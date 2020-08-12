AKU TYČOVÉ vysavače

Rychlé vysávání bez kabelu a bez starostí? Jedině s aku tyčovým vysavačem Kärcher! Zatančete si se štíhlým a kompaktním vysavačem úklidový taneček kdykoliv na požádání. Kabel už vám v cestě stát nebude. Výkonem nezůstává pozadu za svými kabelovými bratry, perfektně se vám přizpůsobí, pracuje neúnavně desítky minut, vhodný je i pro alergiky, a ještě má výrazně skromnější nároky na uskladnění.


Nová řada výkonných AKU tyčových vysavačů

Vysavače Kärcher kombinují vysoký sací výkon s flexibilitou. Vylepšená řada AKU tyčových vysavačů pro domácnost přináší navíc spoustu nových praktických funkcí jako režim BOOST, LED osvětlení nebo praktické bezkontaktní čištění filtru.

Příslušenství k AKU vysavačům Kärcher

Široká škála příslušenství

K dispozici jsou různé možnosti příslušenství, díky kterým jsou vysavače VC 4 Cordless a VC 6 Cordless ještě všestrannější.

Filtrační systém aku vysavačů Kärcher

Prakticky navržený filtrační systém

Třístupňový filtrační systém obsahující úroveň sání a hygienické filtry HEPA* (VC 6 Cordless), které zajišťují výdech dokonale čistého vzduchu.

Filtry se snadno čistí a vyměňují, což prodlužuje životnost vysavače.
*EN 1822:1998.

Snadné čištění bez dotyku nečistot

Vyprázdnění nádoby na nečistoty jediným kliknutím

Nečistoty se snadno a hygienicky vyprázdní stisknutím tlačítka, takže se jich nemusíte dotýkat.

 
Nástěnný držák pro akumulátorové vysavače Kärcher

Praktický nástěnný držák

Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit a je připraveno k použití, kdykoli je potřeba. Nástěnný držák pro vysavač VC 6 Cordless ourFamily funguje zároveň jako praktická nabíječka.

Rozdíly jednotlivých řad aku vysavačů

VC 7 CORDLESS yourMAX

Praktický nástěnný držák s nabíječkou

Dobře promyšlený filtrační systém

Snadno vyměnitelné příslušenství

Aktivní podlahová hubice s LED osvětlením

Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití

Technologie snímače prachu

VC 6 CORDLESS ourFAMILY

Praktický nástěnný držák s nabíječkou

Dobře promyšlený filtrační systém

Snadno vyměnitelné příslušenství

Aktivní podlahová hubice s LED osvětlením

Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití

VC 4 CORDLESS myHOME

Praktický držák na zeď

Dobře promyšlený filtrační systém

Snadno vyměnitelné příslušenství

Aktivní podlahová hubice

VC 7 Cordless yourMax

Proměňte vysávání ve skvělý zážitek z úklidu: VC 7 Cordless yourMax přesvědčí špičkovou technologií a komplexním vybavením, a navíc se pohodlně používá.

Inovativní prachový senzor detekuje nečistoty, podle toho upravuje sací výkon a zajišťuje efektivní využití doby chodu baterie až 60 minut. Výkonný 350wattový BLDC motor a 25,2 V napětí baterie vám usnadní vysávání. Funkce boost zaručuje maximální sací výkon stisknutím tlačítka. Mezi další výhody patří snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty jedním kliknutím, ergonomický design pro čištění i těžko dostupných míst a LED světla na aktivní podlahové hubici.

Čištění filtru nemůže být jednodušší díky dodanému nástroji a náhradnímu filtru. Díky různým hubicím je čištění hračkou na jakémkoli místě: štěrbinová hubice odstraňuje nečistoty ze zákoutí, hubice 2 v 1 je dokonalým nástrojem pro čištění nábytku a čalounění a měkký kartáč je vhodný pro čištění i jemné povrchy. Mezi další praktické funkce patří indikátor stavu baterie a nástěnný držák s funkcí nabíjení.

AKU tyčový vysavač VC 7 Cordless
AKU tyčový vysavač VC 6

VC 6 Cordless ourFamily

Úklid může být opravdu tak jednoduchý: s vysavačem VC 6 Cordless ourFamily se vysávání stane skutečnou radostí. Mezi jeho chytré funkce patří například vyprazdňování nádoby na prach jediným kliknutím, funkce boost, ergonomický design pro čištění na těžko dostupných místech a LED osvětlení na aktivní podlahové hubici. Díky světlu bude prach viditelnější a už vám neunikne ani jedno smítko.

Mezi další výhody patří působivá výdrž baterie až 50 minut, tichý chod, displej se stavem baterie a doplňkové příslušenství pro snadné bezkontaktní čištění filtru.

VC 4 Cordless myHome

Když se maximální svoboda pohybu se snoubí s maximálním pohodlím: VC 4 Cordless myHome vysavač s dobou chodu až 30 minut. Díky mnoha chytrým funkcím je vysávání radostí: vyprazdňování nádoby na prach jedním kliknutím, funkce boost, tichý chod, ergonomický design a aktivní podlahová hubice zaručující spolehlivé vysávání nečistot na tvrdých podlahách a kobercích.

AKU tyčový vysavač VC 4 Cordless


Výhody a využití aku tyčových vysavačů

Technologie prachového senzoru

Inovativní technologie prachového senzoru

VC 7 Cordless yourMax dělá vysávání ještě efektivnější a bez námahy. Inovativní prachový senzor zajišťuje automatickou detekci prachu a regulaci výkonu. Inteligentní nastavení výkonu zajišťuje efektivní využití doby chodu baterie až 60 minut.

Tyčový vysavač do domácnosti

Svoboda bez kabelu s lithium-iontovou baterií

AKU vysavače vynikají maximální volností pohybu, vysokým sacím výkonem a nízkou hmotností. Výkonné baterie odvedou náročnou práci při úklidu až do posledního rohu. Navíc díky rozmanité nabídce příslušenství jsou bezdrátové vysavače ještě univerzálnější.

Snadné vysávání s AKU vysavači

Snadné použití

Výkon lze rychle a snadno upravit tak, aby vyhovoval konkrétní výzvě. Praktické zamykací tlačítko znamená, že nemusíte držet tlačítko napájení stisknuté, zatímco režim boost je tu pro odstraňování velmi odolných nečistot.

Vysávání tvrdých podlah

Aktivní podlahová hubice

Speciální válce a extrémní flexibilita při manévrování umožňují optimální vysávání nečistot i snadné vysávání pod nábytkem.

Podlahová hubice VC 7 Cordless a VC 6 Cordless má LED osvětlení: posvítí si na všechny nečistoty, a tak zajišťuje ještě efektivnější vysávání.

AKU vysavač Kärcher

Široká škála možností využití

Snadné možnosti výměny pro různé příslušenství: ještě všestrannější možnosti pro využití VC 4 Cordless a VC 6 Cordless.

Tyčový vysavač Kärcher

Prakticky navržený filtrační systém

Třístupňový filtrační systém obsahující cyklón, přívod vzduchu a hygienické filtry HEPA* (VC 7 Cordless a VC 6 Cordless) zajišťují extra čistý vycházející vzduch. 

Filtry se snadno čistí a vyměňují, což prodlužuje životnost vysavače.
*EN 1822:1998.

AKU tyčové vysavače do domácnosti

Vyprázdnění nádoby na nečistoty jediným kliknutím

Nečistoty se snadno a hygienicky vyprázdní stisknutím tlačítka, takže se jich nemusíte dotýkat.

Vysavač s držákem na zeď

Praktický nástěnný držák

Pomocí nástěnného držáku lze vysavač rychle a snadno uložit. Je připraven k použití, kdykoli je ho potřeba. Nástěnný držák pro VC 7 Cordless VC 6 Cordless funguje zároveň jako pohodlná nabíječka.

