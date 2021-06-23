Příslušenství pro vysavače do domácnosti

Vysavače spolu s dalším příslušenstvím ještě více usnadní péči o vaši domácnost. Speciální hubice, náhradní sáčky do vysavače nebo filtry do vysavače najdete na jednom místě právě zde.

Jednotlivé příslušenství pro vysavače jsme rozdělili dle jednotlivých řad strojů.

Výběr dle typu vysavače

Kartáče k vysavači

Příslušenství k aku tyčovým vysavačům VC 6 a VC 7

 

Váš tyčový vysavač VC 6 nebo VC 7 může být ještě lepší díky praktickému příslušenství. Podívejte si na naši nabídku níže.

Štětec na nábytek

Příslušenství k tyčovým vysavačům VC 5

 

Vylepšete si svůj tyčový vysavač VC 5 o další praktické příslušenství.

Náhradní filtry do vysavače

Příslušenství k aku tyčovým vysavačům VC 4

 

Doplňte svého šikovného pomocníka o další praktické příslušenství jako: turbokartáč na čalounění, kartáče, nástroj na čištění filtru nebo sadu na vysávání auta.

Příslušenství k bezsáčkovým vysavačům

Příslušenství k bezsáčkovým vysavačům VC 3

 

Doplňkové příslušenství pro bezsáčkové vysavače vylepší vaši výbavu a zjednoduší práci.

 

Příslušenství pro sáčkové vysavače

Příslušenství k sáčkovým vysavačům VC 2

 

Sáčky do vysavačů, filtry nebo speciální hubice, o to vše si můžete svůj vysavač doplnit nebo vylepšit.

Příslušenství pro vodní vysavače

Příslušenství pro vysavače s vodním filtrem DS


Doplňkové příslušenství k vodním vysavačům s označením DS vytvoří s tohoto stroje ještě lepšího pomocníka do domácnosti.

Příslušenství k víceúčelovým vysavačům

Příslušenství k víceúčelovým vysavačům


Nenašli jste, co jste hledali? Podívejte se na nabídku příslušenství pro víceúčelové vysavače.

