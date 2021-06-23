Pečující prostředky o vysavače do domácnosti
Klasické vysavače stačí jednoduše vysypat a občas vyčisti filtr. K vysavačům s vodním filtrem nebo parním vysavačům se však může hodit tekutý odpěňovač.
Pečující prostředky pro vysavače s vodním filtrem/parní vysavače
Tekutý odpěňovač do vysavače
Parní vysavače nebo vysavače s vodním filtrem mohou tvořit nepříjemnou pěnu. S těmito odpěňovači se jich zbavíte v mžiku.
