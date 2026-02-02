Podlahová myčka FC 7 Cordless Plus Stone

Čerstvě vyčištěné podlahy bez nutnosti předchozího vysávání: Akumulátorový podlahový čistič FC 7 odstraní všechny druhy každodenních suchých i mokrých nečistot v jediném kroku.

Už žádné vysávání před vytíráním! Díky technologii 4 válců s protiběžnou rotací naše akumulátorová podlahová myčka FC 7 rychle a bez námahy odstraní každodenní mokré i suché nečistoty ze všech tvrdých podlah - a díky přepínatelné funkci boost ji lze použít i na velmi odolné nečistoty a až k okrajům. Díky vlasovému filtru dokáže zachytit i vlasy. Výsledkem je úspora času až 50 %** ve srovnání s běžnými metodami úklidu a přibližně o 20 % lepší výsledky úklidu ve srovnání s běžným mopem*. Výkonná baterie s dobou provozu 45 minut zvládne vyčistit až 175 m² odolných tvrdých podlah. Množství vody a rychlost otáčení automaticky smáčených válců lze nastavit na dvě úrovně čištění podle typu podlahy a díky odděleným nádržím na čerstvou a špinavou vodu není třeba tahat kbelíky.

Charakteristické znaky a výhody
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
  • Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů.
Extrémně tichý
  • Příjemná hlasitost pouhých 59 dB.
Dva různé režimy čištění plus funkce boost
  • Otáčení válečku a množství vody lze upravit v závislosti na druhu nečistot a podlahy + režim Boost pro odolné nečistoty.
  • Vhodný pro všechny tvrdé podlahy - včetně parket, laminátů, kamenných a keramických dlaždic, PVC a vinylu.
  • Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou podlahy po cca 2 minutách opět pochůzné.
Provozní doba cca. 45 minut díky výkonné lithium-iontové baterii
  • Maximální volnost pohybu při čištění.
  • Třístupňový LED displej jako intuitivní kontrola stavu nabití baterie.
Inteligentní monitorování hladiny v nádrži
  • Vizuální a akustický signál pro prázdnou nádrž na čistou vodu a plnou nádrž na špinavou vodu.
  • Ochrana proti přetečení: automatické vypnutí, pokud není nádrž na odpadní vodu vyprázdněna.
Parkovací a čisticí stanice
  • Vyšší poloha zařízení v parkovací stanici pro snadné vyjmutí a vysušení válečků.
  • Praktické uložení příslušenství v čisticí stanici.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 175
Objem nádrže na čistou vodu (ml) 400
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 200
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300
Doba sušení vyčištěné podlahy (min) cca 2
Hladina hluku (dB(A)) 59
Napětí baterie (V) 25
Kapacita baterie (Ah) 2,85
Doba běhu baterie (min) cca 45
Čas nabíjení baterie (h) 4
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 310 x 230 x 1210

* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran. /
** Čistič podlah Kärcher zkracuje dobu čištění až o 50 %, protože běžné nečistoty z domácnosti lze odstranit z tvrdých podlah v jediném kroku, aniž by bylo nutné před vytíráním vysávat.

Obsah balení

  • Univerzální válec: 4 Kusy
  • Válec na kamenné podlahy: 4 Kusy
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 500 ml, Podlahový čistič pro kamenné podlahy RM 537, 30 ml
  • Čisticí a parkovací stanice
  • Nabíječka baterií
  • Čisticí kartáč

Vybavení

  • Lze nastavit rotaci válnce a objem vody
  • Systém dvou nádrží
  • Samočisticí režim
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Ulpívající nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FC 7 Cordless Plus Stone

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

