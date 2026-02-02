Robotický vysavač a myčka RVF 7 Comfort Extra
Autonomní vysávání a vytírání: Model RVF 7 Comfort Extra s kamerou a umělou inteligencí čistí tvrdé podlahy a koberce s nízkým vlasem, zatímco multifunkční stanice poskytuje ještě větší autonomii.
Zažijte snadné čištění podlah s inteligentním robotem RVF 7 Comfort Extra. Tento inovativní robotický vysavač a mop čistí nejen tvrdé podlahy, ale i koberce s nízkým vlasem – a to zcela autonomně. Díky inteligentní navigaci LiDAR, kameře a technologii AI rozpoznává překážky a bezchybně se pohybuje po všech místnostech. S sacím výkonem až 10 000 pascalů bez námahy odstraňuje nečistoty při suchém čištění, zatímco osvědčená technologie válců Kärcher zajišťuje vynikající mokré čištění. Multifunkční stanice RVF 7 Comfort Extra umožňuje ještě větší autonomii. Jakmile dojde čerstvá voda nebo se naplní nádoby na špinavou vodu a suché nečistoty, RVF 7 Comfort Extra se automaticky přesune do stanice. Tam se doplní čerstvá voda a špinavá voda a suché nečistoty se zlikvidují – to vše bez jakéhokoli zásahu. Ovládejte RVF 7 Comfort Extra pohodlně pomocí aplikace a užijte si více volného času, zatímco váš domov bude zářit čistotou.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie válečkůRotační válec je neustále zvlhčován čerstvou vodou a po každém otočení důkladně otřen. To zaručuje hygienické a účinné mokré čištění tvrdých podlah.
Inteligentní detekce nečistotRVF 7 Comfort Extra detekuje stupeň znečištění a poté automaticky upraví parametry čištění, aby zajistil účinné a důkladné čištění.
Živá kamera s dálkovým přístupemProstřednictvím aplikace máte kdykoli přístup k živému přenosu z kamery připojené k vašemu zařízení RVF 7 Comfort Extra, takže můžete sledovat svůj domov, i když jste pryč.
Přesná navigace pomocí LiDARu a umělé inteligence
- Umožňuje rychlou a přesnou detekci místností, a to i ve tmě. Díky tomu robotický vysavač vždy udržuje správný směr a spolehlivě uklízí.
- Dodatečný samostatný laserový senzor a inteligentní kamera rozpoznávají malé nebo ploché předměty, jako jsou boty, ponožky nebo kabely, které jsou pro LiDAR neviditelné.
- Pokud laserový kamerový systém detekuje překážky, jsou tyto přeneseny do map, které lze uložit.
Zvedací váleček mopu a hlavní kartáč s technologií proti zamotávání vlasů
- Pokud RVF 7 Comfort Extra detekuje mokrou špínu nebo tekutinu na podlaze, hlavní suchý vysávací kartáč se automaticky zvedne.
- Pokud RVF 7 Comfort Extra během mokrého čištění detekuje koberec, váleček mopu se automaticky zvedne, aby byl koberec chráněn před vlhkostí (individuálně nastavitelné v aplikaci).
- Hlavní kartáč je vybaven speciálním prvkem proti zamotávání vlasů, takže se dlouhé vlasy mnohem méně zamotávají do kartáče a lze je proto mnohem snáze odstranit.
Dvoutankový systém s integrovaným senzorem
- Mikrovláknové válečky jsou neustále zvlhčovány vodou z nádrže na čistou vodu, zatímco špinavá voda se shromažďuje v samostatné nádrži. Pro čisté podlahy – pokaždé, když vytíráte.
multifunkční stanice
- Multifunkční stanice automaticky vyprazdňuje a plní nádrže na vodu a vyprazdňuje nádobu na suché nečistoty. Robot poté pokračuje v čištění sám.
- Po každém úklidu se váleček mopu automaticky vyčistí teplou vodou a poté vysuší teplým vzduchem.
Změna režimu stisknutím tlačítka
- Rychlá a snadná změna režimu čištění stisknutím tlačítka přímo na stroji nebo na multifunkční stanici, ovládání je intuitivní, pohodlné a možné bez aplikace.
Váleček lze prát v pračce
- Váleček mopu lze prát v pračce při teplotě až 60 °C. To znamená, že i odolné nečistoty, které se v průběhu času nahromadily v mikrovláknovém válečku, lze účinně odstranit.
- Další možnost čištění válečku z mikrovlákna kromě čištění v multifunkční stanici.
Pohodlné ovládání pomocí aplikace
- Přizpůsobené nastavení parametrů úklidu: Vytváření map pro různé podlaží, nastavení zakázaných zón, pojmenování místností, nastavení časů úklidu a mnoho dalšího.
- Sací výkon, spotřebu vody a další nastavení čištění lze nastavit individuálně pro každou místnost.
- Průběh čištění lze průběžně sledovat a lze vyvolat podrobné zprávy o čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|14,4
|Kapacita baterie (Ah)
|5,2
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 67
|Sací výkon (Pa)
|max. 13000
|Nádrž na čerstvou vodu (ml)
|300
|Nádrž na odpadní vodu (ml)
|130
|Kontejner na odpad (ml)
|250
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|150 (vysávání)
|Plošný výkon (m²)
|160 (vysávání) / 60 (vysávání a vytírání)
|multifunkční stanice pro nádrž na pitnou vodu (l)
|3
|multifunkční stanice pro nádrž na špinavou vodu (l)
|2,4
|multifunkční stanice s filtračním sáčkem (l)
|4
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Rozměry robota (D x Š x V) (mm)
|105
|Průměr robota (mm)
|360
|rozměry multifunkční stanice (D x Š x V) (mm)
|450 x 400 x 520
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|20,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 350 x 105
Obsah balení
- Čisticí kartáč
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 500 ml, Foam Stop bez parfemace, 2 x 30 ml
- Kontejner na odpad
- Množství filtračních sáčků: 5 Kusy
- Boční kartáč: 4 x
- Stírací jednotka
- Válec z mikrovláken: 2 Kusy
- Filtr: 2 x
- Čisticí nástroj
- Nádrž na čerstvou vodu
- Nádrž na odpadní vodu
- multifunkční stanice
Vybavení
- Senzory proti pádu
- autonomní čištění
- Detekce nečistot pomocí umělé inteligence
- Detekce překážek pomocí umělé inteligence
- živá kamera
- Kobercový senzor
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- Připojení přes Bluetooth
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režim suchého čištění
- Kombinovaný režim čištění (mokré a suché)
- autonomní čištění: Horká voda
- autonomní sušení mopu: Horký
- automatické plnění nádrží
- automatické vyprazdňování nádrže
- Automatické vyprazdňování prachu
- Zametání až ke kraji
- zvedací čisticí kartáč
- zvedací mop
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- U koberců s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RVF 7 Comfort Extra
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.