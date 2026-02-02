Robotický vysavač a myčka RVF 7 Comfort Extra

Autonomní vysávání a vytírání: Model RVF 7 Comfort Extra s kamerou a umělou inteligencí čistí tvrdé podlahy a koberce s nízkým vlasem, zatímco multifunkční stanice poskytuje ještě větší autonomii.

Zažijte snadné čištění podlah s inteligentním robotem RVF 7 Comfort Extra. Tento inovativní robotický vysavač a mop čistí nejen tvrdé podlahy, ale i koberce s nízkým vlasem – a to zcela autonomně. Díky inteligentní navigaci LiDAR, kameře a technologii AI rozpoznává překážky a bezchybně se pohybuje po všech místnostech. S sacím výkonem až 10 000 pascalů bez námahy odstraňuje nečistoty při suchém čištění, zatímco osvědčená technologie válců Kärcher zajišťuje vynikající mokré čištění. Multifunkční stanice RVF 7 Comfort Extra umožňuje ještě větší autonomii. Jakmile dojde čerstvá voda nebo se naplní nádoby na špinavou vodu a suché nečistoty, RVF 7 Comfort Extra se automaticky přesune do stanice. Tam se doplní čerstvá voda a špinavá voda a suché nečistoty se zlikvidují – to vše bez jakéhokoli zásahu. Ovládejte RVF 7 Comfort Extra pohodlně pomocí aplikace a užijte si více volného času, zatímco váš domov bude zářit čistotou.

Charakteristické znaky a výhody
Robotický vysavač a myčka RVF 7 Comfort Extra: Osvědčená technologie válečků
Osvědčená technologie válečků
Rotační válec je neustále zvlhčován čerstvou vodou a po každém otočení důkladně otřen. To zaručuje hygienické a účinné mokré čištění tvrdých podlah. 
Robotický vysavač a myčka RVF 7 Comfort Extra: Inteligentní detekce nečistot
Inteligentní detekce nečistot
RVF 7 Comfort Extra detekuje stupeň znečištění a poté automaticky upraví parametry čištění, aby zajistil účinné a důkladné čištění.
Robotický vysavač a myčka RVF 7 Comfort Extra: Živá kamera s dálkovým přístupem
Živá kamera s dálkovým přístupem
Prostřednictvím aplikace máte kdykoli přístup k živému přenosu z kamery připojené k vašemu zařízení RVF 7 Comfort Extra, takže můžete sledovat svůj domov, i když jste pryč. 
Přesná navigace pomocí LiDARu a umělé inteligence
  • Umožňuje rychlou a přesnou detekci místností, a to i ve tmě. Díky tomu robotický vysavač vždy udržuje správný směr a spolehlivě uklízí.
  • Dodatečný samostatný laserový senzor a inteligentní kamera rozpoznávají malé nebo ploché předměty, jako jsou boty, ponožky nebo kabely, které jsou pro LiDAR neviditelné.
  • Pokud laserový kamerový systém detekuje překážky, jsou tyto přeneseny do map, které lze uložit.
Zvedací váleček mopu a hlavní kartáč s technologií proti zamotávání vlasů
  • Pokud RVF 7 Comfort Extra detekuje mokrou špínu nebo tekutinu na podlaze, hlavní suchý vysávací kartáč se automaticky zvedne.
  • Pokud RVF 7 Comfort Extra během mokrého čištění detekuje koberec, váleček mopu se automaticky zvedne, aby byl koberec chráněn před vlhkostí (individuálně nastavitelné v aplikaci).
  • Hlavní kartáč je vybaven speciálním prvkem proti zamotávání vlasů, takže se dlouhé vlasy mnohem méně zamotávají do kartáče a lze je proto mnohem snáze odstranit. 
Dvoutankový systém s integrovaným senzorem
  • Mikrovláknové válečky jsou neustále zvlhčovány vodou z nádrže na čistou vodu, zatímco špinavá voda se shromažďuje v samostatné nádrži. Pro čisté podlahy – pokaždé, když vytíráte.
multifunkční stanice
  • Multifunkční stanice automaticky vyprazdňuje a plní nádrže na vodu a vyprazdňuje nádobu na suché nečistoty. Robot poté pokračuje v čištění sám.
  • Po každém úklidu se váleček mopu automaticky vyčistí teplou vodou a poté vysuší teplým vzduchem.
Změna režimu stisknutím tlačítka
  • Rychlá a snadná změna režimu čištění stisknutím tlačítka přímo na stroji nebo na multifunkční stanici, ovládání je intuitivní, pohodlné a možné bez aplikace.
Váleček lze prát v pračce
  • Váleček mopu lze prát v pračce při teplotě až 60 °C. To znamená, že i odolné nečistoty, které se v průběhu času nahromadily v mikrovláknovém válečku, lze účinně odstranit.
  • Další možnost čištění válečku z mikrovlákna kromě čištění v multifunkční stanici. 
Pohodlné ovládání pomocí aplikace
  • Přizpůsobené nastavení parametrů úklidu: Vytváření map pro různé podlaží, nastavení zakázaných zón, pojmenování místností, nastavení časů úklidu a mnoho dalšího.
  • Sací výkon, spotřebu vody a další nastavení čištění lze nastavit individuálně pro každou místnost.
  • Průběh čištění lze průběžně sledovat a lze vyvolat podrobné zprávy o čištění.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Doba nabití baterie (min) 230
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí baterie (V) 14,4
Kapacita baterie (Ah) 5,2
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 67
Sací výkon (Pa) max. 13000
Nádrž na čerstvou vodu (ml) 300
Nádrž na odpadní vodu (ml) 130
Kontejner na odpad (ml) 250
Doba čištění na jedno nabití (min) 150 (vysávání)
Plošný výkon (m²) 160 (vysávání) / 60 (vysávání a vytírání)
multifunkční stanice pro nádrž na pitnou vodu (l) 3
multifunkční stanice pro nádrž na špinavou vodu (l) 2,4
multifunkční stanice s filtračním sáčkem (l) 4
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Rozměry robota (D x Š x V) (mm) 105
Průměr robota (mm) 360
rozměry multifunkční stanice (D x Š x V) (mm) 450 x 400 x 520
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 350 x 350 x 105

Obsah balení

  • Čisticí kartáč
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 500 ml, Foam Stop bez parfemace, 2 x 30 ml
  • Kontejner na odpad
  • Množství filtračních sáčků: 5 Kusy
  • Boční kartáč: 4 x
  • Stírací jednotka
  • Válec z mikrovláken: 2 Kusy
  • Filtr: 2 x
  • Čisticí nástroj
  • Nádrž na čerstvou vodu
  • Nádrž na odpadní vodu
  • multifunkční stanice

Vybavení

  • Senzory proti pádu
  • autonomní čištění
  • Detekce nečistot pomocí umělé inteligence
  • Detekce překážek pomocí umělé inteligence
  • živá kamera
  • Kobercový senzor
  • Provoz pomocí aplikace
  • Připojení přes WLAN
  • Připojení přes Bluetooth
  • inteligentní služby/funkce v aplikaci
  • Hlasový výstup
  • Laserový navigační systém (LiDAR)
  • Funkce časovače: Možnost vícero timerů
  • Režim suchého čištění
  • Kombinovaný režim čištění (mokré a suché)
  • autonomní čištění: Horká voda
  • autonomní sušení mopu: Horký
  • automatické plnění nádrží
  • automatické vyprazdňování nádrže
  • Automatické vyprazdňování prachu
  • Zametání až ke kraji
  • zvedací čisticí kartáč
  • zvedací mop
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • U koberců s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RVF 7 Comfort Extra

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.