištění pro 10 typů podlah prostřednictvím aplikace
Přizpůsobte si proces čištění svým individuálním potřebám. Pomocí aplikace si můžete do zařízení přenést výběr z deseti režimů čištění – každý z nich nabízí různé objemy vody a rychlosti válců pro různé typy podlah. To znamená, že vždy dosáhnete nejlepších výsledků čištění pro každou podlahu.
25 možných kombinací pro individuální režimy čištění
Nakonfigurujte si vlastní režimy čištění nastavením objemu vody a rychlosti válců v pěti stupních a najděte optimální kombinaci pro vaše podlahy.
Podrobné pokyny a varování
Pokyny a varování v aplikaci i na displeji vás dokonale provedou celým procesem čištění a poskytnou vám užitečné tipy.
Individuální nastavení
Přizpůsobte si uživatelský zážitek podle svých představ. Praktická nastavení, jako je indikátor baterie a výběr 36 jazyků, lze upravit prostřednictvím displeje na samotném zařízení. Prostřednictvím aplikace lze nastavit personalizované uvítání, LED diody, dobu předvlhčení, boost a zobrazení oznámení.
Aktualizace systému
Pokud jsou pro vaše zařízení k dispozici nové aktualizace systému, zobrazí se v aplikaci oznámení a aktualizaci lze dokonce spustit z aplikace.
Signature Line
WOW. Pouze ty nejlepší a nejinovativnější výrobky z kategorií indoor nesou podpis Alfreda Kärchera a jsou součástí řady Signature Line.
Jak použít FC 8 Smart Signature Line
Řešení, která dělají rozdíly
Patentovaná technologie stírání: 500 otáček válce za minutu pro výkonné čištění
Díky inovativnímu, patentovanému stírání nepotřebují podlahové čističe Kärcher vůbec sací jednotku. Válečky se samočisticí funkcí jsou nepřetržitě smáčeny čerstvou vodou a účinně čistí podlahu až 500 otáčkami za minutu. Vzniklá špinavá voda je účinně setřena a shromažďována v samostatné nádrži.
Podlahy umyté za 50 % kratší dobu**
Díky patentovanému stírání dosáhnete s našimi podlahovými myčkami 2 v 1 perfektních výsledků čištění. V jednom kroku vytírají a sbírají všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot – bez námahy se dostanou i do rohů a hran. Integrované hřebeny spolehlivě sbírají i chloupky.
Bez námahy uklízejte s technologií Duo!Move
Zažijte snadný úklid díky technologii Duo!Move u modelů FC 7 a FC 8. Dva proti sobě se otáčející páry válců odstraní až dvojnásobné množství nečistot a ušetří 50 % času. Díky „hover“ efektu se přístroje doslova vznášejí nad podlahou, takže při úklidu musíte vyvinout mnohem menší sílu.
Flexibilní kloub umožňuje snadné manévrování kolem nábytku i v rozích.
Lze manévrovat až o 180° pro snadný přístup pod nábytek
180° Pass!Under: konečně přístroj, který uklidí všude!
Podlahové myčky Kärcher se bez námahy dostanou do každého kouta. Díky štíhlé konstrukci se dají otočit o 180° a snadno se dostanou pod nábytek, čímž odstraní nečistoty a skvrny i na těžko dostupných místech.
Úklid může být opravdu tak tichý
Konec hlučné domácí práce! Díky patentované technologii stírání pracují podlahové myčky Kärcher bez sacího ventilátoru a čistí silně, ale tiše. To znamená, že můžete uklízet, zatímco vaše děti spí nebo si hrají, a vaši domácí mazlíčci se nemusí rozrušit hlukem úklidu.
Samočisticí systém System!Clean
Čištění válců – bleskově! Díky integrované samočisticí funkci System!Clean se únavné čištění válců stává minulostí. Jednoduše aktivujte režim samočištění a válce se budou otáčet rychlostí 400 otáček za minutu, čímž efektivně odstraní nečistoty a vlasy z válců. U FC 8 lze toto provést dokonce i prostřednictvím nabídky na displeji pro větší pohodlí. Pro větší hygienu lze válce prát v pračce až do 60 °C. Ušetřete čas a užijte si pohodlí samočisticího systému.
Nastavitelné režimy čištění pro různé typy podlah a nečistot
Naše podlahové čističe nabízejí různá nastavení pro různé typy podlah a nečistot. U modelu FC 8 lze pomocí aplikace přenést do zařízení výběr z deseti režimů čištění. Tento model také nabízí možnost konfigurace vlastních režimů čištění, které splní všechny vaše požadavky.
Odstraní až 99,9 % bakterií
Díky technologii Hygienic!Spin odstraňují podlahové myčky Kärcher až 99,9 % všech běžných bakterií v domácnosti ze všech běžných tvrdých podlah v domácnosti.****
Bezproblémové čištění podlah
Konec ručního drhnutí. Konec únavného ždímání utěrek, protože nečistoty jsou z válců průběžně odstraňovány samočisticí funkcí. Konec tahání kbelíku díky samostatně integrované a snadno vyjímatelné nádrži na čistou a špinavou vodu.
Vhodné pro všechny tvrdé podlahy
Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou vhodné pro všechny tvrdé podlahy (kámen, dlaždice, parkety, laminát, vinyl). Podlahy jsou opět pochozí velmi rychle. Dokonalá péče o podlahy v kombinaci s čisticími a ošetřujícími prostředky Kärcher.
Dokonalé čištění hran a rohů
Centrální pohon válců zajišťuje vynikající výsledky čištění v rozích a podél hran.
Omyvatelné válečky Pure!Roll
Vysoce kvalitní válečky Pure!Roll se snadno a rychle nasazují a sundávají. Válečky lze prát v pračce až do 60 °C.
Úspora vody až 93 %***
Ve srovnání s úklidem tradičním mopem a kbelíkem.***
Samostatně stojící
Ideální na přestávku – naše podlahové čističe stojí samy.
Průkopník v oblasti čištění tvrdých podlah
Díky své patentované technologii stírání se Kärcher stal jednou z prvních značek na světě, která uvedla na trh zařízení pro čištění 2 v 1 (sběr hrubých nečistot a vytírání v jednom kroku), a otevřel tak zcela novou kategorii produktů.
Navraťte lesk vašim podlahám
Naše podlahové myčky si poradí s různými nečistotami na různých typech podlah a vše jednoduše vyčistí.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Plošný výkon cca. 230 m² na jedno nabití baterie
- Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
- Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
- Cca. Výdrž baterie 60 minut
- Vhodný pro všechny tvrdé podlahy + 2 standardní režimy čištění + režim boost + libovolný počet dalších režimů čištění pomocí aplikace
- Perfektní čištění v rozích a podél hran
- 2 protiběžné páry válečků Duo!Move
- Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
- Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
- Atraktivní LCD displej a připojení k aplikaci Home & Garden
- Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
FC 7 CORDLESS
Plošný výkon cca. 175 m² na jedno nabití baterie
- Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
- Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
- Cca. Výdrž baterie 45 minut
- Vhodné pro všechny tvrdé podlahy + 2 úrovně čištění + režim boost
- Perfektní čištění v rozích a podél hran
- 2 protiběžné páry válečků Duo!Move
- Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
- Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
* Podlahové myčky Kärcher dosahují v testovací kategorii „stírání“ až o 20 procent lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s potahem z utěrky. Vztahuje se na průměrné výsledky testů účinnosti čištění, zachycování nečistot a čištění okrajů.
** Čističe podlah Kärcher mohou zkrátit dobu čištění na polovinu, protože běžné nečistoty v domácnosti lze z tvrdých podlah odstranit v jednom kroku, takže před vytíráním není nutné vysávat.
*** Výsledky interních testů: Při čištění podlahové plochy 60 metrů čtverečních spotřebují podlahové čističe Kärcher až o 85–93 procent méně vody ve srovnání s běžným mopem a kbelíkem naplněným 5 litry. Interní výpočet je založen na průměrných hodnotách spotřeby vody pro čištění podlah a samočištění stroje. Skutečná úspora vody se liší v závislosti na třídě stroje a stupni znečištění.
**** Při čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem je zničeno až 99,9 % všech běžných bakterií v domácnosti, které se nacházejí na hladkých tvrdých površích v domácnosti (testovací zárodek: Enterococcus hirae). Podle 4polového testu (na základě DIN EN 16615:2015-06).
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