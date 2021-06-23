Příslušenství pro víceúčelové vysavače

Víceúčelové vysavače se mohou stát ještě lepšími pomocníky při práci v domácnosti, garáži nebo kolem domu s doplňkovým příslušenstvím.

Jednotlivé příslušenství pro vysavače jsme rozdělili dle jednotlivých řad strojů.

Výběr podle typu vysavače

Autohubice pro víceúčelové vysavače

Příslušenství pro vysavače řady WD 1

 

AKU víceúčelové vysavače s označením WD 1 jsou šikovnými pomocníky v domě i okolo něj. Jsou vhodné na základní úkoly a můžete si je ještě vylepšit o další praktické příslušenství, jako je hubice do auta, extra dlouhá spárová hubice apod.

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Lapač prachu při vrtání

Příslušenství pro vysavače řady WD 2

 

Víceúčelové vysavače řady WD 2 nabízí bohatou nabídku příslušenství, díky kterému se práce v domě nebo kolem něj, stane ještě pohodlnější.

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Kartáč na čištění palubních desek a koberečků

Příslušenství pro vysavače řady WD 3

 

Multifunkční vysavače řady WD 3 se postarají už o kus práce. Vylepšete si výbavu o další praktické příslušenství, které vám pomůže jak při menších rekonstrukcích, tak při péči o interiér vozidla.

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Vysávání auta

Příslušenství pro vysavače řady WD 4, 5, 6 a 7

 

Víceúčelové vysavače na mokré a suché vysávání řad 4, 5, 6 a 7 nezklamou i velmi náročného uživatele. Jejich vysoký výkon vás oslní a stroj si můžete navíc vylepšit o další praktické příslušenství.

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Filtry do víceúčelového vysavače

Příslušenství pro vysavače na popel

 

Vysavače na popel a suché vysávání jsou další speciální řadou multifunkčních vysavačů. Zde k nim najdete potřebné příslušenství.

Baterie a nabíječky pro AKU víceúčelové vysavače

Baterie a nabíječky pro AKU víceúčelové vysavače

 

Zde najdete kompletní nabídku nabíječek, baterií a výhodných setů pro všechny Kärcher AKU víceúčelové vysavače. Vybírejte vždy podle platformy 18 nebo 36 V, kterou má váš stroj.

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