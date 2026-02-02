Vysavač VC 3

Ušetří vám výměnu filtračních sáčků a nákup náhradních: vysavač VC 3 s multicyklonovou technologií a průhlednou omyvatelnou nádobou na odpad.

Kompaktní bezsáčkový vysavač VC 3 s multicyklonovou technologií umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. To vám ušetří výměnu a nákup nových drahých filtračních sáčků. Na první pohled také vidíte, kdy je potřeba průhlednou odpadní nádobu vyprázdnit. Bezsáčkový systém navíc neprodukuje nepříjemné pachy, které ocení každý – a nejen alergici. Díky kompaktní velikosti je VC 3 perfektní pro širokou škálu aplikací v bytech a menších domech. Štěrbinová hubice a měkký kartáč na prach znamenají, že můžete důkladně vyčistit úzké mezery a citlivé povrchy, stejně jako tvrdé podlahy a koberce. Dalšími prvky výbavy vysavače jsou hygienický HEPA filtr, který spolehlivě filtruje i nejjemnější nečistoty, jako jsou pyl nebo jiné částice vyvolávající alergii, a praktická parkovací poloha.

Charakteristické znaky a výhody
Vysavač VC 3: Vícestupňová filtrační technologie
Vícestupňová filtrační technologie
Šetří drahé dokupování a obtěžující vyměňování filtračních sáčků Nádobu na nečistoty lze jednoduše vymýt vodou
Vysavač VC 3: Filtr HEPA 13
Filtr HEPA 13
Filtruje spolehlivě nejjemnější nečistoty jako např. pyly a jiné částečky způsobující alergie Čistý odpadní vzduch - pro zdravé klima bydlení
Vysavač VC 3: Odnímatelná podlahová hubice
Odnímatelná podlahová hubice
Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Parkovací poloha
  • Rychlé a bezpečné odložení přístroje při přerušení práce.
Specifikace

Technické údaje

Příkon (W) 700
Objem nádoby na nečistoty (l) 0,9
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 76
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 388 x 269 x 334

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.5 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Kov
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
  • Podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Štětec na nábytek

Vybavení

  • Přepínatelná hubice na suché nečistoty
  • Praktická parkovací pozice
  • Automatické navíjení kabelu

Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Citlivé povrchy
Příslušenství
Náhradní díly VC 3

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.