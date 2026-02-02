Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4

3v1 Xtra!Clean – vysávání, vytírání a sušení. FCV 4 s 45min výdrží a senzorem Dynamic!Control zvládne i koberce a rozlité tekutiny.

Aku podlahová myčka FCV 4 je všestranný 3v1 přístroj, který vysává, vytírá a zanechává suchý povrch – úklid tvrdých podlah, koberců i rozlitých tekutin zvládnete až o polovinu rychleji. Vyberte si ze čtyř režimů: automatický Dynamic!Control s detekcí nečistot, chytrý Stair!Assist pro schody, suchý režim nebo výkonný Advanced!Power. Odstraní prach, chlupy domácích mazlíčků i odolné skvrny. Technologie Hygienic!Spin s až 500 ot./min zajišťuje perfektní vytírání a eliminuje až 99 % bakterií. Tichý, výkonný motor BLDC a baterie s výdrží 45 minut umožňují uklidit až 200 m² na jedno nabití. Přístroj má 3,2“ displej Vision!Clean, automatický start/zastavení, samočištění a omyvatelný váleček Pure!Roll – úklid bez kontaktu s nečistotami je pohodlný a hygienický.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4: Funkce 3 v 1 Xtra!Clean: vytírání, vysávání a sušení
Funkce 3 v 1 Xtra!Clean: vytírání, vysávání a sušení
Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4: Účinná hygienická technologie Spin!
Účinná hygienická technologie Spin!
Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4: Inteligentní čištění s Dynamic!Control a Vision!Clean
Inteligentní čištění s Dynamic!Control a Vision!Clean
Chytrý Stair!Assist Režim asistovaného čištění a automatické spuštění/zastavení
Ultra výkonný režim Advanced!Power
Výkonný motor BLDC a účinná baterie Comfort!Cell
Účinný dvoustupňový filtrační systém Duo!Pure
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²) 200
Objem nádrže na čistou vodu (ml) 750
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 450
Jmenovitý příkon (W) 180
Pohon Bezkartáčový motor
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50
Pracovní šířka kartáčů (mm) 250
Doba sušení vyčištěné podlahy (min) min. 2
Napětí baterie (V) 18
Doba běhu baterie (min) max. 45
Čas nabíjení baterie (min) 240
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 278 x 232 x 1130

* Vysavače Kärcher mohou zkrátit dobu úklidu až o polovinu, protože běžné domácí nečistoty lze z podlah odstranit v jediném kroku, takže není nutné před vytíráním vysávat. /
** Na základě testů provedených nezávislou zkušební laboratoří. /
*** Režim Advanced!Power odstraní i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu objemu vody ve srovnání s automatickým režimem.

Obsah balení

  • Univerzální válec: 1 Kusy
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
  • Stanice pro nabíjení, parkování a čištění
  • Čisticí kartáč
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy
  • Houbový filtr: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Duální filtrační systém
  • Samočisticí režim
  • Automatický režim
  • Režim schodů
  • Režim power
  • Suchý režim
  • Indikátor hladiny naplnění nádrže na čerstvou vodu
  • Indikátor hladiny naplnění nádrže na špinavou vodu
  • Transportní kolečka
  • Rukojeť pro přenášení
Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • U koberců s nízkým vlasem
  • Ulpívající nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Chlupy domácích zvířat
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FCV 4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

