Podlahová myčka FC 7 Cordless Plus Stone
Čerstvě vyčištěné podlahy bez nutnosti předchozího vysávání: Akumulátorový podlahový čistič FC 7 odstraní všechny druhy každodenních suchých i mokrých nečistot v jediném kroku.
Už žádné vysávání před vytíráním! Díky technologii 4 válců s protiběžnou rotací naše akumulátorová podlahová myčka FC 7 rychle a bez námahy odstraní každodenní mokré i suché nečistoty ze všech tvrdých podlah - a díky přepínatelné funkci boost ji lze použít i na velmi odolné nečistoty a až k okrajům. Díky vlasovému filtru dokáže zachytit i vlasy. Výsledkem je úspora času až 50 %** ve srovnání s běžnými metodami úklidu a přibližně o 20 % lepší výsledky úklidu ve srovnání s běžným mopem*. Výkonná baterie s dobou provozu 45 minut zvládne vyčistit až 175 m² odolných tvrdých podlah. Množství vody a rychlost otáčení automaticky smáčených válců lze nastavit na dvě úrovně čištění podle typu podlahy a díky odděleným nádržím na čerstvou a špinavou vodu není třeba tahat kbelíky.
Charakteristické znaky a výhody
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
- Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů.
Extrémně tichý
- Příjemná hlasitost pouhých 59 dB.
Dva různé režimy čištění plus funkce boost
- Otáčení válečku a množství vody lze upravit v závislosti na druhu nečistot a podlahy + režim Boost pro odolné nečistoty.
- Vhodný pro všechny tvrdé podlahy - včetně parket, laminátů, kamenných a keramických dlaždic, PVC a vinylu.
- Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou podlahy po cca 2 minutách opět pochůzné.
Provozní doba cca. 45 minut díky výkonné lithium-iontové baterii
- Maximální volnost pohybu při čištění.
- Třístupňový LED displej jako intuitivní kontrola stavu nabití baterie.
Inteligentní monitorování hladiny v nádrži
- Vizuální a akustický signál pro prázdnou nádrž na čistou vodu a plnou nádrž na špinavou vodu.
- Ochrana proti přetečení: automatické vypnutí, pokud není nádrž na odpadní vodu vyprázdněna.
Parkovací a čisticí stanice
- Vyšší poloha zařízení v parkovací stanici pro snadné vyjmutí a vysušení válečků.
- Praktické uložení příslušenství v čisticí stanici.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 175
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|400
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|200
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|cca 2
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Napětí baterie (V)
|25
|Kapacita baterie (Ah)
|2,85
|Doba běhu baterie (min)
|cca 45
|Čas nabíjení baterie (h)
|4
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran. /
** Čistič podlah Kärcher zkracuje dobu čištění až o 50 %, protože běžné nečistoty z domácnosti lze odstranit z tvrdých podlah v jediném kroku, aniž by bylo nutné před vytíráním vysávat.
Obsah balení
- Univerzální válec: 4 Kusy
- Válec na kamenné podlahy: 4 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 500 ml, Podlahový čistič pro kamenné podlahy RM 537, 30 ml
- Čisticí a parkovací stanice
- Nabíječka baterií
- Čisticí kartáč
Vybavení
- Lze nastavit rotaci válnce a objem vody
- Systém dvou nádrží
- Samočisticí režim
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FC 7 Cordless Plus Stone
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
