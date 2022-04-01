BEZSÁČKOVÉ VYSAVAČE
Pohodlný bezsáčkový systém vysávání šetří vaše zdraví i peněženku.
Alergici zbystřete! Konec kýchání a nehygienického prášení při výměně sáčků. Vstupte do světa vysávání bez kontaktu s prachem a nečistotami. Po úklidu stačí sběrnou nádobu na nečistoty a filtr vyčistit, propláchnout a vše je opět čistě, jako nové. A jen kolik ušetříte za dokupování sáčků do vysavače… Mile vás překvapí také svým mimořádně vysokým výkonem a praktickými funkcemi pro ještě snadnější úklid.
Tyčové bezsáčkové vysavače
Další bezsáčkové vysavače naleznete mezi našimi flexibilními a kompaktními tyčovými vysavači.
Originální příslušenství a náhradní díly
Bezsáčkový vysavač VC 3
Multicyklónový vysavač VC 3 Kärcher nejenže vyčistí tvrdé podlahy a koberce, ale díky štěrbinové hubici a měkkému kartáči na prach poskytuje skvělé výsledky i v úzkých mezerách a na choulostivých površích.
Mezi další přednosti patří hygienický HEPA filtr, který spolehlivě filtruje nejjemnější nečistoty, jako je pyl nebo jiné částice vyvolávající alergii, a praktická parkovací poloha.
Multicyklonová technologie
Vysavače Kärcher s multicyklonovou technologií nesbírají nečistoty do filtračních sáčků, ale do průhledné odpadní nádoby. To nejen ušetří nepříjemnosti spojené s nákupem a montáží drahých náhradních filtrů, ale také na první pohled ukáže, kdy je potřeba nádobu vyprázdnit.
Výhody bezsáčkových vysavačů
Parkovací poloha
Praktická funkce parkovací polohy umožňuje rychle a bezpečně zaparkovat zařízení během přerušení práce.
Průhledná nádoba na odpad
Nejen, že odpadní nádoba ukáže, kdy je potřeba vyprázdnit, její obsah lze okamžitě zlikvidovat.
Automatické navíjení kabelu
Po použití lze šňůru rychle a snadno navinout.
Odnímatelná podlahová hubice
Možnost připojení dalšího příslušenství pro optimální čištění v každé oblasti domova.
