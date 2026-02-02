Podlahová myčka 3 v 1 FCV 4 Dry Extra
3 v 1 Xtra!Clean – vysávání, mopování, sušení: chytrá podlahová myčka s funkcí vysávání FCV 4 s 45minutovou výdrží baterie, senzorem nečistot Dynamic!Control, sušicí stanicí a extra válečkem – vhodný i na koberce.
Objevte FCV 4 Dry Extra – všestranný přístroj se sušicí stanicí Thermo!Dry, který revolučním způsobem změní způsob, jakým čistíte podlahy! 3v1 podlahová myčka Xtra!Clean vysává, vytírá a suší, takže čištění tvrdých podlah, koberců a dokonce i úklid rozlitých tekutin je hračkou a ušetříte až 50 % času*. Vyberte si ze čtyř režimů čištění – automatický režim s dynamickým senzorem nečistot Dynamic! Control, chytrým režimem Stair!Assist, suchým režimem a výkonným režimem Advanced!Power*** – a vypořádejte se s jakoukoli nečistotou, ať už jde o prach, chlupy domácích mazlíčků nebo odolné skvrny. Špičková technologie Hygienic!Spin s až 500 otáčkami válečku za minutu nejenže zajišťuje dokonalé výsledky mopování, ale také eliminuje až 99 procent bakterií** pro hygienickou čistotu. Výkonný motor BLDC a baterie s dlouhou výdrží s provozní dobou až 45 minut vyčistí až 200 metrů čtverečních bez přestávky. Disponuje také 3,2palcovým displejem Vision!Clean, funkcí automatického spuštění/zastavení a účinnou samočisticí funkcí s horkým sušením Thermo!Dry, stejně jako dvěma omyvatelnými válečky Pure!Roll pro maximální pohodlí – aniž byste se kdy dostali do kontaktu s nečistotami.
Charakteristické znaky a výhody
Funkce 3 v 1 Xtra!Clean: vytírání, vysávání a sušeníZkracuje dobu úklidu na polovinu* a zaručuje dokonalou čistotu! Díky integrované funkci vysávání, která eliminuje nutnost předchozího vysávání. Čtyři režimy čištění pokryjí každý typ nečistot – ani ty nejodolnější nečistoty a největší skvrny nejsou problém. Přizpůsobí se různým podlahám pro účinné a důkladné čištění až k okrajům – dokonce i na kobercích a koberečcích v suchém režimu.
Účinná hygienická technologie Spin!Prokázáno, že odstraňuje 99 %** všech bakterií pro hygienický a čistý domov. Váleček se otáčí rychlostí až 500 otáček za minutu a zajišťuje tak dokonalé výsledky při vytírání. Chytrý systém se dvěma nádržemi pro konstantní přísun čerstvé vody oddělené od špinavé vody.
Inteligentní čištění s Dynamic!Control a Vision!CleanInteligentní automatický režim s čidlem znečištění Dynamic!Control automaticky přizpůsobuje sací výkon a množství vody stupni znečištění – pro maximální dobu provozu. Důležité informace, jako je zbývající doba provozu nebo režim čištění, jsou vždy zobrazeny na velkém 3,2palcovém displeji Vision!Clean. Inteligentní indikace hladiny v nádrži s ochranou proti přetečení a automatickým vypnutím, pokud není nádrž na špinavou vodu vyprázdněna.
Chytrý Stair!Assist Režim asistovaného čištění a automatické spuštění/zastavení
- Přerušení úklidu není díky funkci automatického spuštění/zastavení žádný problém – kdykoli a kdekoli.
- Snadno vyčistěte schody a úzké prostory z jakékoli polohy, dokonce i v úhlu 90°, díky režimu Stair!Assist s deaktivovanou funkcí automatického spuštění/zastavení.
Ultra výkonný režim Advanced!Power
- Odstraňuje i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu rozptylu vody než v automatickém režimu.
- Podlahy jsou suché během chvilky, takže po nich lze okamžitě chodit.
Výkonný motor BLDC a účinná baterie Comfort!Cell
- Špičková technologie bezkartáčového motoru pro dlouhou životnost, vysokou spolehlivost a působivý sací výkon a výkon při mopování při vysokých rychlostech.
- Maximální volnost pohybu s výdrží baterie až 45 minut – ideální pro plochy do 200 m².
- Baterii lze během servisu rychle vyměnit, což prodlužuje životnost produktu – šetrné k peněžence i k životnímu prostředí.
Účinný dvoustupňový filtrační systém Duo!Pure
- Vícefázový filtrační systém spolehlivě chrání motor před vlhkostí.
- Vynikající filtrace díky vysoce účinnému plochému skládanému filtru – účinně zachycuje i ty nejmenší částice ve vzduchu.
- Suchý režim ideální pro použití na kobercích a koberečcích.
Systém!Clean samočisticí, Thermo!Dry a Pure!Roll váleček
- Účinná samočisticí funkce s až 550 otáčkami válečku za minutu a pohodlné sušení válečku horkým vzduchem – pro rychlé a pohodlné čištění bez kontaktu se špínou.
- Praktické sušení vodních částí a válce horkým vzduchem o teplotě 70 °C – pro hygienické a čisté skladování zařízení bez vzniku pachů.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²)
|200
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|750
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|450
|Jmenovitý příkon (W)
|180
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|250
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|min. 2
|Napětí baterie (V)
|18
|Doba běhu baterie (min)
|max. 45
|Čas nabíjení baterie (min)
|240
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Vysavače Kärcher mohou zkrátit dobu úklidu až o polovinu, protože běžné domácí nečistoty lze z podlah odstranit v jediném kroku, takže není nutné před vytíráním vysávat. /
** Na základě testů provedených nezávislou zkušební laboratoří. /
*** Režim Advanced!Power odstraní i ty nejodolnější zaschlé nečistoty díky dvojnásobnému sacímu výkonu a o 20 % většímu objemu vody ve srovnání s automatickým režimem.
Obsah balení
- Univerzální válec: 2 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
- Stanice pro nabíjení, parkování a čištění s funkcí sušení
- Čisticí kartáč
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy
- Houbový filtr: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Duální filtrační systém
- Samočisticí režim
- Automatický režim
- Režim schodů
- Režim power
- Suchý režim
- Indikátor hladiny naplnění nádrže na čerstvou vodu
- Indikátor hladiny naplnění nádrže na špinavou vodu
- Transportní kolečka
- Rukojeť pro přenášení
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- U koberců s nízkým vlasem
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Efektivní vysávání kapalin
- Chlupy domácích zvířat
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FCV 4 Dry Extra
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.