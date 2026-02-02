Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4 Dry

3 v 1 Xtra!Clean – vysávání, vytírání, sušení: chytrá podlahová myčka s funkcí vysávaní FCV 4 Dry s dobou provozu baterie 45 minut, senzorem nečistot Dynamic!Control a sušící stanicí – vhodný i pro koberce.

Objevte FCV 4 Dry Extra – všestranný přístroj se sušicí stanicí Thermo!Dry, který revolučním způsobem změní způsob, jakým čistíte podlahy! 3v1 podlahová myčka Xtra!Clean vysává, vytírá a suší, takže čištění tvrdých podlah, koberců a dokonce i úklid rozlitých tekutin je hračkou a ušetříte až 50 % času*. Vyberte si ze čtyř režimů čištění – automatický režim s dynamickým senzorem nečistot Dynamic! Control, chytrým režimem Stair!Assist, suchým režimem a výkonným režimem Advanced!Power*** – a vypořádejte se s jakoukoli nečistotou, ať už jde o prach, chlupy domácích mazlíčků nebo odolné skvrny. Špičková technologie Hygienic!Spin s až 500 otáčkami válečku za minutu nejenže zajišťuje dokonalé výsledky mopování, ale také eliminuje až 99 procent bakterií** pro hygienickou čistotu. Výkonný motor BLDC a baterie s dlouhou výdrží s provozní dobou až 45 minut vyčistí až 200 metrů čtverečních bez přestávky. Disponuje také 3,2palcovým displejem Vision!Clean, funkcí automatického spuštění/zastavení a účinnou samočisticí funkcí s horkým sušením Thermo!Dry, omyvatelným válečkem Pure!Roll pro maximální pohodlí – aniž byste se kdy dostali do kontaktu s nečistotami.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4 Dry: Funkce 3 v 1 Xtra!Clean: vytírání, vysávání a sušení
Funkce 3 v 1 Xtra!Clean: vytírání, vysávání a sušení
Zkracuje dobu úklidu na polovinu* a zaručuje dokonalou čistotu! Díky integrované funkci vysávání, která eliminuje nutnost předchozího vysávání. Čtyři režimy čištění pokryjí každý typ nečistot – ani ty nejodolnější nečistoty a největší skvrny nejsou problém. Přizpůsobí se různým podlahám pro účinné a důkladné čištění až k okrajům – dokonce i na kobercích a koberečcích v suchém režimu.
Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4 Dry: Účinná hygienická technologie Spin!
Účinná hygienická technologie Spin!
Prokázáno, že odstraňuje 99 %** všech bakterií pro hygienický a čistý domov. Váleček se otáčí rychlostí až 500 otáček za minutu a zajišťuje tak dokonalé výsledky při vytírání. Chytrý systém se dvěma nádržemi pro konstantní přísun čerstvé vody oddělené od špinavé vody.
Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4 Dry: Inteligentní čištění s Dynamic!Control a Vision!Clean
Inteligentní čištění s Dynamic!Control a Vision!Clean
Inteligentní automatický režim s čidlem znečištění Dynamic!Control automaticky přizpůsobuje sací výkon a množství vody stupni znečištění – pro maximální dobu provozu. Důležité informace, jako je zbývající doba provozu nebo režim čištění, jsou vždy zobrazeny na velkém 3,2palcovém displeji Vision!Clean. Inteligentní indikace hladiny v nádrži s ochranou proti přetečení a automatickým vypnutím, pokud není nádrž na špinavou vodu vyprázdněna.
Chytrý Stair!Assist Režim asistovaného čištění a automatické spuštění/zastavení
  • Přerušení úklidu není díky funkci automatického spuštění/zastavení žádný problém – kdykoli a kdekoli.
  • Snadno vyčistěte schody a úzké prostory z jakékoli polohy, dokonce i v úhlu 90°, díky režimu Stair!Assist s deaktivovanou funkcí automatického spuštění/zastavení.
Ultra výkonný režim Advanced!Power
  • Odstraňuje i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu rozptylu vody než v automatickém režimu.
  • Podlahy jsou suché během chvilky, takže po nich lze okamžitě chodit.
Výkonný motor BLDC a účinná baterie Comfort!Cell
  • Špičková technologie bezkartáčového motoru pro dlouhou životnost, vysokou spolehlivost a působivý sací výkon a výkon při mopování při vysokých rychlostech.
  • Maximální volnost pohybu s výdrží baterie až 45 minut – ideální pro plochy do 200 m².
  • Baterii lze během servisu rychle vyměnit, což prodlužuje životnost produktu – šetrné k peněžence i k životnímu prostředí.
Účinný dvoustupňový filtrační systém Duo!Pure
  • Vícefázový filtrační systém spolehlivě chrání motor před vlhkostí.
  • Vynikající filtrace díky vysoce účinnému plochému skládanému filtru – účinně zachycuje i ty nejmenší částice ve vzduchu.
  • Suchý režim ideální pro použití na kobercích a koberečcích.
Systém!Clean samočisticí, Thermo!Dry a Pure!Roll váleček
  • Účinná samočisticí funkce s až 550 otáčkami válečku za minutu a pohodlné sušení válečku horkým vzduchem – pro rychlé a pohodlné čištění bez kontaktu se špínou.
  • Praktické sušení vodních částí a válce horkým vzduchem o teplotě 70 °C – pro hygienické a čisté skladování zařízení bez vzniku pachů.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²) 200
Objem nádrže na čistou vodu (ml) 750
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 450
Jmenovitý příkon (W) 180
Pohon Bezkartáčový motor
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50
Pracovní šířka kartáčů (mm) 250
Doba sušení vyčištěné podlahy (min) min. 2
Napětí baterie (V) 18
Doba běhu baterie (min) max. 45
Čas nabíjení baterie (min) 240
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 278 x 232 x 1130

* Vysavače Kärcher mohou zkrátit dobu úklidu až o polovinu, protože běžné domácí nečistoty lze z podlah odstranit v jediném kroku, takže není nutné před vytíráním vysávat. /
** Na základě testů provedených nezávislou zkušební laboratoří. /
*** Režim Advanced!Power odstraní i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu objemu vody ve srovnání s automatickým režimem.

Obsah balení

  • Univerzální válec: 1 Kusy
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
  • Stanice pro nabíjení, parkování a čištění s funkcí sušení
  • Čisticí kartáč
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy
  • Houbový filtr: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Duální filtrační systém
  • Samočisticí režim
  • Automatický režim
  • Režim schodů
  • Režim power
  • Suchý režim
  • Indikátor hladiny naplnění nádrže na čerstvou vodu
  • Indikátor hladiny naplnění nádrže na špinavou vodu
  • Transportní kolečka
  • Rukojeť pro přenášení
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • U koberců s nízkým vlasem
  • Ulpívající nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Chlupy domácích zvířat
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FCV 4 Dry

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.