Vysavač s vodním filtrem DS 6
Vysavač s inovativní technologií vodního filtru, který zajišťuje čistý vzduch až na 99,95 %. Nejen pro alergiky
DS 6 je vysavač s vodním filtrem, který nejen důkladně vyčistí podlahy, ale také zajistí čerstvější vzduch, ze kterého bylo odstraněno až 99,95 % prachu. To znatelně zlepšuje vzduch a tím i pocit v místnosti. Na rozdíl od běžných vysavačů s filtračními sáčky sází vysavač DS 6 s vodním filtrem na přirozenou sílu vody, která je kolem filtru vířena vysokou rychlostí. Nasátá špína musí projít touto vířivou vodou, která ji vysoce účinně odfiltruje ze vzduchu a zachytí ve vodě. Výsledkem je čerstvý, mimořádně čistý vzduch.
Charakteristické znaky a výhody
Vícestupňový filtrační systém sestávající z inovativního vodního filtru, vymývatelného mezifiltru a filtru HEPA 13Filtruje 99,95 % prachu ze vzduchu. Stará se o čerstvý a čistý vzduch a příjemné klima v místnosti. Vhodný pro alergiky.
Vyjímatelný vodní filtrJednoduché naplnění a čištění.
Praktická parkovací pozicePři přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice. Prostorově úsporné uložení přístroje
Energeticky úsporný motor
- Vysává právě tak silně jako přístroj s výkonem 1400 Watt.
- Nízká spotřeba energie.
Automatické navíjení kabelu
- Rychlé a komfortní uložení připojovacího kabelu stiskem tlačítka.
Uložení příslušenství na přístroji
- V přihrádce na příslušenství lze příslušenství přehledně uložit a ja stále k dispozici.
Specifikace
Technické údaje
|Příkon (W)
|650
|Vodní filtr (l)
|2
|Akční rádius (m)
|10,2
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|532 x 289 x 344
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.1 m
- Teleskopická sací trubice, materiál: Chromové oplechování
- Přepínatelná hubice na suché nečistoty
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
- Odpěňovač "FoamStop"
- Ochranný filtr motoru
Vybavení
- Praktická parkovací pozice
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilní povrchy
- Meziprostory
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
