Příslušenství pro víceúčelové vysavače
Víceúčelové vysavače se mohou stát ještě lepšími pomocníky při práci v domácnosti, garáži nebo kolem domu s doplňkovým příslušenstvím.
Jednotlivé příslušenství pro vysavače jsme rozdělili dle jednotlivých řad strojů.
Výběr podle typu vysavače
Příslušenství pro vysavače řady WD 1
AKU víceúčelové vysavače s označením WD 1 jsou šikovnými pomocníky v domě i okolo něj. Jsou vhodné na základní úkoly a můžete si je ještě vylepšit o další praktické příslušenství, jako je hubice do auta, extra dlouhá spárová hubice apod.
Příslušenství pro vysavače řady WD 2
Víceúčelové vysavače řady WD 2 nabízí bohatou nabídku příslušenství, díky kterému se práce v domě nebo kolem něj, stane ještě pohodlnější.
Příslušenství pro vysavače řady WD 3
Multifunkční vysavače řady WD 3 se postarají už o kus práce. Vylepšete si výbavu o další praktické příslušenství, které vám pomůže jak při menších rekonstrukcích, tak při péči o interiér vozidla.
Příslušenství pro vysavače řady WD 4, 5, 6 a 7
Víceúčelové vysavače na mokré a suché vysávání řad 4, 5, 6 a 7 nezklamou i velmi náročného uživatele. Jejich vysoký výkon vás oslní a stroj si můžete navíc vylepšit o další praktické příslušenství.
Příslušenství pro vysavače na popel
Vysavače na popel a suché vysávání jsou další speciální řadou multifunkčních vysavačů. Zde k nim najdete potřebné příslušenství.
Baterie a nabíječky pro AKU víceúčelové vysavače
Zde najdete kompletní nabídku nabíječek, baterií a výhodných setů pro všechny Kärcher AKU víceúčelové vysavače. Vybírejte vždy podle platformy 18 nebo 36 V, kterou má váš stroj.
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