AKU ruční vysavač
Už žádný smetáček a lopatka, aku ruční vysavač je strčí do kapsy.
Že je u vás doma živo, nemusí být na podlaze ani gauči znát. Malý, ale extrémně výkonný ruční aku vysavač CVH 3 vám bude neustále při ruce, připraven odstranit drobné denní nehody a ušetřit vám čas s velkým vysáváním. Ručním vysáváním si zjednodušíte pravidelný udržovací úklid a vaše domácnost bude vždy v dokonalé kondici.
Aku ruční vysavače produkty:
Výkonný pomocník pro každodenní úkoly
Mít doma stále čisto bez celodenního náročného poklízení? Náročný úkol, se kterým si malý supersilák dokáže poradit na výbornou. Ať už se jedná o drobky po snídani, převrhnutou květinu, rozsypané stelivo či jiné pozůstatky rodinného života, stačí vzít do ruky lehký, kompaktní a snadno ovladatelný CVH 3, a je okamžitě čisto i bez nutnosti tahání velkého vysavače.
Skvěle se uplatní v celé domácnosti i v autě, a to zejména v těsných prostorech, kde se s klasickým vysavačem obtížně manipuluje. Stačí pravidelně dobíjet a jeho silný výkon vám bude kdykoliv při ruce.
Účinný filtrační systém
CVH 3 se předvede jako dokonalý lapač nečistot. Dokáže efektivně zachytit větší částice již v předfiltru z jemné kovové síťky, a ty nejjemnější prachové částice, pyly a alergeny poté bezpečně pohltí v hygienickém filtru HEPA (EN1822:1998). Oba lze snadno vyčistit i vyměnit, proto se můžete spolehnout na skutečné dlouhou životnost přístroje.
Čištění interiéru vozu
Snadná ovladatelnost a silný sací výkon: bateriový ruční vysavač během okamžiku vyčistí povrchy, palubní desky, autosedačky a koberce i těžko přístupná místa – vrátí interiéru vašeho vozu jeho zašlou slávu.
Štěrbinová hubice 2 v 1
Od polic a počítačových klávesnic až po spáry a štěrbiny: skládací kombinovaná hubice je vhodná zejména pro choulostivé povrchy a těžko dostupná místa.
Jednoduché čištění
Otočte, vyjměte filtr a vyprázdněte: plastovou nádobu na odpad lze snadno vyjmout a opláchnout ve vodě.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.