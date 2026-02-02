Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4 Natural N
3v1 Xtra!Clean – vysávání, vytírání a sušení v jednom. FCV 4 Natural N s 45min výdrží, senzorem Dynamic!Control a přírodním čisticím prostředkem – účinný i na kobercích.
Poznejte aku podlahovou myčku FCV 4 Natural N – chytrý 3v1 přístroj, který vysává, vytírá a zanechává suché podlahy. Díky přírodnímu čisticímu prostředku RM 538N je šetrný k životnímu prostředí a ideální pro domácnosti, kde dbají na čistotu i ekologii. S funkcí Xtra!Clean zvládnete úklid tvrdých podlah, koberců i rozlitých tekutin až o 50 % rychleji. Vyberte si režimů čištění: automatický Dynamic!Control pro detekci nečistot, chytrý Stair!Assist pro schody, suchý režim nebo výkonný Advanced!Power. Odstraní prach, chlupy i odolné skvrny. Hygienic!Spin s až 500 ot./min nejen perfektně vytírá, ale eliminuje až 99 % bakterií. Výkonný, tichý motor BLDC a baterie s výdrží 45 minut umožňují uklidit až 200 m² na jedno nabití. Přístroj má 3,2“ displej Vision!Clean, funkci automatického startu/zastavení, samočištění a omyvatelný váleček Pure!Roll – úklid bez kontaktu s nečistotami je jednoduchý a pohodlný.
Charakteristické znaky a výhody
Funkce 3 v 1 Xtra!Clean: vytírání, vysávání a sušeníZkracuje dobu úklidu na polovinu* a zaručuje dokonalou čistotu! Díky integrované funkci vysávání, která eliminuje nutnost předchozího vysávání. Čtyři režimy čištění pokryjí každý typ nečistot – ani ty nejodolnější nečistoty a největší skvrny nejsou problém. Přizpůsobí se různým podlahám pro účinné a důkladné čištění až k okrajům – dokonce i na kobercích a koberečcích v suchém režimu.
Účinná hygienická technologie Spin!Prokázáno, že odstraňuje 99 %** všech bakterií pro hygienický a čistý domov. Váleček se otáčí rychlostí až 500 otáček za minutu a zajišťuje tak dokonalé výsledky při vytírání. Chytrý systém se dvěma nádržemi pro konstantní přísun čerstvé vody oddělené od špinavé vody.
Inteligentní čištění s Dynamic!Control a Vision!CleanInteligentní automatický režim s čidlem znečištění Dynamic!Control automaticky přizpůsobuje sací výkon a množství vody stupni znečištění – pro maximální dobu provozu. Důležité informace, jako je zbývající doba provozu nebo režim čištění, jsou vždy zobrazeny na velkém 3,2palcovém displeji Vision!Clean. Inteligentní indikace hladiny v nádrži s ochranou proti přetečení a automatickým vypnutím, pokud není nádrž na špinavou vodu vyprázdněna.
Chytrý Stair!Assist Režim asistovaného čištění a automatické spuštění/zastavení
- Přerušení úklidu není díky funkci automatického spuštění/zastavení žádný problém – kdykoli a kdekoli.
- Snadno vyčistěte schody a úzké prostory z jakékoli polohy, dokonce i v úhlu 90°, díky režimu Stair!Assist s deaktivovanou funkcí automatického spuštění/zastavení.
Ultra výkonný režim Advanced!Power
- Odstraňuje i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu rozptylu vody než v automatickém režimu.
- Podlahy jsou suché během chvilky, takže po nich lze okamžitě chodit.
Výkonný motor BLDC a účinná baterie Comfort!Cell
- Špičková technologie bezkartáčového motoru pro dlouhou životnost, vysokou spolehlivost a působivý sací výkon a výkon při mopování při vysokých rychlostech.
- Maximální volnost pohybu s výdrží baterie až 45 minut – ideální pro plochy do 200 m².
- Baterii lze během servisu rychle vyměnit, což prodlužuje životnost produktu – šetrné k peněžence i k životnímu prostředí.
Účinný dvoustupňový filtrační systém Duo!Pure
- Vícefázový filtrační systém spolehlivě chrání motor před vlhkostí.
- Vynikající filtrace díky vysoce účinnému plochému skládanému filtru – účinně zachycuje i ty nejmenší částice ve vzduchu.
- Suchý režim ideální pro použití na kobercích a koberečcích.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²)
|200
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|750
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|450
|Jmenovitý příkon (W)
|180
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|250
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|min. 2
|Napětí baterie (V)
|18
|Doba běhu baterie (min)
|max. 45
|Čas nabíjení baterie (min)
|240
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Vysavače Kärcher mohou zkrátit dobu úklidu až o polovinu, protože běžné domácí nečistoty lze z podlah odstranit v jediném kroku, takže není nutné před vytíráním vysávat. /
** Na základě testů provedených nezávislou zkušební laboratoří. /
*** Režim Advanced!Power odstraní i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu objemu vody ve srovnání s automatickým režimem.
Obsah balení
- Univerzální válec: 1 Kusy
- Čisticí prostředek: Čistič podlah RM 538 Eco, 500 ml
- Stanice pro nabíjení, parkování a čištění
- Čisticí kartáč
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy
- Houbový filtr: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Duální filtrační systém
- Samočisticí režim
- Automatický režim
- Režim schodů
- Režim power
- Suchý režim
- Indikátor hladiny naplnění nádrže na čerstvou vodu
- Indikátor hladiny naplnění nádrže na špinavou vodu
- Transportní kolečka
- Rukojeť pro přenášení
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- U koberců s nízkým vlasem
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Efektivní vysávání kapalin
- Chlupy domácích zvířat
Náhradní díly FCV 4 Natural N
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
