JAK VYBRAT PODLAHOVOU MYČKU
Vybrat ideální podlahovou myčku znamená najít rovnováhu mezi velikostí vaší domácnosti, typem povrchů a mírou pohodlí, kterou vyžadujete. Ať už potřebujete rychle setřít kuchyň po vaření, nebo hledáte komplexní řešení, které v jednom kroku vysaje, vytře a vysuší celou domácnost včetně koberců, Kärcher nabízí řešení na míru. Naše srovnání vám pomůže se zorientovat v moderních technologiích a vybrat stroj, který vám ušetří čas i námahu.
Jakou řadu potřebuji?
Co plánujete uklízet?
Malé byty, rychlé lokální stírání
Doporučená řada
> EWM 2
Výkon / Plocha
⭐⭐ (do 60 m2)
Funkce
Náhrada klasického mopu, pouze vytírání
Co plánujete uklízet?
Střední až velké domácnosti (domy)
Doporučená řada
> FC 7
Výkon / Plocha
⭐⭐⭐⭐ (do 175 m2)
Funkce
Vytírání a sběr hrubých nečistot bez předchozího vysávání
Co plánujete uklízet?
Velké plochy a maximální technologie
Doporučená řada
Výkon / Plocha
⭐⭐⭐⭐⭐ (až 230 m2)
Funkce
Prémiový výkon, LCD displej, propojení s aplikací a LED osvětlení
Co plánujete uklízet?
Plně automatický úklid bez práce
Doporučená řada
> RVF 7
Výkon / Plocha
⭐⭐⭐⭐⭐ (maximální autonomie)
Funkce
Zcela samostatný úklid s automatickou stanicí
Na co se při výběru zaměřit?
✅ Chytré funkce (Smart)
Model FC 8 Smart nabízí propojení s aplikací Home & Garden, která vás provede úklidem a umožní nastavit režimy na míru vašim podlahám.
✅ Technologie 3 v 1 (Řada FCV)
Ideální volba, pokud chcete v jednom kroku vysávat, vytírat i sušit. Díky speciálnímu režimu si poradí i s koberci s nízkým vlasem.
✅ Maximální autonomie (Řada RVF)
Roboti RVF 7 disponují umělou inteligencí a multifunkční stanicí, která se postará o vyprázdnění prachu i vyčištění mopovací jednotky.
✅ Síla páry (SCV 4)
Pro hygienické čištění bez chemie je tu parní vysavač SCV 4, který kombinuje sílu páry s vysáváním mokrých i suchých nečistot.
Výhody podlahových myček
⚡ Čištění vždy čistou vodou: Systém dvou nádrží odděluje čistou a špinavou vodu.
⚡ Úspora času až 50 %: Kombinace vysávání a vytírání v jednom kroku.
⚡ Úspora vody: Spotřebujete až o 90 % méně vody než při úklidu s kbelíkem.
⚡ Rychlé schnutí: Podlaha je suchá a pochůzná během 2 minut.
Jak se vyznat v označení a zkratkách?
FC
Floor Cleaner – podlahové myčky (vytírání + sběr nečistot).
FCV
Floor Cleaner Vacuum – vysávací mopy (3 v 1: vysávání, vytírání, sušení).
RFV
Robotic Vacuum Floor – robotické vysavače s funkcí vytírání.
EWM
Electric wiping mop – elektrický mop (pouze funkce vytírání).
SCV
Steam Vacuum Cleaner – parní vysavač s fukncí vytírání a stírání i suchých nečistot.
Signature Line
Prémiová řada s nejlepšími technologiemi a prodlouženou zárukou.
Cordless / Battery
Akumulátorový pohon pro svobodu pohybu bez kabelu.
Smart
Lze propojit s mobilní aplikací Home & Garden.
Dry / Natural
Specifikace sady (např. extra válečky na suché nečistoty nebo přírodní čistič).
Výběr podlahové myčky
► Hlavní rozdělení dle stylu úklidu ◄
1. Ruční čištění tyčovými podlahovými myčkami ⬛⬛⬜
2. Autonomní čištění robotickými vysavači ⬛⬛⬛
3. Pouze vytírání eletrickým mopem ⬛⬜⬜
1. Ruční čištění tyčovými podlahovými myčkami
⬛⬛⬜
Vysávání a vytírání podlahy: aku podlahová myčka FC 2v1
Aku tyčové vysavače s mopem FCV 3v1
Parní vysavač s mopem SCV 3v1
Srovnání tyčových podlahových myček
Model
FC 8 Smart Signature Line
AKU
✅ Ano
Stupně čištění
2 úrovně + Boost (stírá suché i mokré nečistoty)
Funkce samočištění
✅ Ano
Plošný výkon
230 m²
Něco navíc
App Home & Garden, LCD displej, LED světla, +1 rok záruky
Koupit / Více informací
Model
FC 7 Cordless
AKU
✅ Ano
Stupně čištění
2 úrovně + Boost (stírá suché i mokré nečistoty)
Funkce samočištění
✅ Ano
Plošný výkon
175 m²
Něco navíc
4válcová technologie
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▶️ FC 7 Cordless
▶️ FC 7 Cordless Plus Stone (navíc sada válečků na kámen)
Model
FCV 4 Dry
AKU
✅ Ano
Stupně čištění
3 v 1 (vysává, vytírá, suší)
Funkce samočištění
✅ Ano
Plošný výkon
200 m²
Něco navíc
Vhodné i na koberce s nízkým vlasem, stanice s funkcí sušení válce
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▶️ FCV 4 Dry
▶️ FCV 4 Dry Extra (náhradní váleček navíc)
Model
FCV 4
AKU
✅ Ano
Stupně čištění
3 v 1 (vysává, vytírá, suší)
Funkce samočištění
✅ Ano
Plošný výkon
200 m²
Něco navíc
Ekologické řešení, přírodní čistič v balení, vhodné na koberce
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▶️ FCV 4
▶️ FCV 4 Natural N (s přírodním čisticím prostředkem)
Model
SCV 4 (Parní vysavač)
AKU
❌ Ne
Stupně čištění
Nastavitelná pára + sání
Funkce samočištění
✅ Ano
Plošný výkon
Neomezený
Něco navíc
Čištění párou bez chemie (likviduje 99,99 % bakterií), 3 v 1
Koupit / Více informací
▶️ SCV 4
Vizuální přehled tyčových podlahových myček
Podlahová myčka FC 8
▶️ FC 8 Smart Signature Line
Podlahová myčka FC 7
▶️ FC 7 Cordless
▶️ FC 7 Cordless Plus Stone (navíc sada válečků na kámen)
Vysavač s mopem FCV 4
▶️ FCV 4 Dry (s vysoušecí stanicí)
▶️ FCV 4 Dry Extra (s vysoušecí stanicí + náhradní válečky)
▶️ FCV 4
▶️ FCV 4 Natural N (s přírodním čisticím prostředkem)
Parní vysavač s mopem SCV 4
▶️ SCV 4
2. Autonomní čištění robotickými vysavači
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Robotické vysavače s válcovou technologií RVF 7
Srovnání robotických podlahových myček
Model
RVF 7 Comfort
AKU
✅ Ano
Stupně čištění
Automatické / v App
Funkce samočištění
✅ Ano
Plošný výkon
Dle mapy
Něco navíc
Robot s AI kamerou, multifunkční stanice (čistí mop i vysypává prach)
Koupit / Více informací
▶️ RVF 7 Comfort
▶️ RVF 7 Comfort Extra (filtační sáčky navíc)
Vizuální přehled robotických podlahových myček
3. Pouze vytírání eletrickým mopem
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Eletrický mop na vytírání a rozlité tekutiny EWM
Srovnání elektrických mopů
Model
EWM
AKU
✅ Ano
Stupně čištění
1 stupeň
Funkce samočištění / Parkovací poloha
❌ Ne
Plošný výkon
až 60 m2
Něco navíc
Systém dvou nádrží
Koupit / Více informací
▶️ EWM 2
Vizuální přehled elektrických mopů
Pro bezkonkurenční výsledky doporučujeme používat naše čisticí prostředky na podlahy.
Ty jsou speciálně vyrobené pro naše podlahové myčky. Nepění, čistí spolehlivě a pečlivě, jsou nezávadné pro životní prostředí a díky vysoké koncentraci vydrží opravdu dlouho. Nikdy nepokračujte dávkování doporučené na láhvi. Prostředku stačí opravdu málo, aby dosáhl žádaných výsledků.
Jak používat podlahovou myčku?
Poradíme vám pár snadných tipů pro ještě lepší výsledky. Také vám prozradíme, jak o podlahovou myčku pečovat.
Kompletní nabídka podlahových myček
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