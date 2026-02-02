Podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line

Vytírejte bez nutnosti předchozího vysávání. Kärcher podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line sbírá hrubé nečistoty a zároveň vytře až 230 m2 na jedno nabití. LED diody umístěné na čisticí hlavě vám pomohou lépe najít nečistoty, LCD displej a propojení s aplikací zajistí nejvhodnější nastavení podlahové myčky pro vytírání různých povrchů.

Pouze naše nejinovativnější a nejvýkonnější výrobky nesou originální podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera jako speciální designový prvek, jako je například FC 8 Smart Signature Line, díky kterému je okamžitě rozpoznatelný jako nejlepší přístroj ve své kategorii. Tato podlahová myčka dodá vaší podlaze skutečný WOW faktor - a to za polovinu obvyklého času.** Díky technologii 4 válců odstraní všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot bez předchozího vysávání. LED světla v čisticí hlavě nenechají žádné smítko prachu neodhalené a speciální filtry zajistí dobré zachycení vlasů. Náš nejvyšší model má atraktivní LCD displej a připojení k aplikaci poskytující inteligentní podporu pro vaše úklidové úkoly. Jednoduché pokyny krok za krokem na displeji vám rychle sdělí vše, co potřebujete o zařízení vědět. Prostřednictvím aplikace lze do zařízení přenášet různé režimy úklidu, optimalizované pro různé typy podlah, které lze zvolit na displeji. Prostřednictvím aplikace lze také individuálně nastavit množství vody a rychlost válce.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line: Výhody řady Signature Line
Výhody řady Signature Line
Podpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line: Atraktivní LCD displej
Atraktivní LCD displej
Jednoduchá aplikace zařízení s pokyny krok za krokem. Předcházení chybám aplikace prostřednictvím varování a chybových hlášení na displeji. Intuitivní ovládání.
Podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line: Nespočet možností režimů čištění
Nespočet možností režimů čištění
V přístroji jsou přednastaveny často požadované režimy čištění: dva režimy čištění s různým množstvím vody a rychlostí válce a funkce boost pro odolné nečistoty. S připojením k aplikaci: přenos velkého množství dalších režimů čištění do zařízení, optimalizovaných pro různé typy podlah, a také konfigurace vlastních individuálních režimů čištění. Vhodný pro všechny tvrdé podlahy - včetně parket, laminátů, kamenných a keramických dlaždic, PVC a vinylu.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
  • Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů.
Extrémně tichý
  • Příjemná hlasitost pouhých 59 dB.
Přibližně 60 minut provozu výkonné lithium-iontové baterie
  • Atraktivní LCD displej zobrazuje úroveň nabití baterie v procentech, minutách nebo jako stavový řádek.
Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
  • Pro osvětlení prostor pod nábytkem nebo v tmavých výklencích a rozích.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 230
Objem nádrže na čistou vodu (ml) 400
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 200
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300
Doba sušení vyčištěné podlahy (min) cca 2
Hladina hluku (dB(A)) 59
Napětí baterie (V) 25
Kapacita baterie (Ah) 2,85
Doba běhu baterie (min) cca 60
Čas nabíjení baterie (h) 4
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 310 x 230 x 1210

* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran. /
** Čistič podlah Kärcher zkracuje dobu čištění až o 50 %, protože běžné nečistoty z domácnosti lze odstranit z tvrdých podlah v jediném kroku, aniž by bylo nutné před vytíráním vysávat.

Obsah balení

  • Univerzální válec: 4 Kusy
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
  • Čisticí a parkovací stanice
  • Nabíječka baterií
  • Čisticí kartáč

Vybavení

  • Lze nastavit rotaci válnce a objem vody
  • Systém dvou nádrží
  • Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
  • Připojení přes Bluetooth
  • inteligentní služby/funkce v aplikaci
  • LCD display
  • Samočisticí režim
Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Ulpívající nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FC 8 Smart Signature Line

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

