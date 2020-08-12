AKU TYČOVÉ vysavače
Rychlé vysávání bez kabelu a bez starostí? Jedině s aku tyčovým vysavačem Kärcher! Zatančete si se štíhlým a kompaktním vysavačem úklidový taneček kdykoliv na požádání. Kabel už vám v cestě stát nebude. Výkonem nezůstává pozadu za svými kabelovými bratry, perfektně se vám přizpůsobí, pracuje neúnavně desítky minut, vhodný je i pro alergiky, a ještě má výrazně skromnější nároky na uskladnění.
Tyčové AKU vysavače produkty:
Nová řada výkonných AKU tyčových vysavačů
Vysavače Kärcher kombinují vysoký sací výkon s flexibilitou. Vylepšená řada AKU tyčových vysavačů pro domácnost přináší navíc spoustu nových praktických funkcí jako režim BOOST, LED osvětlení nebo praktické bezkontaktní čištění filtru.
Široká škála příslušenství
K dispozici jsou různé možnosti příslušenství, díky kterým jsou vysavače VC 4 Cordless a VC 6 Cordless ještě všestrannější.
Prakticky navržený filtrační systém
Třístupňový filtrační systém obsahující úroveň sání a hygienické filtry HEPA* (VC 6 Cordless), které zajišťují výdech dokonale čistého vzduchu.
Filtry se snadno čistí a vyměňují, což prodlužuje životnost vysavače.
*EN 1822:1998.
Vyprázdnění nádoby na nečistoty jediným kliknutím
Nečistoty se snadno a hygienicky vyprázdní stisknutím tlačítka, takže se jich nemusíte dotýkat.
Praktický nástěnný držák
Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit a je připraveno k použití, kdykoli je potřeba. Nástěnný držák pro vysavač VC 6 Cordless ourFamily funguje zároveň jako praktická nabíječka.
Rozdíly jednotlivých řad aku vysavačů
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktický nástěnný držák s nabíječkou
Dobře promyšlený filtrační systém
Snadno vyměnitelné příslušenství
Aktivní podlahová hubice s LED osvětlením
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
Technologie snímače prachu
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktický nástěnný držák s nabíječkou
Dobře promyšlený filtrační systém
Snadno vyměnitelné příslušenství
Aktivní podlahová hubice s LED osvětlením
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktický držák na zeď
Dobře promyšlený filtrační systém
Snadno vyměnitelné příslušenství
Aktivní podlahová hubice
VC 7 Cordless yourMax
Proměňte vysávání ve skvělý zážitek z úklidu: VC 7 Cordless yourMax přesvědčí špičkovou technologií a komplexním vybavením, a navíc se pohodlně používá.
Inovativní prachový senzor detekuje nečistoty, podle toho upravuje sací výkon a zajišťuje efektivní využití doby chodu baterie až 60 minut. Výkonný 350wattový BLDC motor a 25,2 V napětí baterie vám usnadní vysávání. Funkce boost zaručuje maximální sací výkon stisknutím tlačítka. Mezi další výhody patří snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty jedním kliknutím, ergonomický design pro čištění i těžko dostupných míst a LED světla na aktivní podlahové hubici.
Čištění filtru nemůže být jednodušší díky dodanému nástroji a náhradnímu filtru. Díky různým hubicím je čištění hračkou na jakémkoli místě: štěrbinová hubice odstraňuje nečistoty ze zákoutí, hubice 2 v 1 je dokonalým nástrojem pro čištění nábytku a čalounění a měkký kartáč je vhodný pro čištění i jemné povrchy. Mezi další praktické funkce patří indikátor stavu baterie a nástěnný držák s funkcí nabíjení.
VC 6 Cordless ourFamily
Úklid může být opravdu tak jednoduchý: s vysavačem VC 6 Cordless ourFamily se vysávání stane skutečnou radostí. Mezi jeho chytré funkce patří například vyprazdňování nádoby na prach jediným kliknutím, funkce boost, ergonomický design pro čištění na těžko dostupných místech a LED osvětlení na aktivní podlahové hubici. Díky světlu bude prach viditelnější a už vám neunikne ani jedno smítko.
Mezi další výhody patří působivá výdrž baterie až 50 minut, tichý chod, displej se stavem baterie a doplňkové příslušenství pro snadné bezkontaktní čištění filtru.
VC 4 Cordless myHome
Když se maximální svoboda pohybu se snoubí s maximálním pohodlím: VC 4 Cordless myHome vysavač s dobou chodu až 30 minut. Díky mnoha chytrým funkcím je vysávání radostí: vyprazdňování nádoby na prach jedním kliknutím, funkce boost, tichý chod, ergonomický design a aktivní podlahová hubice zaručující spolehlivé vysávání nečistot na tvrdých podlahách a kobercích.
Výhody a využití aku tyčových vysavačů
Inovativní technologie prachového senzoru
VC 7 Cordless yourMax dělá vysávání ještě efektivnější a bez námahy. Inovativní prachový senzor zajišťuje automatickou detekci prachu a regulaci výkonu. Inteligentní nastavení výkonu zajišťuje efektivní využití doby chodu baterie až 60 minut.
Svoboda bez kabelu s lithium-iontovou baterií
AKU vysavače vynikají maximální volností pohybu, vysokým sacím výkonem a nízkou hmotností. Výkonné baterie odvedou náročnou práci při úklidu až do posledního rohu. Navíc díky rozmanité nabídce příslušenství jsou bezdrátové vysavače ještě univerzálnější.
Snadné použití
Výkon lze rychle a snadno upravit tak, aby vyhovoval konkrétní výzvě. Praktické zamykací tlačítko znamená, že nemusíte držet tlačítko napájení stisknuté, zatímco režim boost je tu pro odstraňování velmi odolných nečistot.
Aktivní podlahová hubice
Speciální válce a extrémní flexibilita při manévrování umožňují optimální vysávání nečistot i snadné vysávání pod nábytkem.
Podlahová hubice VC 7 Cordless a VC 6 Cordless má LED osvětlení: posvítí si na všechny nečistoty, a tak zajišťuje ještě efektivnější vysávání.
Široká škála možností využití
Snadné možnosti výměny pro různé příslušenství: ještě všestrannější možnosti pro využití VC 4 Cordless a VC 6 Cordless.
Prakticky navržený filtrační systém
Třístupňový filtrační systém obsahující cyklón, přívod vzduchu a hygienické filtry HEPA* (VC 7 Cordless a VC 6 Cordless) zajišťují extra čistý vycházející vzduch.
Filtry se snadno čistí a vyměňují, což prodlužuje životnost vysavače.
*EN 1822:1998.
Vyprázdnění nádoby na nečistoty jediným kliknutím
Nečistoty se snadno a hygienicky vyprázdní stisknutím tlačítka, takže se jich nemusíte dotýkat.
Praktický nástěnný držák
Pomocí nástěnného držáku lze vysavač rychle a snadno uložit. Je připraven k použití, kdykoli je ho potřeba. Nástěnný držák pro VC 7 Cordless VC 6 Cordless funguje zároveň jako pohodlná nabíječka.
