BEZSÁČKOVÉ VYSAVAČE

Pohodlný bezsáčkový systém vysávání šetří vaše zdraví i peněženku.

Alergici zbystřete! Konec kýchání a nehygienického prášení při výměně sáčků. Vstupte do světa vysávání bez kontaktu s prachem a nečistotami. Po úklidu stačí sběrnou nádobu na nečistoty a filtr vyčistit, propláchnout a vše je opět čistě, jako nové. A jen kolik ušetříte za dokupování sáčků do vysavače… Mile vás překvapí také svým mimořádně vysokým výkonem a praktickými funkcemi pro ještě snadnější úklid.


Bezsáčkové vysavače produkty:

Tyčové bezsáčkové vysavače

Další bezsáčkové vysavače naleznete mezi našimi flexibilními a kompaktními tyčovými vysavači.

Bezsáčkový vysavač VC 3

Bezsáčkový vysavač VC 3


Multicyklónový vysavač VC 3 Kärcher nejenže vyčistí tvrdé podlahy a koberce, ale díky štěrbinové hubici a měkkému kartáči na prach poskytuje skvělé výsledky i v úzkých mezerách a na choulostivých površích.

Mezi další přednosti patří hygienický HEPA filtr, který spolehlivě filtruje nejjemnější nečistoty, jako je pyl nebo jiné částice vyvolávající alergii, a praktická parkovací poloha.

Multicyklonová technologie


Vysavače Kärcher s multicyklonovou technologií nesbírají nečistoty do filtračních sáčků, ale do průhledné odpadní nádoby. To nejen ušetří nepříjemnosti spojené s nákupem a montáží drahých náhradních filtrů, ale také na první pohled ukáže, kdy je potřeba nádobu vyprázdnit.

Kvalitní filtr bezsáčkový vysavač

Výhody bezsáčkových vysavačů

Parkovací poloha vysavače

Parkovací poloha

Praktická funkce parkovací polohy umožňuje rychle a bezpečně zaparkovat zařízení během přerušení práce.

Průhledná nádoba na odpad vysavače

Průhledná nádoba na odpad

Nejen, že odpadní nádoba ukáže, kdy je potřeba vyprázdnit, její obsah lze okamžitě zlikvidovat.

Automatické navíjení šnůry vysavače Kärcher

Automatické navíjení kabelu

Po použití lze šňůru rychle a snadno navinout.

Kärcher bezsáčkový vysavač

Odnímatelná podlahová hubice

Možnost připojení dalšího příslušenství pro optimální čištění v každé oblasti domova.

