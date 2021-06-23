Pečující prostředky o vysavače do domácnosti

Klasické vysavače stačí jednoduše vysypat a občas vyčisti filtr. K vysavačům s vodním filtrem nebo parním vysavačům se však může hodit tekutý odpěňovač.

Pečující prostředky pro vysavače s vodním filtrem/parní vysavače

Vodní vysavače odpěňovače

Tekutý odpěňovač do vysavače

 

Parní vysavače nebo vysavače s vodním filtrem mohou tvořit nepříjemnou pěnu. S těmito odpěňovači se jich zbavíte v mžiku.

