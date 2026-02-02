Podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line
Vytírejte bez nutnosti předchozího vysávání. Kärcher podlahová myčka FC 8 Smart Signature Line sbírá hrubé nečistoty a zároveň vytře až 230 m2 na jedno nabití. LED diody umístěné na čisticí hlavě vám pomohou lépe najít nečistoty, LCD displej a propojení s aplikací zajistí nejvhodnější nastavení podlahové myčky pro vytírání různých povrchů.
Pouze naše nejinovativnější a nejvýkonnější výrobky nesou originální podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera jako speciální designový prvek, jako je například FC 8 Smart Signature Line, díky kterému je okamžitě rozpoznatelný jako nejlepší přístroj ve své kategorii. Tato podlahová myčka dodá vaší podlaze skutečný WOW faktor - a to za polovinu obvyklého času.** Díky technologii 4 válců odstraní všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot bez předchozího vysávání. LED světla v čisticí hlavě nenechají žádné smítko prachu neodhalené a speciální filtry zajistí dobré zachycení vlasů. Náš nejvyšší model má atraktivní LCD displej a připojení k aplikaci poskytující inteligentní podporu pro vaše úklidové úkoly. Jednoduché pokyny krok za krokem na displeji vám rychle sdělí vše, co potřebujete o zařízení vědět. Prostřednictvím aplikace lze do zařízení přenášet různé režimy úklidu, optimalizované pro různé typy podlah, které lze zvolit na displeji. Prostřednictvím aplikace lze také individuálně nastavit množství vody a rychlost válce.
Charakteristické znaky a výhody
Výhody řady Signature LinePodpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Atraktivní LCD displejJednoduchá aplikace zařízení s pokyny krok za krokem. Předcházení chybám aplikace prostřednictvím varování a chybových hlášení na displeji. Intuitivní ovládání.
Nespočet možností režimů čištěníV přístroji jsou přednastaveny často požadované režimy čištění: dva režimy čištění s různým množstvím vody a rychlostí válce a funkce boost pro odolné nečistoty. S připojením k aplikaci: přenos velkého množství dalších režimů čištění do zařízení, optimalizovaných pro různé typy podlah, a také konfigurace vlastních individuálních režimů čištění. Vhodný pro všechny tvrdé podlahy - včetně parket, laminátů, kamenných a keramických dlaždic, PVC a vinylu.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
- Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů.
Extrémně tichý
- Příjemná hlasitost pouhých 59 dB.
Přibližně 60 minut provozu výkonné lithium-iontové baterie
- Atraktivní LCD displej zobrazuje úroveň nabití baterie v procentech, minutách nebo jako stavový řádek.
Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
- Pro osvětlení prostor pod nábytkem nebo v tmavých výklencích a rozích.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 230
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|400
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|200
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|cca 2
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Napětí baterie (V)
|25
|Kapacita baterie (Ah)
|2,85
|Doba běhu baterie (min)
|cca 60
|Čas nabíjení baterie (h)
|4
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran. /
** Čistič podlah Kärcher zkracuje dobu čištění až o 50 %, protože běžné nečistoty z domácnosti lze odstranit z tvrdých podlah v jediném kroku, aniž by bylo nutné před vytíráním vysávat.
Obsah balení
- Univerzální válec: 4 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
- Čisticí a parkovací stanice
- Nabíječka baterií
- Čisticí kartáč
Vybavení
- Lze nastavit rotaci válnce a objem vody
- Systém dvou nádrží
- Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
- Připojení přes Bluetooth
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- LCD display
- Samočisticí režim
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
