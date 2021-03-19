JAK VYBRAT PODLAHOVOU MYČKU

Vybrat ideální podlahovou myčku znamená najít rovnováhu mezi velikostí vaší domácnosti, typem povrchů a mírou pohodlí, kterou vyžadujete. Ať už potřebujete rychle setřít kuchyň po vaření, nebo hledáte komplexní řešení, které v jednom kroku vysaje, vytře a vysuší celou domácnost včetně koberců, Kärcher nabízí řešení na míru. Naše srovnání vám pomůže se zorientovat v moderních technologiích a vybrat stroj, který vám ušetří čas i námahu.

Jakou řadu potřebuji?

Co plánujete uklízet?

Malé byty, rychlé lokální stírání

Doporučená řada

> EWM 2

Výkon / Plocha

⭐⭐ (do 60 m2)

Funkce

Náhrada klasického mopu, pouze vytírání

Co plánujete uklízet?

Střední až velké domácnosti (domy)

Doporučená řada

> FC 7

Výkon / Plocha

⭐⭐⭐⭐ (do 175 m2)

Funkce

Vytírání a sběr hrubých nečistot bez předchozího vysávání

Co plánujete uklízet?

Velké plochy a maximální technologie

Doporučená řada

> FC 8 Smart

Výkon / Plocha

⭐⭐⭐⭐⭐ (až 230 m2)

Funkce

Prémiový výkon, LCD displej, propojení s aplikací a LED osvětlení

Co plánujete uklízet?

Plně automatický úklid bez práce

Doporučená řada

RVF 7

Výkon / Plocha

⭐⭐⭐⭐⭐ (maximální autonomie)

Funkce

Zcela samostatný úklid s automatickou stanicí

Jak vybrat podlahovou myčku

Na co se při výběru zaměřit?

✅ Chytré funkce (Smart)

Model FC 8 Smart nabízí propojení s aplikací Home & Garden, která vás provede úklidem a umožní nastavit režimy na míru vašim podlahám.

✅ Technologie 3 v 1 (Řada FCV)

Ideální volba, pokud chcete v jednom kroku vysávat, vytírat i sušit. Díky speciálnímu režimu si poradí i s koberci s nízkým vlasem.

✅ Maximální autonomie (Řada RVF)

Roboti RVF 7 disponují umělou inteligencí a multifunkční stanicí, která se postará o vyprázdnění prachu i vyčištění mopovací jednotky.

✅ Síla páry (SCV 4)

Pro hygienické čištění bez chemie je tu parní vysavač SCV 4, který kombinuje sílu páry s vysáváním mokrých i suchých nečistot.

Výhody podlahových myček

Čištění vždy čistou vodou: Systém dvou nádrží odděluje čistou a špinavou vodu.
Úspora času až 50 %: Kombinace vysávání a vytírání v jednom kroku.
Úspora vody: Spotřebujete až o 90 % méně vody než při úklidu s kbelíkem.
Rychlé schnutí: Podlaha je suchá a pochůzná během 2 minut.

Jak se vyznat v označení a zkratkách?

FC

Floor Cleaner – podlahové myčky (vytírání + sběr nečistot).

FCV

Floor Cleaner Vacuum – vysávací mopy (3 v 1: vysávání, vytírání, sušení).

RFV

Robotic Vacuum Floor – robotické vysavače s funkcí vytírání.

EWM

Electric wiping mop – elektrický mop (pouze funkce vytírání).

SCV

Steam Vacuum Cleaner – parní vysavač s fukncí vytírání a stírání i suchých nečistot.

Signature Line

Prémiová řada s nejlepšími technologiemi a prodlouženou zárukou.

Cordless / Battery

Akumulátorový pohon pro svobodu pohybu bez kabelu.

Smart

Lze propojit s mobilní aplikací Home & Garden.

Dry / Natural

Specifikace sady (např. extra válečky na suché nečistoty nebo přírodní čistič).

Výběr podlahové myčky

► Hlavní rozdělení dle stylu úklidu ◄

1. Ruční čištění tyčovými podlahovými myčkami ⬛⬛⬜
2. Autonomní čištění robotickými vysavači ⬛⬛⬛
3. Pouze vytírání eletrickým mopem ⬛⬜⬜

Podlahová myčka Kärcher

1. Ruční čištění tyčovými podlahovými myčkami

⬛⬛⬜

Vysávání a vytírání podlahy: aku podlahová myčka FC 2v1
Aku tyčové vysavače s mopem FCV 3v1
Parní vysavač s mopem SCV 3v1

Srovnání tyčových podlahových myček

Model

FC 8 Smart Signature Line

AKU

✅ Ano

Stupně čištění

2 úrovně + Boost (stírá suché i mokré nečistoty)

Funkce samočištění

✅ Ano

Plošný výkon

230 m²

Něco navíc

App Home & Garden, LCD displej, LED světla, +1 rok záruky

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Model

FC 7 Cordless

AKU

✅ Ano

Stupně čištění

2 úrovně + Boost (stírá suché i mokré nečistoty)

Funkce samočištění

✅ Ano

Plošný výkon

175 m²

Něco navíc

4válcová technologie

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Model

FCV 4 Dry

AKU

✅ Ano

Stupně čištění

3 v 1 (vysává, vytírá, suší)

Funkce samočištění

✅ Ano

Plošný výkon

200 m²

Něco navíc

Vhodné i na koberce s nízkým vlasem, stanice s funkcí sušení válce

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Model

FCV 4

AKU

✅ Ano

Stupně čištění

3 v 1 (vysává, vytírá, suší)

Funkce samočištění

✅ Ano

Plošný výkon

200 m²

Něco navíc

Ekologické řešení, přírodní čistič v balení, vhodné na koberce

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Model

SCV 4 (Parní vysavač)

AKU

❌ Ne

Stupně čištění

Nastavitelná pára + sání

Funkce samočištění

✅ Ano

Plošný výkon

Neomezený

Něco navíc

Čištění párou bez chemie (likviduje 99,99 % bakterií), 3 v 1

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Vizuální přehled tyčových podlahových myček

Podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line

Podlahová myčka FC 8

▶️ FC 8 Smart Signature Line

FC 7 Cordless

Podlahová myčka FC 7

▶️ FC 7 Cordless

▶️ FC 7 Cordless Plus Stone (navíc sada válečků na kámen)

Vysavač s mopem

Vysavač s mopem FCV 4

▶️ FCV 4 Dry (s vysoušecí stanicí)

▶️ FCV 4 Dry Extra (s vysoušecí stanicí + náhradní válečky)

▶️ FCV 4

▶️ FCV 4 Natural N (s přírodním čisticím prostředkem)

Parní vysavač s mopem

Parní vysavač s mopem SCV 4

▶️ SCV 4

Robotická podlahová myčka Kärcher

2. Autonomní čištění robotickými vysavači

⬛⬛⬛

Robotické vysavače s válcovou technologií RVF 7

Srovnání robotických podlahových myček

Model

RVF 7 Comfort

AKU

✅ Ano

Stupně čištění

Automatické / v App

Funkce samočištění

✅ Ano

Plošný výkon

Dle mapy

Něco navíc

Robot s AI kamerou, multifunkční stanice (čistí mop i vysypává prach)

Koupit / Více informací

Vizuální přehled robotických podlahových myček

Robotická podlahová myčka RVF 7

▶️ RVF 7 Comfort Extra (filtační sáčky navíc)
RVF 7 Comfort

▶️ RVF 7 Comfort
Vytírání eletrickým mopem

3. Pouze vytírání eletrickým mopem

⬛⬜⬜

Eletrický mop na vytírání a rozlité tekutiny EWM

Srovnání elektrických mopů

Model

EWM

AKU

✅ Ano

Stupně čištění

1 stupeň

Funkce samočištění / Parkovací poloha

❌ Ne

Plošný výkon

až 60 m2

Něco navíc

Systém dvou nádrží

Koupit / Více informací

Vizuální přehled elektrických mopů

Elektrický mop EWM

Elektrický mop EWM

▶️ EWM 2

Kärcher TIP

Pro bezkonkurenční výsledky doporučujeme používat naše čisticí prostředky na podlahy

Ty jsou speciálně vyrobené pro naše podlahové myčky. Nepění, čistí spolehlivě a pečlivě, jsou nezávadné pro životní prostředí a díky vysoké koncentraci vydrží opravdu dlouho. Nikdy nepokračujte dávkování doporučené na láhvi. Prostředku stačí opravdu málo, aby dosáhl žádaných výsledků.

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Jak používat podlahovou myčku?

Poradíme vám pár snadných tipů pro ještě lepší výsledky. Také vám prozradíme, jak o podlahovou myčku pečovat.
 

VÍCE O SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ A PÉČI

Kompletní nabídka podlahových myček

Podívejte se na kompletní nabídku našich podlahových myček.

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