Elektrický mop EWM 2

Komfortní stírání podlah bez plýtvání vodou i energií. Dokonalá čistota a za 2 minuty opět sucho. Ideální pro menší domácnosti i každodenní úklid.

Mopujte moderně a bez námahy. Již žádný těžký kyblík, ruční ždímání ani roztírání nečistot, pouze hygienická čistota a voňavý domov. Elektrický mop EWM 2 je efektivnější variantou klasického stírání. Šetří vaší energii i přírodní zdroje. Rotační zvlhčovaná hlavice trvale smáčí čistící váleček čerstvou vodou a nečistoty shromažďuje v samostatně oddělené nádrži. Zvyšuje se tak efektivita stírání i bez zbytečného plýtvání vodou. Díky minimální vlhkosti jsou navíc podlahy do 2 minut opět suché. Baterie vydrží v provozu až 20 minut, za které stihnete poklidit plochu cca 60m2. Výhodou je také ultra štíhlé tělo s nízkou hmotností a dokonalou flexibilitou. Snadno tak vytřete jak pod nábytkem, tak také okolo zdí až po lišty. Válečky se po použití jednoduše vyperou a lze je znovu použít. Podlahový mop efektivně čistí všechny tvrdé podlahy jako je dlažba, parkety, laminát, PVC i vinyl.

Charakteristické znaky a výhody
Odstraňuje skvrny.
Odstraňuje skvrny.
Nahrazuje tradiční mop a kbelík Čistí až k okraji.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů.
Štíhlý design produktu a podlahová hlava s otočným kloubem
Štíhlý design produktu a podlahová hlava s otočným kloubem
Jednoduché čištění pod nábytkem a okolo předmětů. Jednoduchá přeprava a pohodlné používání díky nízké hmotnosti stroje. Úsporné skladování.
Vhodné pro všechny tvrdé podlahy (např. naolejované, voskované parkety, laminát, dlaždice, PVC, vinyl)
  • Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou podlahy po cca 2 minutách opět pochůzné.
  • Široká škála čisticích a ošetřovacích prostředků pro všechny typy podlah.
Přibližně 20 minut výdrže baterie z výkonné lithium-iontové baterie
  • Maximální volnost pohybu při čištění.
  • Třístupňový LED displej jako intuitivní kontrola stavu nabití baterie.
Parkovací stanice s úschovou válců
  • Praktická úschova a uložení zařízení a válců.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 120 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 60
Objem nádrže na čistou vodu (ml) 360
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 140
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300
Doba sušení vyčištěné podlahy (min) cca 2
Napětí baterie (V) 7,2 - 7,4
Kapacita baterie (Ah) 2,5
Doba běhu baterie (min) cca 20
Čas nabíjení baterie (h) 4
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 305 x 226 x 1220

* EWM 2 dosahuje až o 20 % lepšího čisticího výkonu než tradiční stírací mop s krytem podlahové utěrky v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testů účinnosti čištění a čištění hran.

Obsah balení

  • Univerzální válec: 2 Kusy
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
  • Parkovací stanice s úschovou válců
  • Nabíječka baterií

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Ulpívající nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly EWM 2

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.