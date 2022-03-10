AKU ruční vysavač

Už žádný smetáček a lopatka, aku ruční vysavač je strčí do kapsy.

Že je u vás doma živo, nemusí být na podlaze ani gauči znát. Malý, ale extrémně výkonný ruční aku vysavač CVH 3 vám bude neustále při ruce, připraven odstranit drobné denní nehody a ušetřit vám čas s velkým vysáváním. Ručním vysáváním si zjednodušíte pravidelný udržovací úklid a vaše domácnost bude vždy v dokonalé kondici.


Aku ruční vysavače produkty:

Ruční vysavač Kärcher


Ruční vysavač Kärcher

Výkonný pomocník pro každodenní úkoly

 

Mít doma stále čisto bez celodenního náročného poklízení? Náročný úkol, se kterým si malý supersilák dokáže poradit na výbornou. Ať už se jedná o drobky po snídani, převrhnutou květinu, rozsypané stelivo či jiné pozůstatky rodinného života, stačí vzít do ruky lehký, kompaktní a snadno ovladatelný CVH 3, a je okamžitě čisto i bez nutnosti tahání velkého vysavače.


Skvěle se uplatní v celé domácnosti i v autě, a to zejména v těsných prostorech, kde se s klasickým vysavačem obtížně manipuluje. Stačí pravidelně dobíjet a jeho silný výkon vám bude kdykoliv při ruce.

Ruční vysavač Kärcher

Účinný filtrační systém


CVH 3 se předvede jako dokonalý lapač nečistot. Dokáže efektivně zachytit větší částice již v předfiltru z jemné kovové síťky, a ty nejjemnější prachové částice, pyly a alergeny poté bezpečně pohltí v hygienickém filtru HEPA (EN1822:1998). Oba lze snadno vyčistit i vyměnit, proto se můžete spolehnout na skutečné dlouhou životnost přístroje.


Ruční vysavač na drobky

Čištění interiéru vozu

Snadná ovladatelnost a silný sací výkon: bateriový ruční vysavač během okamžiku vyčistí povrchy, palubní desky, autosedačky a koberce i těžko přístupná místa – vrátí interiéru vašeho vozu jeho zašlou slávu.

CHV 2 Štěrbinová hubice

Štěrbinová hubice 2 v 1

Od polic a počítačových klávesnic až po spáry a štěrbiny: skládací kombinovaná hubice je vhodná zejména pro choulostivé povrchy a těžko dostupná místa.

CVH 2 vysavač na drobky

Jednoduché čištění

Otočte, vyjměte filtr a vyprázdněte: plastovou nádobu na odpad lze snadno vyjmout a opláchnout ve vodě.

