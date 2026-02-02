Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4
3v1 Xtra!Clean – vysávání, vytírání a sušení. FCV 4 s 45min výdrží a senzorem Dynamic!Control zvládne i koberce a rozlité tekutiny.
Aku podlahová myčka FCV 4 je všestranný 3v1 přístroj, který vysává, vytírá a zanechává suchý povrch – úklid tvrdých podlah, koberců i rozlitých tekutin zvládnete až o polovinu rychleji. Vyberte si ze čtyř režimů: automatický Dynamic!Control s detekcí nečistot, chytrý Stair!Assist pro schody, suchý režim nebo výkonný Advanced!Power. Odstraní prach, chlupy domácích mazlíčků i odolné skvrny. Technologie Hygienic!Spin s až 500 ot./min zajišťuje perfektní vytírání a eliminuje až 99 % bakterií. Tichý, výkonný motor BLDC a baterie s výdrží 45 minut umožňují uklidit až 200 m² na jedno nabití. Přístroj má 3,2“ displej Vision!Clean, automatický start/zastavení, samočištění a omyvatelný váleček Pure!Roll – úklid bez kontaktu s nečistotami je pohodlný a hygienický.
Charakteristické znaky a výhody
Funkce 3 v 1 Xtra!Clean: vytírání, vysávání a sušení
Účinná hygienická technologie Spin!
Inteligentní čištění s Dynamic!Control a Vision!Clean
Chytrý Stair!Assist Režim asistovaného čištění a automatické spuštění/zastavení
Ultra výkonný režim Advanced!Power
Výkonný motor BLDC a účinná baterie Comfort!Cell
Účinný dvoustupňový filtrační systém Duo!Pure
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²)
|200
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|750
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|450
|Jmenovitý příkon (W)
|180
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|250
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|min. 2
|Napětí baterie (V)
|18
|Doba běhu baterie (min)
|max. 45
|Čas nabíjení baterie (min)
|240
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Vysavače Kärcher mohou zkrátit dobu úklidu až o polovinu, protože běžné domácí nečistoty lze z podlah odstranit v jediném kroku, takže není nutné před vytíráním vysávat. /
** Na základě testů provedených nezávislou zkušební laboratoří. /
*** Režim Advanced!Power odstraní i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu objemu vody ve srovnání s automatickým režimem.
Obsah balení
- Univerzální válec: 1 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
- Stanice pro nabíjení, parkování a čištění
- Čisticí kartáč
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy
- Houbový filtr: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Duální filtrační systém
- Samočisticí režim
- Automatický režim
- Režim schodů
- Režim power
- Suchý režim
- Indikátor hladiny naplnění nádrže na čerstvou vodu
- Indikátor hladiny naplnění nádrže na špinavou vodu
- Transportní kolečka
- Rukojeť pro přenášení
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- U koberců s nízkým vlasem
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Efektivní vysávání kapalin
- Chlupy domácích zvířat
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FCV 4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly" zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
