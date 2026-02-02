Vysavač VC 3
Ušetří vám výměnu filtračních sáčků a nákup náhradních: vysavač VC 3 s multicyklonovou technologií a průhlednou omyvatelnou nádobou na odpad.
Kompaktní bezsáčkový vysavač VC 3 s multicyklonovou technologií umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. To vám ušetří výměnu a nákup nových drahých filtračních sáčků. Na první pohled také vidíte, kdy je potřeba průhlednou odpadní nádobu vyprázdnit. Bezsáčkový systém navíc neprodukuje nepříjemné pachy, které ocení každý – a nejen alergici. Díky kompaktní velikosti je VC 3 perfektní pro širokou škálu aplikací v bytech a menších domech. Štěrbinová hubice a měkký kartáč na prach znamenají, že můžete důkladně vyčistit úzké mezery a citlivé povrchy, stejně jako tvrdé podlahy a koberce. Dalšími prvky výbavy vysavače jsou hygienický HEPA filtr, který spolehlivě filtruje i nejjemnější nečistoty, jako jsou pyl nebo jiné částice vyvolávající alergii, a praktická parkovací poloha.
Charakteristické znaky a výhody
Vícestupňová filtrační technologieŠetří drahé dokupování a obtěžující vyměňování filtračních sáčků Nádobu na nečistoty lze jednoduše vymýt vodou
Filtr HEPA 13Filtruje spolehlivě nejjemnější nečistoty jako např. pyly a jiné částečky způsobující alergie Čistý odpadní vzduch - pro zdravé klima bydlení
Odnímatelná podlahová hubiceMožnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Parkovací poloha
- Rychlé a bezpečné odložení přístroje při přerušení práce.
Specifikace
Technické údaje
|Příkon (W)
|700
|Objem nádoby na nečistoty (l)
|0,9
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|76
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|388 x 269 x 334
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.5 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Teleskopická sací trubice, materiál: Kov
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
- Podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Štětec na nábytek
Vybavení
- Přepínatelná hubice na suché nečistoty
- Praktická parkovací pozice
- Automatické navíjení kabelu
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Citlivé povrchy
Příslušenství
Náhradní díly VC 3
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
