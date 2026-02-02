Elektrický mop EWM 2
Komfortní stírání podlah bez plýtvání vodou i energií. Dokonalá čistota a za 2 minuty opět sucho. Ideální pro menší domácnosti i každodenní úklid.
Mopujte moderně a bez námahy. Již žádný těžký kyblík, ruční ždímání ani roztírání nečistot, pouze hygienická čistota a voňavý domov. Elektrický mop EWM 2 je efektivnější variantou klasického stírání. Šetří vaší energii i přírodní zdroje. Rotační zvlhčovaná hlavice trvale smáčí čistící váleček čerstvou vodou a nečistoty shromažďuje v samostatně oddělené nádrži. Zvyšuje se tak efektivita stírání i bez zbytečného plýtvání vodou. Díky minimální vlhkosti jsou navíc podlahy do 2 minut opět suché. Baterie vydrží v provozu až 20 minut, za které stihnete poklidit plochu cca 60m2. Výhodou je také ultra štíhlé tělo s nízkou hmotností a dokonalou flexibilitou. Snadno tak vytřete jak pod nábytkem, tak také okolo zdí až po lišty. Válečky se po použití jednoduše vyperou a lze je znovu použít. Podlahový mop efektivně čistí všechny tvrdé podlahy jako je dlažba, parkety, laminát, PVC i vinyl.
Charakteristické znaky a výhody
Odstraňuje skvrny.Nahrazuje tradiční mop a kbelík Čistí až k okraji.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopuBez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů.
Štíhlý design produktu a podlahová hlava s otočným kloubemJednoduché čištění pod nábytkem a okolo předmětů. Jednoduchá přeprava a pohodlné používání díky nízké hmotnosti stroje. Úsporné skladování.
Vhodné pro všechny tvrdé podlahy (např. naolejované, voskované parkety, laminát, dlaždice, PVC, vinyl)
- Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou podlahy po cca 2 minutách opět pochůzné.
- Široká škála čisticích a ošetřovacích prostředků pro všechny typy podlah.
Přibližně 20 minut výdrže baterie z výkonné lithium-iontové baterie
- Maximální volnost pohybu při čištění.
- Třístupňový LED displej jako intuitivní kontrola stavu nabití baterie.
Parkovací stanice s úschovou válců
- Praktická úschova a uložení zařízení a válců.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|120 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 60
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|360
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|140
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|cca 2
|Napětí baterie (V)
|7,2 - 7,4
|Kapacita baterie (Ah)
|2,5
|Doba běhu baterie (min)
|cca 20
|Čas nabíjení baterie (h)
|4
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 dosahuje až o 20 % lepšího čisticího výkonu než tradiční stírací mop s krytem podlahové utěrky v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testů účinnosti čištění a čištění hran.
Obsah balení
- Univerzální válec: 2 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
- Parkovací stanice s úschovou válců
- Nabíječka baterií
Vybavení
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Ulpívající nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly EWM 2
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
